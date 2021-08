Loucuras gustativas

Quem diz que o mundo está de ponta-cabeça tem bons motivos para assim pensar. Como dizia aquele estrangeiro de Quaraí, depois que inventaram a debulhadora de milho, não duvido de mais nada. Os sinais do Armagedon estão aí. Há dias, o canal Food da TV por assinatura fez concurso de sobremesas com obrigatoriedade de incluir fígado de pato. Fígado. Pato. Sobremesa. O fim está próximo.

Os brincalhões

A multiplicação de micropartidos que atrapalham, tumultuam e impedem uma andar eficiente da carruagem político-partidária no Brasil foi turbinada pela volta das coligações, aprovada pela Câmara dos Deputados, o que tinha sido derrubado em 2017. Suas excelências têm uma fórmula esquisita de corrigir erros do Brasil. Quando não engatam marcha-ré, brincam de gangorra.

Avis rara

O futuro do marketing, principalmente aquele voltado para as redes sociais, irá depender de uma estratégia bastante conhecida, mas pouco utilizada: a honestidade. Quem assim diz é o executivo Joel Amorim, com 25 anos de experiência em multinacionais. Quem dera que o conceito pudesse der estendido aos políticos e governantes.

Polícia em Brasília

O presidente da Asdep, delegado de Polícia Fernando Soares e outros membros da associação, estão em Brasília para tentar conter o avanço in loco da PEC 32/20. Para a a instituição, a reforma administrativa representa um retrocesso para as carreiras públicas.

Sem alunes

Além de vereadores de Porto Alegre que entraram com projeto proibindo nas escolas e comunicação oficial esquisitices como o uso de x ou alunes, o deputado federal Jerônimo Goergen (PP) entrou com proposta semelhante. Repetindo frase do Prêmio Nobel de Literatura Octávio Paz, a decadência de uma nação começa com a decadência da sua língua.

Golpes à vista

O Senado aprovou a medida que termina com a prova de vida para beneficiários do INSS. A alegação é diminuir a burocracia e prevenir a contaminação por Covid. Hoje, vai-se ao caixa do banco onde recebe o beneficio quem faz a prova. Sem ela, abre-se a porta para fraudes de mortos-vivos. Já existem hoje.

O furo é mais em baixo

A decisão da Ford de descontinuar a produção do jipe Troler em Horizonte, Ceará, expõe décadas de engano de achar que fartos incentivos fiscais no Nordeste alavancariam as vendas. Esqueceram um detalhe: salvo produtos de pequeno valor, o mercado consumidor está muito abaixo. Logística encarece. Para quem exporta o grosso da produção, talvez.

A prisão do Delegado

O Box 2l foi um dos melhores bares dos anos 1990 adentrando a década de 2000. Originalmente ficava no Hortomercado da Quintino Bocaiúva, a poucos metros da confluência das avenidas Cristóvão Colombo com Benjamin Constant. Conseguiu a proeza de reunir remanescentes de rodas fixas dos bar-chopes de 1980 e até de antes. Uma das iguarias era o pastel, este comestível que precisa ter um casamento perfeito entre casca e conteúdo. Certa vez fui lá com o saudoso jornalista Adão Oliveira, o Adãozinho Só Sucesso, que cobria Brasília para o Jornal do Comércio. Chegou o garçom e o Adão pediu uma dúzia. Achei um exagero, afinal não eram pequenos. Assim que o garçom anotou o pedido, Adãozinho esclareceu. - Mas sem recheio. - Como é que é? - O senhor ouviu. Sem recheio. Bueno, cada um no seu cada qual. Ele devorou seis cascas de pastel e pediu para embrulhar as seis restantes pra viagem. Na hora da conta, perguntou ao cara da bandeja se não dariam desconto, afinal eles estavam ocos. O garçom deu uma balançada, surpreso com o argumento, em seguida indignação com a proposta indecorosa, depois achou que era pegadinha. Mas que balançou, balançou. Claro que pagou o pastel inteiro. Até hoje fico na dúvida se o Adãozinho estava ou não falando sério. Entre tantos outros fregueses assíduos figurava um delegado de Polícia. Como ele trabalhava em serviço burocrático e nunca prendeu ninguém, a turma o apelidou de Delegado Prisão de Ventre. A única que efetuou.

Do canavial ao tanque

A MP que permite às alcoólicas vender seu produto diretamente ao consumidor só faz sentido se o preço do álcool anidro cair e bem caído. No Brasil, a lei da gravidade funciona ao contrário.

Energias do BRDE

O seminário Energias Renováveis e Desenvolvimento, promovido pelo BRDE inicia na segunda-feira. Com a participação do Ministério de Minas e Energia e representantes dos governos dos três estados do Sul, o evento terá a duração de três dias. No canal YouTube do banco.

Agosto dourado

O CCG Saúde realiza no dia 17 de agosto, às 10h, live sobre o aleitamento materno, envolvendo a pediatra Dayane Cardoso e a jornalista e empresária Martha Becker. Transmissão gratuita no Instagram @ccgsaude.

Sob nova direção

Associação Franciscana de Assistência a Saúde (Sefas), em conjunto com a prefeitura de Gramado, anunciou a venda do Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado, que vinha sendo gerido pela prefeitura desde 2016. A instituição de saúde foi adquirida pelo grupo Seferin & Coelho.

Oktoberfest em Igrejinha

A tradicional Oktoberfest ainda não será no formato presencial neste ano. Mas haverá baile com bandinha nas redes sociais, drive-thru e atividades esportivas como os Jogos Germânicos. Uma coisa não será virtual: o chope.

Missão cumprida