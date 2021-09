Ela vem aí

Os sinais estão aí. Embora dona primavera ainda não tenha se apresentado formalmente, ela já mandou seu batalhão precursor sinalizando que está por chegar, depois de longo e tenebroso inverno.

Os mortos vivos

Além da desatenção que aumenta a olhos vistos, um outro problema até pior do que esse navega na geleia geral em que se transforma as novas gerações: a falta de iniciativa. Parecem mortos vivos.

A que ponto

...chegamos, e ainda vamos mais longe. Uma rede nacional de supermercados está colocando sensores nas picanhas devido ao furto de peças.

Espanto

Especialistas estão intrigados com o fato de a pandemia registrar queda de casos nos países da América Latina, apesar da variante Delta. No Brasil, números de óbitos e casos também vêm caindo. Vacinação é uma explicação, mas não toda.

Sábia decisão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli não decidirá sozinho sobre o pedido de mandado de segurança contra a tramitação expressa do novo Código Eleitoral na Câmara dos Deputados. Vai hoje ao plenário virtual. É assustador pensar que uma só pessoa do STF pode decidir o destino do Brasil, como já aconteceu em outras manifestações do Supremo.



Da moeda ao fósforo

A Agência de Leilões Daniel Chaieb promove hoje, às 14h, um leilão diferenciado. É composto de numismática (moedas raras), filatelia (selos) e caixas de fósforo antigas.

Sobre cadáveres

O aspirante a presidente da República, Ciro Gomes (PDT), disse que Jair Bolsonaro quer um cadáver para servir de mártir. Desculpe, a disputa por cadáveres-mártires sempre foi estratégia da esquerda. E nisso ela é muito bem-sucedida. Como escreveu Machado de Assis, está morto, podemos falar bem dele à vontade.

Não dá para entender

Um número razoável de pessoas do Facebook vocifera contra o narrador Galvão Bueno, como se viu no episódio do cancelamento do jogo da seleção. Se o odeiam tanto, por que o ouvem?

CPI da seleção

Mas olha que olho mais comprido tem a CPI da Covid. Agora, suas excelências querem meter o bedelho na Anvisa por causa do jogo interrompido pelas Eliminatórias da Copa, entre Brasil e Argentina. Não demora, vão querer escalar o time.

Antenas bursáteis

A Bolsa fechou em alta de 0,80% na segunda-feira. As mais sensíveis antenas de boas e más notícias brasileiras não viram razão para temer tanto as consequências das manifestações. Temessem, a baixa seria muito grande.

Nem além, nem aquém

Para quem achava que o presidente Jair Bolsonaro iria chutar o pau da barraca (incluindo a esquerda), foi uma decepção. Ainda em Brasília, ele tratou de despejar uma caixa d'água fria na cabeça de todo mundo, ao dizer que não queria uma ruptura entre os Poderes. Não mandou invadir o Supremo como alguns queriam. Em compensação, voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, e disse que não irá cumprir decisões do ministro que integra a mais alta corte do País.

Demonstração de força

Não há como negar que foi impressionante o número de apoiadores de Bolsonaro nas diversas manifestações pelo País. Era gente que não acabava mais, e mais que o esperado.

O dia que não acabou

A questão agora é de amanhã em diante, dentro e fora do governo federal. Estariam os meios castrenses assim tão solidários com o chefe? Quais os mecanismos jurídicos que o STF vai usar para tentar afastar Bolsonaro? A CPI da Covid acelera o pedido de impeachment? São questões em aberto que deixarão o Brasil no fio da navalha por tempo indeterminado.

Torcida televisiva