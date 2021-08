Eduardo Leite em Uruguaiana

No seu périplo pela Fronteira Oeste do Estado, o governador Eduardo Leite (PSDB) visitou os pais do deputado estadual Frederico Antunes (PP), Maria Eulália e Antonio em Uruguaiana. Dona Lalinha, como é conhecida, é uma doceira de mão cheia e seu bolo "Majestoso" é oferecido aos visitantes. É famoso em toda a cidade. No Alegrete, Leite inaugurou o 6º Batalhão da Polícia de Choque da Brigada Militar.

Esqueceram do Nordeste

Existe a crença de que o governador de São Paulo, João Doria, deve ser a ave tucana escolhida no ninho para disputar a presidência da República nas eleições de 2022. Também é consenso que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi muy amigo de Eduardo Leite ao abrir o voto para o governador paulista. Mas políticos nordestinos dizem que Leite tem apoio das aves do Nordeste, que não gostam de Doria. A conferir.

Falta muito

De um político gaúcho que já foi ministro de Estado em governo anterior, perguntado sobre quem poderiam ser os candidatos a presidente em 2022: "Ainda não se sabe, tem muita coisa a ser feita até 2022".

Campanha da Legalidade

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre realiza hoje sessão solene em homenagem aos 60 anos da Campanha da Legalidade, proposição do vereador Pedro Ruas (PSOL).

Estratégia indecente

Mais um protesto dos rodoviários contra a privatização da Carris, mais um transtorno para quem precisa trabalhar e está dentro ou fora dos ônibus. Chega a ser indecente essa estratégia de machucar os outros para curar uma ferida que ainda não chegou. E dificilmente chegará. O negócio ônibus, hoje, não tem interessados, têm sobreviventes. Quebrados.

A terceira dose

Um relatório do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) reforça o pleito da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em profissionais de saúde e idosos. A pesquisa foi realizada no início do segundo semestre e contou com a participação de 2.733 associados do total, 2.728 manifestaram interesse na dose adicional. O documento com dados do estudo foi encaminhado ao Ministério da Saúde.

Delta e o liberou geral

É verdade que estamos chegando a um ano e meio de restrições desde o início da pandemia do coronavírus. Também é razoável que as pessoas queiram dar uma saída, pegar um ar livre. Agora, especialmente entre os jovens, há um clima de "liberou geral", com festas sem cuidados. E a Delta está aí.

Perguntem para o Guedes

O ambiente turbulento não é bom para os negócios. Pergunte para 10 empresários e eles dirão a mesma coisa. O presidente Jair Bolsonaro já disse que não entende de economia, que isso é com o ministro Paulo Guedes. Então, perguntem para o Guedes o que acontecerá se houver ruptura institucional.

O Brasil seco

O estudo da MapBiomas que revelou a perda de 15% da superfície de águas no Brasil mostra várias causas, mas uma é de tirar o sono: a falta de chuvas trazidas pela Amazônia. Um terço delas vêm de lá. E pela aceleração do desmatamento, o pior ainda nem chegou.

Serviço pela metade

Meio que sem pai nem mãe enquanto se discute quem vai ficar com fatias menores ou maiores do seu espólio, a Oi tenta mas nem sempre consegue manter seus serviços e produtos. O wifi parece um vagalume, acende e apaga.

A vez do poste

Referência em geração e distribuição de energia no Interior, a Certel Energia, de Teutônia, também vende postes de concreto. A Certel Artefatos acaba de vender 141 postes para a CPFL Energia de São Paulo. A empresa é a maior produtora gaúcha de postes circulares para distribuição de energia.

Obras na Vasco da Gama

Depois de algumas semanas paradas, foram retomadas as obras de recuperação do asfalto da rua Vasco da Gama, hoje uma via importante de passagem para várias rotas. Chama a atenção a quantidade de caminhões no trecho entre a Mariante e a Fernandes Vieira. Claro, obra sempre gera algum transtorno. Mas a via vai melhorar.

Na boquinha



Fábio Pilger/arquivo pessoal/DIVULGAÇÃO/JC

Adriana Sampaio é tratadora dos animais da Arena SG, um parque de Gramado que dispõe de cabanas, muito verde e contato com a natureza. Todos os dias, as ovelhas, cabritos, cavalos e bois ganham comida na boca, além de muito carinho e atenção. É a vida que pediram a Deus.

Na real