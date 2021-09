Para ver a banda tocar

Muitos municípios com forte colonização possuem a sua banda municipal, como é o caso de Nova Petrópolis. Ativa na programação no recente Festival da Primavera - Frülingsfest, fez a primeira apresentação do conjunto musical no ano de seu cinquentenário. Fundada em 1971, a Banda Municipal completou 50 anos de atividades no dia 20 de setembro.

Dar ou não dar

O número de pedintes nas ruas não para de crescer entre quem realmente precisa e os profissionais. Só quem caminha pelas ruas sente esse drama. O comportamento do pedestre se bifurca entre os que dão o quanto podem para um número restrito e os que se irritam com o assédio. Afinal, poucos têm realmente folga na guaiaca.

A porteira do palavrão I

Até recentemente, a grande imprensa não grafava palavrões cabeludos nas suas páginas. No máximo, colocava-se a inicial da palavra seguida pelos clássicos três pontinhos. Com o advento do Capitão e agora com expressões ofensivas a autoridades em geral, mais a CPI da Covid, a porteira foi escancarada por completo.

A porteira do palavrão II

A mudança foi além de colocar palavrão no texto, já faz parte dos títulos e até de manchetes. Uma cultura paralela também veio a lume. Quando alguém é ofendido pesadamente, os veículos escrevem a expressão por inteiro entre aspas. Quem não leu antes, vai ler depois. Falta só a TV, mas é questão de tempo.

O controle de cada um

Na manifestação que fez há alguns dias, o ex-presidente Lula (PT) voltou a um tema recorrente do petismo, o controle social da mídia. Em outras palavras, censura. Até aí, empata com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que também gostaria de enquadrar alguns desafetos. Ambos têm o apoio de grande parte das suas torcidas. O livre pensar é uma coisa, o livre escrever é outra.

Evolução nos velórios

De simples capelas com amigos e familiares em volta do caixão, a indústria de velórios subiu de patamar. O Memorial Luto Curitiba dispõe de salas climatizadas, coletânea de obras de arte de alto padrão, área gourmet e hospedagem mais estacionamento. O custo, que pode ser financiado, vai de R$ 7 mil a R$ 50 mil.

Direto ao ponto

O Airbus A-320 atingiu a marca de 10 mil unidades fabricadas, um número invejável. Paralelamente, a Latam está modificando os procedimentos de descida para pouso, dependendo do ok de cada aeroporto. Em vez de descer em etapas, o procedimento será direto entre a altitude de voo de cruzeiro e pouso. Cada A-320 dos mais de 200 da companhia economizará 100 toneladas de combustível por ano.

Enigma chinês

A China deixaria a monstruosa Evergrande colapsar e causar um novo 2008 no mundo e nela própria? Menos que o resto do mundo, pondera o ex-governador Germano Rigotto (MDB). De qualquer forma, nas bolsas - que subiram ontem - muita gente ganhou muito dinheiro. É do jogo vender na alta e comprar na baixa. Quem não é, faz o contrário.

Jeitinho fintech

Dá para escapar do IOF, sim. Uma linha de antecipação de recebíveis criada pela fintech Root Bank é totalmente isenta desse imposto. A linha de crédito é na modalidade Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, conhecida como FIDC, totalmente livre de impostos. Não será o único.

Na tomada

A Mercedes-Benz está avaliando a produção da van Sprinter no Brasil. Ela já é uma realidade em alguns países europeus, portanto, não se trata de criar tecnologia. Mas a marca da estrela cobiça mesmo o mercado norte-americano.

Milagre!

O Supremo Tribunal Federal abriu uma exceção e deixou uma parte decidir o que é melhor para ela. O ministro Ricardo Lewandowski diz que os estados podem decidir se fazem ou não a vacinação de adolescentes.

Em compensação...

...fazer essa liberação sem o aval do Ministério da Saúde - vale dizer, de especialistas - não é exatamente uma boa ideia. Não deveria ser dos imunologistas a última palavra?

Abre-te bolso