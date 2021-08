Limpeza nas rodovias 

No final de semana, foram recolhidos mais de uma tonelada de resíduos na rodovia RS-415, que conecta os municípios de Tupandi e Bom Princípio, no Vale do Caí. Contando com o apoio da Polícia Rodoviária, a coleta de resíduos foi realizada por colaboradores da Bom Princípio Alimentos, perfazendo um trajeto de 6 quilômetros.

Guerra ao isopor

Tramita a Câmara dos Deputados projeto de lei que proíbe o uso de isopor para acondicionamento de comidas e bebidas no Brasil. Se vingar, o que não deverá ser fácil, o substituto natural do isopor só pode ser o plástico. Poluição por poluição, dá no mesmo. O importante é dar destino correto e reciclar.

Quem somos

Começou ontem o Censo que buscará dimensionar o Perfil Racial da Imprensa, com o envio de e-mail para os 61 mil jornalistas em atividade no País, convidando-os a responderem a pesquisa que tem 13 questões e leva até 5 minutos de duração. A iniciativa é da newsletter Jornalistas&Cia e do Portal dos Jornalistas, em parceria com o Instituto Corda.

A ilha do azar

O Haiti é azarado em dois pontos cruciais. É atingido por terremotos, desta vez com milhares de mortos - e pelo menos 300 mil em 2010 - e atingido por governantes que só fizeram aumentar sua pobreza ao longo da sua história. Bota vudu nisso. Em uma sociedade fraca, não há ajuda humanitária que conserte.

Mudança de competência

O Apostilamento de Haia, legalização de documentos produzidos em território nacional e destinados a produzir efeitos no exterior (cidadania, intercâmbio, trabalho no exterior) agora pode ser feito no 1º Tabelionato de Protesto de Porto Alegre. Antes, era feito somente nos cartórios.

Preguiça de ler

O aumento da leitura nos e-books, fenômeno registrado no Brasil, não comove quem gosta de cheiro de livro impresso. E o aumento do consumo de áudio-livros pode ser considerado o cúmulo da preguiça, salvo para deficientes visuais. De qualquer forma, importante mesmo é ter o hábito da leitura - o índice de livros lidos ao ano por brasileiros ainda é muito baixo.

As aparências enganam I

A intensa movimentação de visitantes em Gramado nos finais de semana não é diretamente proporcional ao faturamento do comércio. O domínio de excursões vai-e-volta e grupos tipo CVC, que trazem dinheiro contadinho, dão a impressão de que tudo voltou a ser como antes. Não é bem assim.

As aparências enganam II

Verdade que atrações novas não faltam, como parques temáticos, mas a dura realidade é que falta renda nova, e a renda antiga foi comida pelo dragão. Para piorar, os aluguéis são caros. Dono de operação na área nobre da cidade fechou porque o aluguel era de R$ 20 mil ao mês por 60 metros quadrados.

O país dos tribunais

Mesmo na vida comum, a primeira coisa que o brasileiro faz quando se julga atingido nos seus direitos é a via judicial. Na cobertura do edifício Brasil, todo mundo processa todo mundo. Confira trocar o nosso nome para República dos Processos do Brasil.

Só queremos entender

O senhor ou a senhora vão a um restaurante em cuja porta está escrito que só pode entrar com máscara. Logo que senta à mesa, tira a máscara. Até porque para comer com ela nem coando a comida.

Prós e contras

A privatização dos Correios parece favas contadas. Nos últimos cinco anos, a estatal acumulou prejuízos de R$ 3,9 bilhões. Mas há alguns temores a considerar, como os funcionários e o serviço em cidades pequenas. Vão ter que entrar no contrato da venda.

O adversário de Lula

O ex-presidente Lula (PT) inicia sua campanha para 2022 pelo Nordeste, região que conhece bem, e foi vital para sua eleição e reeleição. Desta vez, seu maior adversário vai ser o mecanismo que ele mesmo turbinou, o Bolsa Família. Quem ganha é que são elas.

Duda Mendonça

Faleceu aos 77 anos de câncer no cérebro o publicitário e marqueteiro político baiano Duda Mendonça. Teve sucesso com sua agência DM9, depois fez campanhas de diversos políticos, como Paulo Maluf e Lula em 2002. É dele o slogan Lulinha Paz e Amor.

Troca-troca

Republicanos, PL, PSDB, PSB e PP foram os cinco partidos que mais ganharam votos com o troca-troca partidário desde 2018. Na rabeira dos cinco que mais perderam, estão em ordem descendente PRP, PTC, PMN, PSOL e na lanterna o PHS.

Povo Árabe

Com o objetivo de valorizar a contribuição do Povo Árabe ao Estado do Rio Grande do Sul, o deputado estadual Faisal Karam (PSDB) propõe o projeto de lei que institui o Dia do Povo Árabe no Rio Grande do Sul. O parlamentar, que é filho de imigrante da Jordânia, lembra da chegada de sírios, libaneses e palestinos a partir de 1870.

Perguntinha