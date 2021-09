Cemitério fluvial

A navegação fluvial já viveu tempos fulgurantes tanto no transporte de cargas quanto no de passageiros. Alguns barcos estão morrendo lentamente no cais na altura do Batalhão Ambiental da Brigada Militar, proximidades da Ponte do Guaíba. O entardecer é a melancólica mortalha. Quanto ao transporte de passageiros, infelizmente nossa vocação é terra firme. Os afluentes do Guaíba estão aí dando sopa. Deus dá nozes para quem não têm dentes.

Historinha de terça

Com chapéu preto visivelmente nada barato com faixa cinza, camisa e calça pretas, casaco de couro bege combinando com os sapatos, ele se aproxima de roda de cinco endinheirados e um assalariado em cafeteria do bairro Moinhos de Vento. Se apresenta com um falar sem erros. Senhores, peço vossa atenção. Infelizmente sou mais um brasileiro sem direito ao Bolsa Família. Me vejo constrangido. Portanto... E veio a mordida. O assalariado achou que pelo bom trajar, o pedinte não estava tão mal de vida, não deu nada. Três endinheirados alcançaram algum. O sem-grana perguntou ao trio o motivo da generosidade. Pelo discurso.

Segunda aprontada

Em menos de dois anos, a China consegue dar duas "aprontadas" no mundo. A primeira foi o coronavírus e agora é a provável quebra da maior incorporadora imobiliária do mundo, a Evergrande. Como sempre, o efeito dominó se espalha pelo mundo. Como em 2008.

O golpe do jaleco

Um trio com jalecos de paramédicos pediu ao porteiro de prédio de luxo que liberasse a entrada porque iriam vacinar a moradora de nome tal no andar tal. Tudo conferia, mas o porteiro desconfiou e acionou a segurança privada. Os "paramédicos" fugiram. Fica o alerta.

O Brasil da metade

Manchetes e capas de jornais sobre os nomes mais importantes do Congresso Nacional passam a ideia de que o povo conhece, sabem quem são os parlamentares. Erro. Pesquisa do PoderData mostra que 49% dos pesquisados não sabem quem é Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado.

Velocidade máxima

Apesar de um início lento, atormentado por muita controvérsia, a campanha de vacinação contra o coronavírus no Brasil é agora uma das mais rápidas e de maior alcance do mundo. Nos últimos três meses, o número de vacinados com a primeira dose quase triplicou. A informação é do professor Rubens de Fraga Júnior, da Universidade Mackenzie do Paraná.

Eu me amo

A modelo de lingeries brasileira Cris Galêra casou com ela mesma na igreja com vestido de noiva e tudo em nome do amor próprio, como justificou. Olhando pelo lado prático, economizou na festa e na vida. O problema vai ser quando se divorciar por ter traído ela mesma com outra pessoa.

A pobreza de uma nação

Quando se olha em volta dá uma tristeza de ver uma sociedade que majoritariamente se limita a ser contra ou a favor do governo, só abrindo algum espaço para futilidades e discussões estéreis sobre o sexo dos anjos, com o empenho de boa parte dos meios de comunicação. A riqueza de uma nação é o conhecimento, e neste aspecto estamos caminhando para trás. Nossas tolices nos bastam.

Dia do Médico

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) lança campanha pela valorização da categoria, que se iniciou dia 18 de setembro e vai até o Dia do Médico, 18 de outubro, com o conceito "Duas vidas, um só coração". Terá blitze em pontos estratégicos, entre outras tantas ações. A ação foi motivada pelo resultado de pesquisa realizada pelo Núcleo de Psiquiatria, com o apoio do Núcleo Acadêmico da entidade, para identificar necessidades de atenção à saúde mental dos médicos no período grave da pandemia. Nunca na história eles foram tão valiosos e necessários.



A guerra que não terminou

O aumento dos casos de Covid nos Estados Unidos se dá sobretudo nos estados do Sul, onde a população sempre foi teimosa e resistente às orientações de Washington. De certa forma, as feridas da Guerra da Secessão (1861-1865) ainda não cicatrizaram.

Perigos do Pix

Por tudo que se sabe sobre essa transação instantânea, na dúvida é melhor usar o TED. Não só por causa dos sequestros-relâmpago como também pelo fato de o TED permitir correção em caso de erro no envio. No fim é a mesma história, cada avanço tecnológico é acompanhado de possibilidade equivalente de golpes e fraudes. A internet é uma ratoeira de traições.

Conta outra

Os grandes bancos envoltos no manto da Febraban não estão brabinhos com Bolsonaro por causa de ele ser quem é. A brabeza é porque o Banco do Brasil e a Caixa estão cobrando juros menores que eles. É ruim para os negócios.

O temporário permanente

O aumento do IOF é dito como sendo temporário, valeria até 31 de dezembro deste ano. Imposto temporário no Brasil, só quando galinhas tiverem dentes.

Correção