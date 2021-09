Tecnologia para irrigação de Novo Hamburgo

Uma tecnologia que ajuda o produtor rural a otimizar a irrigação foi apresentada, por intermédio da prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt (PSDB), à secretária estadual da Agricultura, Silvana Covatti (PP). A jovem Fabiane Kuhn, 25 anos, de Novo Hamburgo, desenvolveu um sistema composto por sensores que medem a umidade do solo e indicam ao produtor, com precisão, o período certo e a quantidade de água necessária em cada etapa do cultivo.

Prioridades na vacinação

A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que professores deveriam ter prioridade na vacinação. Sim, mas médicos e enfermeiros, policiais, idosos, pessoas com comorbidades, gestores, pessoal de baixa renda, pessoas com deficiência, jovens e tantos outros grupos mais também deveriam estar no grid de largada. Em resumo, todo mundo.

A culpa não é da vaca

Registrada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), nova variante do coronavírus ataca sobretudo a Colômbia. Chama-se Mu. A coitada da vaca não tem culpa. Diz-se que é imune às vacinas, mas depende de testes. Em assim sendo, por que não fazer primeiro os testes antes de disparar temores?

A CPI piorra

A CPI da Covid no Senado convocou Karina Kufa, advogada da família Bolsonaro. Labora em equívoco quem acha que desse mato sairá coelho, pelo simples fato do sigilo profissional. Se ela permanecer em silêncio durante a sessão e após perguntas dos parlamentares, não fará mais nada do que a obrigação. Qual será o próximo passo dessa CPI mais do mesmo, convocar a faxineira?

Foi mal

A Associação Brasileira de Franchising - ABF lamenta decisão do Supremo Tribunal Federal que, em sede de embargos de declaração, manteve posicionamento anterior pela constitucionalidade da incidência do ISS sobre royalties em contratos de franquias. A corte contrariou jurisprudência e mantém tendência arrecadatória.

A folga de Leite

Mesmo com a reabertura do olho no olho após o arrefecimento da pandemia, a falta de interação e análise de comportamentos ainda leva a erros de avaliação. Quem diria que a privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) proposta pelo governador Eduardo Leite (PSDB) teria 33 votos a favor na Assembleia Legislativa.

Ao vivo e a cores

Por mais que as empresas usem e abusem das lives entre funcionários, compradores e vendedores e outros agentes da mercado, nada substitui a presença física, o olho no olho. Ver uma feira em vídeo, por exemplo, não é a mesma coisa que vê-la in loco. A tela é fria e engana. Falta o cheiro do ar.

Seu Melo dá conta

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), disse a que veio nestes tempos duros de pandemia. A Capital passou dos 41% da população com a vacinação completa, terceira capital com maior índice. Ele e todos os prefeitos assumiram já sob efeito da metralhadora do vírus. Vitória (ES) e Campo Grande (MS) são os outros no pódio.

Por falar em prefeitura...

...o plano da prefeitura para quitar dívidas tributárias de contribuintes com descontos de até 90% nas multas e juros deixou a cidade em polvorosa. Vários escritórios de advogados oferecem seus serviços para analisar caso a caso e orientar os devedores.

Anjos de cara suja

É interessante observar que todos os temores referentes ao 7 de setembro se fixam nas manifestações da direita, enquanto as mesmas manifestações da esquerda não são comentadas, como já aconteceu não faz muito. Parece até que são anjinhos de profissão. Vale lembrar que a esquerda tem tropa de choque especializada em quebra-quebra, os black blocks.

As saias da mamãe

Um grupo de deputados federais e senadores pediu ao STF que impeça a votação do Código Eleitoral. Isso mesmo, o leitor leu certo. O Legislativo se põe de cócoras. Nessa posição, Napoleão perdeu a guerra, diz um antigo ditado. Se o Supremo Tribunal Federal não resolver, sempre resta se agarrar nas saias da mamãe.

Gato na tuba