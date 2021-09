Com o nome "Rastros estelares sob o Malakoff", essa imagem foi a vencedora de recente concurso fotográfico promovido pela prefeitura de Nova Petrópolis. A foto mostra o Morro Malakoff, um dos principais atrativos turísticos do interior do município. Ao seu lado, o vale do Rio Caí, e os primeiros morros do município de Caxias do Sul.

Circos ideológicos I

O inesgotável arsenal de mau humor da esquerda gaúcha se manifesta como estratégia de ser contra até no que está certo, porque foi obra alheia. Até um paralelepípedo de calçamento feito pelo governo odeiam. Foi assim no domingo com o prefeito Sebastião Melo (MDB) ao anunciar a programação dos 250 anos de Porto Alegre.

Circos ideológicos II

O achincalhe como estratégia significa pobreza de pensar em uma forma mais inteligente de fazer oposição. Nas últimas décadas, é sempre mais do mesmo, com foco nos gritos e manifestações agressivas, que não raro atrapalham o cidadão no ir e vir. É o que se chama de síndrome do tambor. Bate, faz um barulhão danado; fura, não tem nada por dentro dentro.

A era dos extremos

Um bocado de cabeças pensantes é visceralmente contra a reeleição em todos os níveis, instituto a quem se credita todos os males do Brasil. Como em tudo neste bendito País, é 8 ou 80. Em países mais sólidos em que vigora o parlamentarismo, ninguém cogita de substituir o chanceler de xis em xis anos. Imagina Angela Merkel só quatro anos no poder em vez dos 16 anos que ficou.

Perguntinha

Qual o político brasileiro deixaria o poder depois de 16 anos e no auge da popularidade?

Duas de fora

Para quem se queixa do número de deputados federais no Brasil, na Alemanha são 735 cadeiras, 23% a mais que na legislatura anterior. Isso se deve pelo sistema eleitoral, que une o distrital com proporcional. E o que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil: a resistência à vacina é tanta por lá que o presidente Joe Biden se fardou e entrou em campo. A Delta é dona do campinho.

A relatividade da opinião

O jornalista gaúcho Alexandre Garcia foi demitido da CNN porque emitiu opinião em um quadro denominado Liberdade de Opinião.

Nosso regime

Existem vários regimes de governo espalhados no mundo. Além da ditadura, temos presidencialismo, monarquia, monarquia constitucional e parlamentarismo entre outros híbridos. No Brasil, o regime de governo é a supremacia presidencialista.

A Amazônia

MenuPOA Online da Associação Comercial de Porto Alegre terá como tema "A Amazônia". O palestrante será o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul, General Fernando Telles Ferreira Bandeira. Hoje, às 13h, pelo canal YouTube e Facebook da ACPA.

Coworking

Criados em uma estrutura modular colaborativa que estimula a interatividade, os novos Espaços de Negócios do Sebrae RS serão inaugurados em Erechim e Ijuí, hoje e amanhã, respectivamente.

Planeta suicídio

O município de Viamão tem 27% de área urbana e os restantes 73% são área rural. Pois é justamente em uma parte dessa área com solo permeável, em região onde há vertentes, que a prefeitura quer construir um aterro sanitário.

O táxi não morreu

A demanda de passageiros por táxis tem crescido diariamente nos últimos seis meses. Dados da Vá de Táxi, aplicativo de mobilidade, mostram aumento médio de 36% entre janeiro e julho deste ano. O maior incremento foi em Recife (101%), seguido por Porto Alegre (83%). Explicação: a concorrência esta relaxando.

Presídio Mãe Joana

O governo paulista permitiu o que lá se chama de "saidinha", a permissão para que apenados pudessem ir para casa durante a semana de 14 a 20 deste mês. Beneficiou 37 mil presos. Destes, 1,5 mil não voltaram. Tudo dentro da lei. Pior não é isso. Em junho, houve outra "saidinha" que beneficiou cerca de 30 mil presos, e 900 não voltaram. Como dizia o politico Francelino Pereira nos idos dos anos 1970, que país é este?

A volta de José Fortunati

Presidente estadual do Pros, o ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati passou o bastão de comando da legenda no Rio Grande do Sul para Jesse James Selistre. O Pros pretende formar uma boa bancada da sigla nas eleições de 2022, e Fortunati é pré-candidato a deputado federal.

As voltas que o mundo dá

Depois de entrar em crise devido ao coronavírus, a indústria de aviação enfrenta ainda mais problemas à medida que o mundo emerge do pior da pandemia e descobre que provavelmente haverá uma escassez de pilotos.

Ninguém notou

O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou em seu discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas um passo importante para controlar as emissões de gases geradores do efeito estufa. Foi enfático ao dizer que seu país não desenvolverá novos projetos de produção de energia que usam carvão. Anotar e cobrar.

A miniutarização dos alimentos