Da Vinci na medicina

O Instituto de Cirurgia Robótica Helda Gerdau Johannpeter da Santa Casa realizou, na sexta-feira passada, as duas primeiras cirurgias robóticas na área de cabeça e pescoço do Sul do Brasil, tornando a entidade pioneira neste tipo de cirurgia na região. A realização dos procedimentos ocorreu por meio do uso do Robô Da Vinci Xi, instalado no Hospital São Francisco, que permite uma série de benefícios aos pacientes como a diminuição da dor pós-operatória e precisão cirúrgica, entre outros.

Os três Ernestos

Proprietário do Restaurante Dona Maria, na rua José Montaury, e arrendatário do Chalé da Praça XV, ambos no Centro Histórico de Porto Alegre, seu Ernesto Moser se gabava de ter três nacionalidades. Esticava os largos suspensórios com os polegares e explicava. - Austríaco de nascimento, brasileiro por adoção e alemão ladrão quando o cliente vê o tamanho da conta. Certa vez, o grande folgazão Mandico, um funcionário aposentado do Banco do Brasil que imitava o sotaque alemão melhor que qualquer alemão ou austríaco, arrematou a fala do seu Moser. - E também tens três primeiros nomes. - Ué! Quais são? - Ernst, Ernesto e Arnesto, como no samba dos Demônios da Garoa. Bem pensado. O noticioso Repórter Esso, líder inconteste de audiência de rádio em todo o Brasil, começava e terminava com "Repórter Esso, o primeiro a dar as últimas". Mandico, que era amigo do presidente João Goulart, criou o humorístico Repórter Osso na mesma emissora, "O último a dar as primeiras". Adivinha quanto tempo durou o programa. Nem Jango o salvou.

Sonhos de todo mundo

O documentário sobre a peça Todo Mundo tem um Sonho, do grupo Pertence Cultural, recebeu apoio da Panvel. A peça aborda a inclusão de pessoas com deficiência física, sensorial e intelectual na sociedade e ganhou, em 2019, o prêmio Destaque Panvel Em Cena, durante o Festival Internacional Porto Alegre Em Cena.

Um perda enorme

É uma pena que justo um dos mais eficientes deputados federais gaúchos tenha decidido não concorrer nas eleições de 2022 (matéria na página 18). Jerônimo Goergen (PP) deixará saudades ao se despedir da política. O agro deve muito a ele. Já era bom quando deputado estadual.

O desencanto de Vellinho

Do empresário Paulo Velinho, após dois meses de hospitalização: "Encontrei um País destroçado, cuja característica foi de ver os poderes constitucionais e os valores éticos e morais 'rasgados', e a prevalência dessas mudanças significou abrirem-se os portões das cadeias, liberaram-se os corruptos e as penas as quais foram condenados (...) Só me restou chorar".

Desabafo de um filho

"Qual é o limite para a maldade humana, para a falta de caráter, de escrúpulos? Quando não têm argumentos, partem para o ataque da honra, da família e da própria mãe." Trecho de nota à imprensa do empresário Luciano Hang, da Lojas Havan, indignado com questionamentos sobre a causa da morte da sua mãe. O óbito não foi por Covid, mas por comorbidades, garante Hang, que vai depor na CPI da Covid na próxima semana.

O cordão dos invejosos

Luciano Hang é vítima do seu sucesso empresarial. Invejosos em penca e patrulheiros ideológicos sempre estiveram na sua cola. Gente assim odeia o sucesso dos outros, por serem incapazes de imitá-lo. Pode-se criticar a estética das suas lojas, mas que ele é um empreendedor nato não se discute.

Teoria da explicação

Mesmo quase dois meses da entrada em vigor das sanções da LGPD, esse regramento jurídico de dados pessoais é gancho para inumeráveis palestras, artigos e conferências, como se o marco legal fosse de ontem. Explica-se. Na prática, a teoria é outra, até para ganhar dinheiro com ela.

Azar de poupador

Mesmo com o aumento de um ponto percentual da taxa Selic, agora em 6,25% ao ano, ainda perde feio para a inflação, que ronda os 10% anuais. Via de consequência, a rentabilidade das aplicações em renda fixa - e a poupança - também terão rendimento negativo, salvo aplicações pós-fixadas com prazos de resgate acima de cinco anos ou mais.

Alegria de usuário

A quem interessa privatizar os Correios? A empresa recuperou o equílibtio econômico-financeiro e é bem avaliada pelos usuários. Calma, não é a página que o diz, é José Dirceu, o cardeal Richelieu dos governos do PT. Só se usuário gosta de receber correspondência postada em 2020, como reclamam muitos.

Trote solidário

Neste sábado é celebrado o Dia Nacional da Responsabilidade Social. Para comemorar a data, o Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico (Simers) realiza atividades presenciais do Trote Solidário. Desta vez, as cidades de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo estarão com os acadêmicos de Ufrgs, Ulbra e Unisinos na entrada de alguns dos supermercados locais para angariar doações.

Árvores de vida

Festuris Gramado, liderado por Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, trabalha com a campanha de incentivo ao plantio de árvores. O novo conceito do evento aposta na Era da Transformação. O Festuris acontece de 4 a 7 de novembro, no Serra Park.

Inglês comercial

Diferentemente do inglês comum, de conversação, o inglês comercial é condição essencial para negócios e executivos. Por isso, alguns cursos como o Work Way Business English apontam demanda até 40% maior, especialmente nas áreas de tecnologia e segurança de dados.

Sem coligações