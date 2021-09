As cores da chuva em Porto Alegre

Este ambulante pegou o princípio básico da propaganda, quem não é visto não é lembrado. Dispôs os produtos que vende na rua Uruguai, Centro de Porto Alegre, de forma tal que o colorido das peças chegava a doer nos olhos, especialmente em um dia plúmbeo como ontem. Só o que precisa é que chova.

A terceira da primeira



Andrea Squeff/Divulgação/JC

Com a mesma alegria e disposição das vezes anteriores, a centenária Eloína Gonçalves Born recebeu a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Em janeiro, foi escolhida pelo Núcleo de Residenciais Geriátricos do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre para ser a primeira gaúcha imunizada contra a doença.



Sorte dos centenários

Finalmente uma boa notícia para quem tem mais de 100 anos. Um trabalho de universidades japonesas e da Oxford com 160 japoneses com média de 107 anos mostrou que em comparação com octogenários, eles produzem ácidos secundários no cólon que melhoram respostas imunológicas. Então, quem passou dos 100, ânimo.

Novo estágio

Ao anunciar novos programas, entre eles o que cria vantagens para compra de moradias para policiais e outras medidas de olho em 2022, o presidente Jair Bolsonaro foi comedido no seu novo estágio pós-Temer. Mas criticou governos anteriores sem mencionar nomes. É claro que, subrepticiamente, sobrou também para o emedebista.

Força de respeito

O Exército desponta, hoje, como a instituição do governo com maior número de seguidores no Twitter, Instagram, Facebook e Youtube, com 7,6 milhões de seguidores. O levantamento da Bifes mostra que, juntos, Exército, Marinha e Aeronáutica têm 30% dos 50,4 milhões de seguidores dos perfis do governo federal nas redes.

Facada na lógica

Nem mesmo acabou a CPI da Covid no Senado, cujo fim precípuo é tocar um pedido de impeachment em Jair Bolsonaro, e a outra casa do Congresso quer o mesmo. O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) entrou com pedido de CPI para investigar a facada sofrida pelo presidente, para ele armação para lhe dar a vitória nas eleições.

Um mar de dinheiro

Na LDO 2022, receitas e despesas da prefeitura de Porto Alegre se equiparam em R$ 9,6 bilhões. A estimativa de receita tributária é de R$ 3,2 bilhões, e de transferências correntes é de

R$ 3,4 bilhões. Chama atenção a despesa de pessoal, projetada em R$ 4,6 bilhões - dos quais R$ 3,6 bilhões correspondem ao pagamento de ativos e inativos e R$ 1,03 bilhão corresponde à parcela para cobertura do déficit previdenciário repassada ao Previmpa.

É grave a crise I

A página já havia comentado que uma leitora da cidade alemã de München estava preocupada com o aumento do preço dos alimentos nos supermecados, e agora chega a informação de que o Reino Unido enfrenta uma série crise de abastecimento. Faltam frangos, derivados de leite, verduras e outros produtos. Até mesmo o prosaico milk shake está em falta.

É grave a crise II

Faltam caminhoneiros e trabalhadores no campo. Com isso, houve até declínio da população. Um milhão de pessoas deixou o Reino Unido por causa do Brexit. Colheitas estragam no campo por falta de caminhões. É o lado perverso de sair da União Europeia, teimosia nitidamente dos ingleses que queriam voltar aos áureos tempos do Império. O castigo vem a cavalo.

Quem te viu, quem te vê