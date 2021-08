A volta do ágio

Com a inflação comendo a renda primeiro pelas bordas e agora em direção ao miolo, está voltando a moda de preço diferenciado para compras em dinheiro e cartão. No tempo da hiperinflação, parte do comércio usava esse experiente porque só havia cartão de crédito. A pergunta é se a demora em receber pelo cartão de débito justifica o sobrepreço. Parece que não.



Vai encarar?

Xerife é o cachorro-mascote da Guarda Municipal de Sapucaia do Sul

Xerife, o cachorro-mascote da Guarda Municipal de Sapucaia do Sul, leva a sério o cumprimento do dever. Bem protegido do frio, ele costuma mostrar os dentes para espantar os meliantes de plantão. Não basta ser cão de guarda, tem que parecer um.

Especialistas em confusão I

A tal reforma política que suas excelências estão tocando é um tal emaranhado de regras e contra-regras que nos permite concluir que elas conseguiram formatar a confusão, confusão com viés de esculhambação. Esse é o Brasil de Brasília, nada a ver com o outro Brasil.

Especialistas em confusão II

Chato é observar que estão fazendo regras novas, não de olho no aperfeiçoamento da legislação - essa é a desculpa - mas com foco no Fundão e Fundo Eleitoral. Em resumo, tudo por dinheiro. Com o aval e a bênção dos partidos. Para entender o processo, o eleitor vai ter que fazer um cursinho.

A boa e a má

Na sexta-feira o Brasil chegou onde ninguém imaginava que chegasse. Ultrapassou os Estados Unidos na aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid, com 73,9% da população com o braço furado. A má é que em termos de segunda dose, estamos longe do tio poderoso do norte, que atingiu 50,3% contra 22,3% da nossa população.

Variante da variante

As variantes de explicações e alertas sobre a necessidade de uma terceira dose e ameaças de nova onda são tantas, que começamos a imaginar se aí não está uma nova variante que, ao fim e ao cabo, é fundamento para toda a cadeia produtiva do vírus ganhar mais dinheiro.

Turismo predatório

O turista é um predador da natureza, mesmo que não queira sê- lo. Pode-se minimizar os prejuízos ambientais, mas não extingui-los de todo. Por isso, facilitar o acesso em massa para santuários ecológicos, como o Itaimbezinho e o Parque Aparados da Serra, é convite para sua paulatina destruição.

Cadeia produtiva

O Brasil é um país muito engraçado. Uma Corte superior pode mandar prender qualquer pessoa antes mesmo de procedimentos de defesa. A questão não é defender o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, que vive aprontando. A questão é saber se pode ser preso desde jeito. Por que, se pode, pode ser para qualquer um.

Em compensação...

...um assaltante com prova provada, cujo delito não mereça cana maior do que quatro anos, sai livre, leve e solto da delegacia, graças a um decreto presidencial assinado no governo Dilma Rousseff (PT), feito sob medida para aliviar a superlotação nos presídios. Olavo Bilac tinha razão: "Criança! Não verás país nenhum como este!"

O muro morreu, viva o muro

Há 60 anos, a falecida República Democrática Alemã - que de democrática não tinha nada - construiu o Muro de Berlim. A antiga Alemanha Oriental implodiu e com ela a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) também foi para o beleléu. Mas ainda há tremores secundários e filhotes do regime comunista. O maior muro de hoje é o Muro da Ignorância.

Os russos estão chegando

Vocês que temem os americanos, esperem só os asiáticos. O pensador Millôr Fernandes escreveu essa frase nos anos 1970. O tempo lhe deu razão, a China tomou conta. Mas os russos estão chegando também na área de fertilizantes, com a gigante Eurochem. Está comprando ou já comprou várias empresas do setor.

As letras do sucesso

O livro "Do MEI ao milhão: técnicas e pílulas motivacionais que mostram como as coisas realmente são para quem decide empreender", escrito por Itacir Flores, ex-presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, contém uma seção com 100 perguntas e respostas sobre MEI Mercado, Metodologia, Marketing.

