Grandes investimentos no Rio Grande do Sul

O sal do Benedito

O senador mineiro Benedito Valadares, que deu nome à cidade mineira, tinha fama de burro, coisa que ele decididamente não era. Mas a fama ficou e então esse povo danado tacou-lhe invencionices. Eis uma. Nomeado interventor, a primeira coisa que fez foi reunir lideranças locais para saber o que faltava na cidade. - Sal. Falta sal. - Sal? - Sim, falta sal. Saiu da reunião e redigiu a minuta de um telegrama em que pedia providências do governo federal para que enviasse com urgência vagões com o precioso produto. Algum tempo depois, chegou um trem com três vagões de... cal. Desenxabido, explicou o motivo da troca. - Esqueci de botar cedilha no cê...



Bancada do Ranolfo I

Em ascensão para ser escolhido como candidato à presidência da República na convenção tucana, o governador Eduardo Leite teve e ainda tem ao seu lado a bancada fiel do Ranolfo, como era chamada da bancada do PTB, que lhe foi mais fiel que o próprio PSDB e os aliados MDB e PP.

Bancada do Ranolfo II

O interessante vem agora. Se Eduardo Leite for o escolhido do PSDB, provavelmente deixa o governo em março para se dedicar integralmente à campanha para presidente da República. Ou seja, o vice Ranolfo Vieira Júnior assume o cargo e terá boa parte do ano para trabalhar sua candidatura ao Piratini.

Esse é o Brasil

Definição da escritora Paula Schmitt para o tempo brasileiro em que vivemos: uma corporatocracia, que inventa problemas e soluções em massa (como no comunismo), para o favorecimento de um grupo restrito de amigos (como no capitalismo de compadrio).

Queixa geral

Por constatação pessoal e também por queixas de leitores, todos os supermercados da Capital baixaram o padrão. Há reclamações quanto à qualidade de hortifrutigranjeiros, falta de reposição de itens, às vezes essenciais, desaparecimento de marcas e por aí vai o rosário de lamentações.

O futsal do seu Clovis

Clovis Tramontina, da centenária indústria brasileira e também presidente de honra vitalício e fundador da ACBF - tem o sonho de levar o Futsal para as Olimpíadas. Na última visita do presidente Jair Bolsonaro à serra gaúcha, este foi um dos temas comentados pelo empresário ao governante. Sua mais recente cartada foi a criação de um livro digital que conta tudo sobre o esporte.

De volta ao passado



Ao organizar o arquivo do seu pai, o leitor Miguel Ramos descobriu um exemplar do Jornal do Comércio de 1981. Quarenta anos depois, a manchete e demais chamadas da capa permanecem atuais, como a soja. O carro 0 Km continua sendo avis rara, na época pelo preço e hoje por falta de componentes. A carne gaúcha de exportação já brilhava na época. O carvão gaúcho está na berlinda até hoje, assim como os negócios com a Argentina.



Operação abrandamento

O Senado deu uma guaribada para pior na Lei da Improbidade (administrativa) e a tornou mais branda. A Câmara dos Deputados também foi contaminada pelo mesmo vírus e vem abrandado diplomas legais em vez de reforçá-los.

Cidadão de Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou por unanimidade com 24 votos o projeto de lei da vereadora Comandante Nádia (DEM), que concede o título de Cidadão de Porto Alegre ao médico obstetra Marcelo Marsillac Matias. O homenageado é presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers).

Largo espectro

Conforme uma pesquisa realizada por uma companhia internacional sobre o ranking da penetração da mídia social ativa ao redor do mundo a partir de janeiro de 2021, atualmente o Brasil está na 33ª posição com 70,3% da população acessando as redes sociais diariamente.

Mundos paralelos

Em artigo ao Poder360, o ex-ministro José Dirceu (PT) diz que a Globo faz campanha para derrotar Lula (PT) em 2022. A não ser que ele veja e leia veículos das organizações Globo em um mundo paralelo, ela faz campanha para derrotar Bolsonaro em 2022.

