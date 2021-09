De volta ao parque

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Gradativamente, a vida volta ao normal. Os primeiros lugares que começaram a ter movimento foram áreas livres, como parques e praças. Pois nesses locais também é perceptível o aumento do público, especialmente em fins de semana. Nos dias úteis, há espaço de sobra para pegar um ar, com tranquilidade, sem maiores preocupações com eventuais aglomerações. Além de poder curtir o visual mais bonito na primavera, caso do Parque da Redenção, como mostra a foto.



A fome do jacaré

Os bancos devem ser o último setor da economia a voltar ao expediente normal. Para eles, é cômodo operar com pessoal reduzido, para os clientes é um transtorno, especialmente quando surge um problema. Dizer que a ajuda virtual é boa só diz quem nunca precisou de uma. Boa parte é tão amigável quanto um jacaré com fome.

Fica, Guedes

A notícia mais importante do final de semana está na revista Veja. Em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai acatar o resultado das urnas em 2022 e que não pretende dar golpe de Estado e nem despedir o ministro da Economia, Paulo Guedes. O técnico está prestigiado.

Moro 2022?

O ex-juiz Sergio Moro está no Brasil desde sexta-feira. A primeira agenda foi com o partido Podemos, do senador Alvaro Dias. É grande a torcida para que ele se candidate à presidência da República em 2022, mas ate agora Moro não fez olhinho de que o quer candidato.

De olho no dinheiro

Na microrreforma política, o Congresso Nacional tende a anular o veto do presidente Jair Bolsonaro que permite que dois ou mais partidos se reúnam para criar federações partidárias, que terão acesso facilitado aos fundos eleitorais e darão sobrevida aos partidos pequenos. Antes disso, terminaram com as coligações. Frankenstein vive.

Chegou a hora

A comissão especial da Câmara que estuda a reforma administrativa decidiu que as guardas municipais podem ser polícia. Ou seja, terão - se aprovado for o texto no Congresso - poder de polícia para todos os efeitos legais. Um treinamento avançado certamente se impõe, entre outras questões.

Pergunta de leitor

"Terias condições de explicar em vossa coluna o que acontece no STF com os 17 processos sobre o nobre senador Renan Calheiros (MDB-AL), que estão parados há muitos anos?" Resposta: meu caro leitor, esse é um dos grandes mistérios brasileiros. Talvez um ET tenha surripiado os processos. Só pode.

Precaução de leitor

Cansado de ler sobre fraudes no empréstimo consignado, leitor tomou uma providência que deveria ser adotada por aposentados/idosos: bloqueou no seu INSS a possibilidade de fazer esse tipo de operação. Haja o que houver, pelo menos ele tem o protocolo caso seja vítima de fraude.

A banalidade do mal

Às vezes, não dá nem para pensar. Uma jovem de 20 anos se atrapalhou ao entregar o celular para assaltantes em parada na Zona Sul de Porto Alegre e foi morta com um tiro na cabeça. A banalidade do mal impede qualquer tentativa de explicação.

Trio de ouro

A catarinense Hemmer, das mostardas, foi comprada pelo Heinz Kraft, que, entre outros produtos, também produz mostarda. Mas ficou tudo no Brasil. A 3G, dona da compradora, é do trio de ouro brasileiro Jorge Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles. Mostarda unida jamais será vencida

Para variar

Mais uma montadora chinesa prepara os pauzinhos para comer parte do mercado brasileiro. É a Great Wall, que comprou as antigas instalações da Mercedes Benz em Iracemápolis, SP. Começa importando carros e utilitários em 2022 e produzindo em 2023.

Capricho ambiental

O histórico de ações da Certel Energia para preservar o meio ambiente foi reconhecido pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI), órgão máximo do cooperativismo no mundo. A cooperativa da cidade gaúcha Teutônia é a única brasileira que ganhou destaque em um relatório internacional, publicado no dia 23 de setembro. Ela está fazendo ações neste sentido desde 1985.

Inversão da lógica

Análise do jornalista Mário Andrada sobre dívidas de clubes de futebol mostra algo raro. Os clubes "mais ricos", que contratam grandes joradores, são também os mais endividados. O Atlético Mineiro, à frente, deve R$ 1,2 bilhão.

Modelos ponderáveis