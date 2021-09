Primavera em Nova Petrópolis

Dá os ares de Gramado, mas não é. Foi o primeiro fim de semana do Festival da Primavera - Frühlingsfest em Nova Petrópolis. Com início na sexta-feira e programação até o dia 20, este é o primeiro evento do município totalmente presencial em 2021. A quantidade de gente fala por si só.

Toque do silêncio

Os organizadores dos protestos contra o presidente Jair Bolsonaro no domingo, Movimento Brasil Livre (MBL) à frente, resmungam pela ausência da esquerda nas manifestações. E há quem afirme que o fracasso de domingo se deu por causa da ausência da esquerda, PT em especial. Mas não mesmo. O PT não está com essa bola toda para levar multidões às ruas. Tivesse, já teria feito.

Como fazer inimigos

É destino do presidente Bolsonaro não ficar de boca fechada e mantê-la aberta para disparar provocações grosseiras como fez na Expointer contra o governador Eduardo Leite (PSDB). É da sua natureza. Por isso é o maior colecionador de desafetos do mundo.

Porém...

...que ninguém se iluda, o recuo do Capitão não deve ser encarado como vitória do STF e seus ministros. Ao longo do tempo, Bolsonaro conseguiu causar extensas rachaduras na instituição outrora sólida, a tal ponto que a corte é mal falada até mesmo em boteco de vila. Recuo não serve como cimento.

A segunda via

Se o presidente Jair Bolsonaro de fato perder relevância até 2022, o que ainda não sabemos, o candidato da Terceira Via se tornará a Segunda Via. Não terá que dividir votos com Bolsonaro. Sob este ponto de vista, é ruim para o ex-presidente Lula (PT). Esclareça-se que tudo ainda é um enorme "se".

A mulher de César

De repente e mais do que de repente, as emissoras de TV mostram vídeos institucionais sobre a segurança das urnas eletrônicas. Pari passu, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, anunciou que vai abrir os códigos-fonte das urnas para os partidos no dia das eleições. Tal qual a mulher de César, a quem não basta ser honesta, precisa parecer honesta.

Fidelidade canina

Pessoas em situação de rua que vivem em Porto Alegre receberão atendimento especial para seus animais de estimação a partir de outubro. Está prevista a primeira ação do projeto Médicos Veterinários de Rua. A inspiração veio do trabalho desenvolvido por médicos veterinários e estudantes de Medicina Veterinária no Rio de Janeiro. É cena repetida aqui, a fidelidade canina, literalmente, dos animais aos sem-teto, e como sofrem quando deles são separados.

Mal de Kirchner

A Argentina e países vizinhos vivem uma situação invulgar. Com o peso argentino desvalorizado, governos do Uruguai e do Chile não querem que suas populações gastem divisas, que tanto lhes fazem falta, no país em crise presidido pelo kirchnerista Alberto Fernández. Tanto que nas eleições legislativas de domingo, a frente do ex-presidente Maurício Macri conquistou 41,5 % dos deputados.

Pulga na camisola

Enquanto a variante Delta segue assustando especialistas, apesar de no Brasil hospitalizações e óbitos estarem em queda, a União Europeia continua afirmando que não existem estudos científicos que comprovem a necessidade da terceira dose. Surge uma pulga na camisola, a de que pode ser marketing dos fabricantes de vacina. No popular, "forçar a barra".

Mulheres na Brigada

A propósito da nota sobre o pioneirismo na inclusão de mulheres na Brigada Militar, atribuída ao então governador Amaral de Souza, o ex-governador Jair Soares - sucessor de Amaral - dá conta de que, na prática, foi na sua gestão que isso aconteceu.

A batalha dos porongos

O Banrisul lançou na Expointer a linha de crédito para produção de porongo, cultura expressiva na região Norte do Estado e nas regiões dos municípios de Santa Maria e Frederico Westphalen, envolvendo vários pequenos agricultores.

Caça ao javali

Praga quase incontornável em vários países da Europa - e também no Rio Grande do Sul -, o javali tem caça liberada, mas surgiu um problema: este animal é o alimento preferido do lobo ibérico, que já é raro. Conservacionistas europeus pedem o fim da caça ao javali, que destroi lavouras e mata tudo que estiver ao seu alcance. Na natureza não existe empate.

O fim da máscara

Aos poucos, a Europa começa a voltar ao normal de antes do novo normal. Desde ontem, o uso da máscara deixou de ser obrigatório em Portugal. Já nos EUA, a resistência à vacinação é preocupante.

App de banco

O Banco Randon apresentará ainda neste semestre ao mercado um novo aplicativo de serviços financeiros que contempla pagamento de contas de água, luz, telefone e gás e transferências bancárias e, posteriormente, outros serviços, como Pix, CDB e linhas de crédito com e sem garantias reais.

Desenvolvimento e preservação