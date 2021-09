Restaurantes familiares de Porto Alegre

Por toda a cidade, pipocam pequenos restaurantes de ocasião, muitos deles residências cujas famílias aumentam a renda com um mínimo de custos, tipo do produtor ao consumidor. Nesse negócio, se a comida é boa em se cozinhando dá.

Cadeira vazia

Neste dia 16 de setembro, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos, Lupicínio Rodrigues, estaria completando 107 anos. Como ensinou o samba-enredo da Imperadores do Samba que lhe homenageou: "Tem que ter nervos de aço/ para suportar/ esta cadeira vazia".

A postos

A direção estadual do MDB percorrerá o Interior do Estado com uma série de eventos macrorregionais para construir seu plano de governo para a disputa ao Palácio Piratini nas eleições de 2022. Certo é que a sigla terá candidato próprio para a sucessão de Eduardo Leite (PSDB) - como, aliás, o fez, em todas as disputas desde a redemocratização. O presidente estadual do MDB, deputado federal Alceu Moreira, está na lista de possíveis candidatos.

A propósito

Percebe-se uma movimentação antecipada de todos os partidos políticos pensando na disputa ao Piratini do próximo ano. Basta dizer que três legendas já tem pré-candidatos referendados em encontros partidários: o PP, que indiciou o senador Luis Carlos Heinze; o PSB, que escolheu o ex-deputado Beto Albuquerque; e o PT, que vai lançar o deputado estadual Edegar Pretto. Claro, tem muita água para passar debaixo da ponte até o que os candidatos sejam oficializados. E composições ou substituições poderão ser feitas até lá.

Inclusão na Gerdau

Michelle Robert, 43 anos, tornou-se, há um ano, a primeira mulher a assumir o cargo de CEO dentro do conglomerado Gerdau Summit, e se pôs a enfrentar um desafio: levar diversidade e inclusão para a companhia. Durante sua palestra no CONGREGARH (recursos humanos) amanhã, às 13h20min, ela contará sobre sua jornada.

Chegando lá

A Ecosul Energias comemora, neste mês, cinco anos de existência. A empresa surgiu quando a energia solar ainda era vista como a "energia do futuro". Atualmente, o negócio conta com 60 colaboradores e cinco equipes de instalação.

O azeite é de graça

Dia 28 de setembro, a One Imóveis de Luxo, que comercializa a Cyrella Porsche Consulting, lança o Jardim Europa Porsche Consulting, em frente ao Parque Germânia. O empreendimento imobiliário terá dois condomínios separados, o Tree Haus e o Garden House. A cada três andares, uma unidade terá na sua área privativa uma oliveira de seis metros de altura.

O tsunami Delta....

Estão a nos dever explicações sobre a ameaça que não se concretizou até o momento. A variante Delta, nos disseram, vai ser um tsunami de novos casos e poderíamos nos preparar para o pior. Até agora, a onda gigante virou marolinha. Internações, mortes e novos casos despencam, pelo menos no Brasil.

...virou marolinha?

Há dias, a página alvitrou que o alarme poderia ser marketing de laboratórios, mas cabe ressalva. Se o perigo Delta fosse tudo o que especialistas diziam, laboratórios encetariam desabalada correria para fazer um puxadinho nos seus imunizantes já no mercado.

De olho na cannabis

Integrantes do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico (Simers) se reuniram com entidades para o envio de carta aberta à Câmara Federal contra projeto de lei que "permite o cultivo domiciliar da maconha para fins medicinais e comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta (...). Só existe evidência científica conclusiva do Canabidiol para 2 doenças".

Barras numeradas

A Miroh Chocolate Makers lança, até o final do ano, uma série especial com barras de chocolates numeradas, semelhante a uma serigrafia. Com 50 gramas cada, serão feitas com a "Melhor Amêndoa de Cacau do Brasil". Será produzida pelo chef chocolatier Ricardo Campos no atelier da Miroh, junto ao Lago Negro, em Gramado.

Amores do Sul

Uma tradição viva e com significados diferentes para cada um dos gaúchos. Esse foi o resultado da pesquisa que o Boticário realizou em sete regiões do Estado para criar a homenagem "Amores do Sul", em setembro. O nome evidencia o amor que os gaúchos têm pelas tradições, e que não param no tempo: o chimarrão ganha bomba de vidro, o churrasco é recheado de legumes na brasa, a bombacha é acompanhada de tênis ou jaqueta de couro.

Hubs da retomada