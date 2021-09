Os camelôs no Centro de Porto Alegre

Não será por falta de cores chamativas que os camelôs do Centro Histórico de Porto Alegre deixarão de vender seus artigos. No entanto, nem tudo são flores no comércio informal, muito menos no formal. O que mais se ouve é "ainda não está bom", envolto numa certa frustração. Movimento de pessoas e carros existe, mas com os salários comprimidos e mutilados pela inflação, o quadro não poderia ser outro.

Alerta amarelo

Mais do que nunca, o setembro amarelo precisa ser entendido e explicado. A depressão é o mal do século, agravada pelas circunstâncias como a pandemia, desemprego, estresse extremo com a velocidade e obrigações da vida moderna, que virou uma loucura que se renova e se ampliando em curtíssimo prazo. A mente humana entra em curto. Não precisa nem da pandemia.

Concreto maleável

As pesquisas e projeções que colocam o ex-presidente Lula (PT) como vencedor nas eleições ao Palácio do Planalto não levam em conta sua grande rejeição e inevitável desgaste até 2022, como se ele fosse um poste de concreto. Vai ser bombardeado com seu passado recente e provável futuro.

As coxas de Lula

De Lula, pode-se falar de tudo, menos que é um modelo de beleza masculina. Sua aparição de sunga em praia do Ceará com sua namorada iniciou um movimento elogiando suas coxas. Ai, ai, ai, nosso-Senhor-Jesus-cristinho, livrai-nos dessa!

Pleno do STJ

A desembargadora federal Salise Monteiro Sanchotene, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), foi indicada ontem pelo pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para integrar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O automóvel de Calheiros

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, é um animal político como o leite longa vida. Como ele se safou ao longo desse tempo todo, é um case de sobrevivência na selva. Selva muito escura. A pergunta é a seguinte: você compraria um carro usado de Renan Calheiros?

Meu Brasil brasileiro

O manifesto do setor agropecuário é mais preocupante para o presidente Jair Bolsonaro do que o abortado manifesto encabeçado pela Fiesp, porque é base do capitão. Um trecho resume tudo, ao descrever a atual sociedade brasileira como "permanentemente tensionada em crises intermináveis ou em risco de retrocessos e rupturas institucionais".

A multiplicação do Brasil

A propósito da nota de ontem sobre as eleições de 2022, leitores reagem vigorosamente à possibilidade (ainda remota) de o presidente Jair Bolsonaro não chegar nem ao 2º turno do pleito. Argumentam que, por conhecimento adquirido em outras regiões, ele certamente estará no 2º turno. O problema é exatamente esse, auscultar os diversos Brasis. E, sim, ele pode se reeleger.

Tempestade de areia

O fator que dificulta traçar um cenário político-eleitoral é o Brasil ter virado uma poeira só, difícil enxergá-lo com nitidez, devido ao acirramento da briga entre uns & outros. Como a maior parte da mídia tomou lado de forma explícita, a polvadeira ficou ainda mais densa. E o cenário muda a qualquer momento, como um caleidoscópio.

A língua do P

É grande a reclamação de consumidores com a desregulamentação dos tamanhos das peças de roupas. O P, o M e o G mais o GG tem diferentes critérios por marca. Às vezes, o P vira M e vice-versa. Apareceu até um XG. Se for compra física, pode trocar, mas comprar pela internet pode ser um desgosto.

Homenagem beneficente

Em recente evento de amigos, na Associação Leopoldina Juvenil, foi feita uma homenagem ao jornalista e colunista social do JC Eduardo Bins Ely, falecido em março deste ano. A celebração reuniu 130 pessoas em uma feijoada, como a que era organizada anualmente por Bins Ely. A renda obtida com a venda de convites, bem como alimentos não perecíveis arrecadados, foram entregues à instituição maternal infantil e creche Construindo o Amanhã.

