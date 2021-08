Com a perspectiva de chuvas irregulares nos próximos meses, cerca de 1 milhão de pessoas na bacia hidrográfica do Rio Gravataí pode ter dificuldades de abastecimento. Por isso, o presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Gravataí, Sérgio Cardoso, sugere que a Corsan invista em minibarramentos provisórios, com pedras, ao longo do rio, para regularizar minimamente a vazão nos meses mais críticos do verão. Cada estrutura custaria menos de R$ 50 mil. As informações do repórter Eduardo Torres foram divulgadas no site da entidade.