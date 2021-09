Simulador de peão

Se piloto tem simulador de voo, se automóvel faz cavalo de pau, por que ginete não pode ter seu próprio simulador para treinar e mesmo para ficar nos trinques da lida do campo? Além do mais, não faz sujeira, o risco é zero e nem eletricidade consome, portanto, sustentável em dobro, no cavalete e no meio ambiente.

O caso dos R$ 2 mil

Um grupo de folgazões useiros e vezeiros em festas regadas a muito dinheiro, bebidas e comidas caras em aprazíveis recantos do litoral paulista aproveitou uma viagem de negócios, segundo o relatório familiar de um deles, para participar de mais uma festa de arromba em um carésimo clube privado. Como sempre nestas ocasiões, moças pretensamente de fino trato borboleteavam em torno dos alegres senhores. Nem precisa dizer que a mais feia delas venceria fácil qualquer concurso de beleza internacional. A festança transcorria bem, tudo conforme o planejado. Passadas horas e em chegando o momento de outra comemoração em outro ambiente mais reservado, aquele que dá emprego para camareiras, surgiu um impasse. O time dos folgados tinha um PIB pra mais de metro e as gentis senhoritas sabiam disso muito bem. Logo, cinco delas sobrevoavam quatro deles com forte desejo de aterrissar naqueles corpitchos. O problema era que um deles para pobre não servia, um profissional liberal muito bem sucedido, mas sem referências bancárias ostensivas. Então, aeroporto fechado. Mas é nestas horas que aparecem os bons amigos. Um deles que sempre levava R$ 2 mil para emergências, se levantou e ostensivamente colocou o dinheiro no bolso do pobretão da turma, que ficou surpreso com o gesto. O benfeitor então falou bem alto para toda plateia ouvir. - Aqui estão aqueles R$ 2 mil que eu te devia. O favorecido não entendia mais nada. Horas depois, estavam de volta ao hotel onde estavam hospedados. O profissional liberal então perguntou ao autor do presente, o mais bacana, qual era a dele, que R$ 2 mil eram aqueles que nunca havia emprestado, coisa mais maluca O amigo deu um sorriso. - Era para as gurias pensarem: "bom, pelo menos R$ 2 mil ele tem".

Feliz aniversário I

O Colégio Santa Inês, com grande tradição em educação em Porto Alegre, completou 75 anos com uma trajetória dedicada à formação integral de crianças e jovens nas suas diferentes etapas da vida.

Feliz aniversário II

A gaúcha Sabemi, uma das principais seguradoras do Brasil, que completa 48 anos nesta sexta-feira, vem se relacionado com o esporte de diferentes formas. Nesta semana patrocina o Concurso Nacional de Saltos, com a Copa Sabemi de Hipismo, no Rio de Janeiro.

De volta ao passado

Justiça seja feita ao ex-governador Amaral de Souza. Foi ele quem determinou, há 40 anos, que a Brigada Militar acelerasse os estudos para um corpo feminino na corporação, até então inexistente. Não havia em 1981 uma pressão como hoje para dar voz e vez às mulheres em todas as esferas do governo.

Vacina nos médicos

Por meio de correspondência encaminhada ao Ministério da Saúde, os sindicatos médicos do Rio Grande do Sul (Simers) e de Minas Gerais (Sinmed-MG) solicitam que os médicos e os profissionais de saúde sejam incluídos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, para receberem a dose de reforço ou a 3ª dose. Nem precisa explicar o motivo.

Guaiaca aberta

Ao menos para os servidores da prefeitura de São Gabriel, o final do ano promete ser de 13° terceiro salário pago integralmente e sem empréstimos. No início deste mês, os funcionários já receberam a antecipação de 30% da gratificação.

Mão única

Entre tantos outros males, o Brasil sofre de rodoviarismo desde 1958, quando o governo Juscelino Kubitscheck fez essa opção. Hoje, 87% das cargas são movimentadas por caminhões. Não tem como dar certo. E os caminhoneiros sabem disso.

Dançando com lobos

O presidente Jair Bolsonaro cometeu um erro de avaliação ao convocar os caminhoneiros a participar das manifestações. Deu-lhes chance de seguir o protesto. Quando você convida o diabo para dançar, é ele quem escolhe a música, diz um antigo ditado.

A via esquecida

Com toda a repercussão gerada pelas manifestações e palavras do presidente, meios político-partidários que não querem nem o ex-presidente Lula (PT) nem Bolsonaro em 2022 não externaram qualquer opinião sobre a urgência de uma terceira via. Até agora, não há indícios de um nome que galvanize as oposições fora da esquerda.

O sumiço da civilidade

Se existe um comportamento social que deixou saudades antes da polarização politica, há algumas décadas, foi o fato de opostos poderem conversar numa boa, sem brilhos assassinos no olhar. Podíamos até nos inflamar na troca de argumentos, mas quase nunca com o mata e esfola de hoje. Quando isso desapareceu, também sumiu a civilidade e começou a volta à barbárie.

Outro 7 de Setembro

Um caça SuperTucano da FAB interceptou e depois derrubou a tiros um Cessna 182, aeronave de pequeno porte no dia 7 de setembro, no Mato Grosso. Procedente da Bolívia, entrou no espaço aéreo sem autorização, não respondeu a repetidos giros pelo rádio e tiros de advertência. O piloto fez pouso forçado e sumiu. A bordo, 200 quilos de cloridrato de cocaína, relata a revista AeroIn.

Outro protesto

O PT está fora das manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro programadas para este domingo, dia 12. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, explicou que a sigla não foi convidada para a manifestação, organizada pelo MBL (Movimento Brasil Livre).

