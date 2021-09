Como no passado

É batata. Qualquer obra pública em desenvolvimento sempre tem o famoso popular a acompanhá-la. Foi nesta quinta-feira, mas sempre foi assim. Nas década de 1950/60, o martelo pneumático era chamado de Lambretta de pobre.

Os fantasmas do Centro

Posto à venda, o Bar Odeon, na rua Andrade Neves, 81, é mais um duro golpe na boemia porto-alegrense, ou o que restou dela. O proprietário, Celestino Paz, colocou o ponto à venda. Como outros, não resistiu à pandemia, aliada à desconstrução e decadência do Centro Histórico. Centro que já teve o Adelaide's Bar, templo da seresta e MPB da velha guarda, bares de hotéis como o do Plazinha, bar-chopes como o Urso Branco, Hubertu's, a Gauchinha, Jam, Pelotense, Liliput (o original) Oásis, o próprio chalé da Praça XV, hoje com outro perfil, entre outros. Centro que já teve uisquerias, como o Whisky Center, mix de bar e restaurante como o Dona Maria, a Churrasquita, Treviso, o vizinho Graxaim, tudo foi para o espaço sideral de uma cidade que tinha vida noturna de verdade, de adentrar a madrugada. Cada um com suas histórias e personagens e com a indetectível mesa 1, os fregueses cativos que pareciam cimentados no chão. Em um deles, houve o caso de um cego negro com bengala que o garçom, também negro, pôs na rua sob alegação de que ele estava ali para achacar os clientes. Mesmo com o lusque-fusque da meia luz, o cego fez seu protesto. - Não é por aí, negão!

Marco regulatório

A nota em que o presidente Jair Bolsonaro engatou uma ré nos ataques aos ministros do STF foi aprovada por 55% dos pesquisados pelo PoderData. Entre os apoiadores, dois terços dos que apoiam também se manifestaram favoravelmente e o outro terço não gostou. Está aí um marco para o presidente se manter silente ou menos agressivo.

Parabéns pra você

Na semana em que completa 93 anos, o Banrisul inaugurou a sede do BanriTech - programa de aceleração exclusivo do banco, voltado para startups selecionadas em edital. O espaço, localizado junto ao Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, no Centro Histórico, será dedicado a um verdadeiro coworking de fintechs. Matéria na página 11.

Investimento direto

O Grupo Ecore (leia-se Eduardo Eichenberg) composto por sete marcas com foco nos mercados de serviços ambientais, tecnologia e agronegócio, anunciou um investimento direto na Corelog Logística, empresa com atuação no transporte rodoviário nacional e internacional, armazenagem de mercadorias e documentos, com sede em Cachoeirinha.

Abertura de porteira

A Câmara dos Deputados manteve no texto do novo Código Eleitoral a proibição da divulgação das pesquisas eleitorais na véspera ano dia das eleições, mas tem que passar pelo Senado. Como a página já comentou, vai abrir a porteira das pesquisas fake.

Doação de computadores

O Dmae doou 74 computadores à Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). A entrega foi feita pelo diretor-presidente, Alexandre Garcia. Os equipamentos serão utilizados por centenas de crianças e adolescentes atendidos pela Fasc.

Academia de Polícia

A Associação dos Delegados de Polícia recebe nesta sexta-feira, a partir das 18h, alunos e professores da Academia da Polícia Civil. Leitor da página, o presidente da Asdep-RS confidenciou a um auxiliar que gostaria que constasse nesse registro que ele estava "todo pimpão" com o evento. Ok, delegado Fernando Todo Pimpão Soares.

Mercado fashion

Sob o conceito inovador de entregar inteligência criativa ao mercado fashion brasileiro, a diretora de negócios da Agência Escala, Andrea Klemm, ao completar 11 anos de empresa passa a ser sócia da spin-off da DK Fashion Marketing.

Mãe trabalho

O governo argentino passou a considerar a maternidade como trabalho previdenciário, com todos os efeitos para a aposentadoria. Para cada filho, conta um ano de aposentadoria, e para filho adotivo, dois, entre outros casos. No Brasil, já temos a licença-maternidade, mas tem parlamentar ouriçado com a ideia. Imagina o impacto na Previdência.

O bicentenário de Anita Garibali

Não é qualquer personagem da história que segue sendo lembrado 200 anos depois do seu nascimento. Mas é o caso de Anita Garibaldi. Embora tenha vivido apenas 28 anos, deixou um legado de luta em vários países. Começando pela Revolução Farroupilha, ao lado de Giuseppe Garibaldi, passando também por Uruguai e Itália. O detalhe é que ela é celebrada nos três países. Por tudo isso, vale a pena ler a Reportagem Cultural sobre Anita, nesta edição.

De saída

A CMPC informa que Daniel Ramos não é mais diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da companhia. O profissional, que estava em sua segunda passagem pela CMPC, decidiu deixar a empresa por motivos pessoais.

À flor da pele

Literalmente. A pandemia fez aumentar o número de casos de urticárias, vitiligo, psoríase e dermatite atópica, entre outras doenças dermatológicas. Para explicar como as questões emocionais podem desencadear doenças de pele, o Núcleo de Terapia de Doenças Autoimunes da Oncoclínicas RS promoverá live no dia 23 às 19h.

Largada no PSDB

Na data máxima do gaúcho, o 20 de setembro, o governador Eduardo Leite vai se inscrever formalmente na disputa das prévias do PSDB que irá definir o candidato do partido ao Palácio do Planalto em 2022. O resultado da disputa sai em 21 de novembro, e vai servir para balizar também o cenário estadual e as candidaturas ao Piratini. Matéria na página 17.

Verdade verdadeira