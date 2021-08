Rumo aos 100 com fé

Todos os anos, familiares do empresário Carlos Candido Finimundi, de Caxias do Sul, enviam sua foto na véspera do aniversário percorrendo a fábrica de implementos rodoviários Dambroz. Neste ano, há uma novidade. No dia 7 de setembro, ele completa 100 anos. Dificuldade de ouvir e andar, mas não abre mão de dar uma voltinha nas dependências da empresa. E da fé.

O mal do mato

Leitor se queixa da sinalização da Estrada do Mar, que ele acredita seja corrigida só no verão. Sinalização horizontal e vertical precária, inexistente e mal feita, é o mal das estradas brasileiras, salvo exceções. Se você não é caboclo da aldeia, entra no mato sem cachorro.

A vez das sobremesas

A tentativa de sofisticar até o que nunca pode ser sofisticado agora atinge até mesmo uma das sobremesas mais comuns disponíveis também nas mesas dos mais pobres, o sagu. Que virou pérolas ao vinho. Evidentemente muito mais caro. Bom, até já há quem acredite que sagu seja uma planta e que existe uma safra dele.

A soma dos medos

Se a inflação oficial está alta, a inflação dos alimentos está pelo menos o dobro. É há um temor - toc toc toc na madeira - que a conjunção dos astros como a crise hídrica, fiscal e política, possa elevar a inflação a dois dígitos. Quando os preços começam a ser reajustados preventivamente em bloco, Jesus não salva.

Inimigos amigos

No Nordeste, o ex-presidente Lula (PT) está se encontrando com lideranças de partidos adversários, que disputarão as eleições de 2022, como o senador tucano Tasso Jereissati, do Ceará. O objetivo é a união de forças para o segundo turno. A leitura óbvia é o que o páreo com Jair Bolsonaro não será definido no primeiro turno. Não é e nunca foi páreo corrido.

A engenharia na urna

Em nota enviada aos ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) se manifesta a favor do voto impresso "singelo" nas eleições de 2022, sem PEC, porque o artigo 37 da Constituição já permite. O eleitor pode visualizar seu voto impresso antes que ele caia na urna. A Sergs entende que a urna eletrônica é passível de fraude ou ação de hackers, e sustenta que o novo o mecanismo promoveria "a pacificação do País".

O fim

O decreto municipal do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), que permite a requisição de "bens, serviços e pessoal" de concessionárias inclui lotações e vans escolares, para fazer frente à greve dos funcionários da Carris. Greve "injusta e inoportuna", diz Melo em texto no WhatsApp. Como na maioria das estatais que vão para o brejo, as causas da debacle remontam a décadas.

O começo

Perderam-se nas brumas do tempo os anos em que a Carris era superavitária. Depois, foi uma repetição de mesadas de dezenas de milhões de reais, despejados anualmente pelo erário no saco sem fundo da empresa. O que começa mal termina mal. E não só prefeitos empurraram o caso com a barriga, a colenda foi omissa também. A culpa é coletiva.

Adiar o inevitável

A Câmara Municipal aprovou projeto do Executivo que congela aumentos do IPTU até 2025. Tudo bem, tudo bonito, mas quando 2025 chegar, o IPTU vai ser uma paulada para compensar os anos sem correção. E aí vai ser uma choradeira só. Represas só funcionam bem quando geram energia elétrica.

Frente do apoio

O deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL) lança hoje a Frente Parlamentar de Apoio aos Veteranos Militares do Rio Grande do Sul. O evento será às 18h30min no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa.

Soldados do fogo político

Os Bombeiros são uma das instituições mais admiradas pela população, o que faz todo o sentido. Desativados há algum tempo, os bombeiros políticos agora se fardaram, e entram em campo para combater o fogo usando apelo ao bom senso nas mangueiras. Honestamente, têm pouca chance de dar certo.

Primeiro cheque

A Vinhos do Mundo entregou o primeiro cheque de R$ 5 mil a uma entidade social sem fins lucrativos de Porto Alegre. A iniciativa faz parte da campanha Vinhos Para Todos, que comemora os 25 anos da empresa.

Charlie Watts