Matando a saudade da Expointer

Uma conjunção de fatores torna essa Expointer especial. Produtores colhendo os frutos de uma supersafra, rebanho com o status de livre de aftosa sem vacinação e a volta do público, ainda que de forma parcial, dão um novo ar para a feira. A largada na exposição de Esteio neste ano dá a impressão de que o momento é de retomada de negócios. Na imagem, o público no Pavilhão da Agricultura Familiar.

Os cenários do 7 de Setembro

Cenário 1: uma enorme massa de partidários do presidente Jair Bolsonaro fica ouriçada quando o líder os incita para algum tipo de ação mais radical contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele promete ou anuncia ações de governo neste sentido. Cenário 2: uma enorme massa lota a Paulista e outra vai a Brasília. O presidente Bolsonaro faz discursos de elevada octanagem, mas o incêndio não chega a acontecer. Há violência explícita entre esquerda e direita. Forças de segurança entram em ação. Cenário 3: multidões fazem as mesmas manifestações, mas com menos participantes. Temerosos com a possibilidade de eclodir uma violência incontrolável, os desistentes aproveitam o feriadão e se refugiam no bar, no mar, na serra ou outro destino mais sossegado. Bolsonaro fala duro, mas não passa disso.

O manifesto que não houve

Se tem uma coisa bem brasileira é o manifesto liderado pela Fiesp "A Praça é dos Três Poderes". Igual à Batalha de Itararé, a que não houve. Depois de ruído interno, ele não foi lançado formalmente, mas a repercussão gerada supriu essa deficiência. Nada como um bom barraco para zerar uma bronca.

O manifesto que houve

Em comunicado, a federação dos bancos (Febraban), uma das entidades que deveriam subscrever o manifesto emitiu nota que, em resumo, diz que não precisa mais divulgá-lo porque divulgado está. Nem Pôncio Pilatos faria melhor no julgamento de Jesus Cristo. Como se diz nos parlamentos, considere-se o discurso lido.

Surpresa no MDB gaúcho

Um dos cardeais do MDB gaúcho, Cezar Schirmer supreendeu ao falar de 2022. Questionado sobre o candidato do partido ao Palácio Piratini, não citou nem o deputado federal Alceu Moreira nem o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, os nomes mais cotados da sigla. "O meu candidato é José Ivo Sartori", disse Schirmer ao repórter Marcus Meneghetti. Entrevista nesta edição.

Combinar com os russos

Uma coisa é querer que o ex-governador Sartori volte a ser candidato. A outra é o gringo aceitar ser o candidato do MDB ao Piratini pela terceira vez consecutiva - 2014, 2018 e 2022. Por enquanto, o caso é uma incógnita. O desfecho só virá em dezembro.

Formação rural

O Serviço Senar-RS abriu edital para construção de estrutura para receber visitantes da Expointer e abrigar um Centro de Formação Profissional Rural. O superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, diz que, no espaço, haverá capacitação de prestadores de serviço que atuam junto aos produtores nas atividades de Formação Profissional Rural, Promoção Social e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

Definiu, está definido

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que divulgar conversas do WhatsApp, sem consentimento dos participantes ou autorização judicial, é passível de indenização se causar dano.

Carro blindado...

...você ainda vai ter um. A DuPont lançará neste semestre, no Brasil, uma nova tecnologia para blindagem veicular 25% mais leve, 35% menos espessa e 30% mais flexível comparada às soluções tradicionais do mercado. Produto desenvolvido por brasileiros, é um tecido balístico de kevlar pré-impregnado.

By Hilton

O escritório gaúcho Lubianca Arquitetos, especialista em varejo e hotelaria, está na cartela de fornecedores da Rede Hilton para a América Latina. O escritório é o responsável pelos projetos de interiores dos dois Tru by Hilton, que serão inaugurados em Santa Catarina, em Chapecó e Criciúma.

Vox Populi

Do leitor Jorge Silva: "Sobre a revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre, uma boa intenção do atual prefeito, passa por duas providências fundamentais: segurança (ostensiva) e retirada dos camelôs da Rua da Praia. Sem estas providências, a coisa não vai funcionar".

Por uma graça alcançada