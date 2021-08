Do lixo ao luxo

O casal Andréia e Marcos Calixto é fã do lixo. Reciclável. Mais precisamente das Unidades de Destino Certo do DMLU, conhecidos como Ecopontos. Eles reaproveitam objetos descartados em sua casa, incluindo ferro de passar roupa, pôsteres, abajur, regador de cerâmica. E o que tem as plantas da imagem? Tudo. Também foram descartadas e reaproveitadas. Lixo pode ser luxo.

O preparo e sua falta

O caso de Torres envolvendo PMs deixa claro uma antiga deficiência da corporação, o preparo e como agir ou reagir com uso de arma de fogo. Em 1974, houve um caso semelhante quando se cotejou a polícia norte-americana com as nossas. Um policial de Miami (EUA), por exemplo, era obrigado a disparar pelo menos 100 balas por semana no estande de tiro da corporação.

Síndrome do Impostor

Mais uma a atanazar a vida. Assim como em outras condições da mente humana, está crescendo sobretudo entre os estudantes. Consiste na sensação de incompetência e incapacidade que algumas pessoas sentem na hora de realizar tarefas, mesmo sendo totalmente aptas a realizá-las.

Testes Covid

O Laboratório Marques d'Almeia encerrou as operações de drive-thru exclusivamente de testes rápidos e PCR para a Covid. Juntamente com a operação do Shopping Boulevard Assis Brasil, realizou 8,6 mil testes de ou no de consumo de 2020 para cá.

Por falar em drive-thru...

...a prefeitura de Nova Petrópolis criou um com DJs para atrair jovens para a vacinação contra a Covid. Música e vacina, uma boa parceria. Uma forma criativa para atrair rapaziada.

De tucano a arara

Afobado come cru, diz o ditado. Na ânsia de ver seu nome emplacado como candidato a presidente da República em 2022 pelo PSDB, o governador de São Paulo, João Doria, atropelou o cavalo afirmando que o senador Tasso Jeireissati, do Ceará, havia abandonado a disputa. Segundo o colunista Cláudio Humberto, o cearense ficou uma arara e desmentiu Doria.

O cordão dos puxa-sacos...

Como na antiga marchinha carnavalesca, o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. Quantas das manifestações de solidariedade de políticos ao ministro do STF Alexandre de Moraes fazem parte dele? Se não por pepinos não digeridos do passado, por broncas a chegar.

Natal Luz

Em audiência com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), o prefeito de Gramado, Nestor Tissot (PP), obteve dele a promessa que estará presente no lançamento do Natal Luz no dia 28 de outubro. Crescem as chances de o presidente Jair Bolsonaro visitar o evento na serra gaúcha.

BRDE doa

A presidente do BRDE, Leany Lemos, e o diretor de Planejamento, Otomar Vivian, entregam hoje ao secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo do Estado, Mauro Rauschild, 600 livros destinados a três penitenciárias estaduais gaúchas. Uma das casas prisionais é feminina.

A grande viagem

Circula por aí uma tese fantástica, que uma ruptura institucional no Brasil teria o apoio dos Estados Unidos. Isso é viajar num pratarrão de maionese.

Caixa de Assistência

A Caixa de Assistência dos Advogados RS (Caa/rs) fechou parceria com a Conexa Saúde, maior plataforma de telemedicina da América Latina, que oferece serviços médicos de forma simples e rápida. O sistema disponibiliza consultas em 22 especialidades, com valores que vão de R$ 40 a R$ 80. Mais acompanhamento médico, preventivo e diagnósticos a distância.

Por falar nisso...

...a telemedicina abriu um novo mercado de comunicação. O desafio é ganhar visibilidade de forma confiável, e para isso a empresa caxiense Audaze Doctor promove marketing estratégico para esta área.

Quarentena