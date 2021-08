De repente, no Largo...

Um homem arria e vai ao chão no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre. Moço, magro, provavelmente infeliz e possivelmente subnutrido, teve a sorte de contar com um PM que prontamente lhe prestou os primeiros socorros. É um drama individual e um fato comum coletivo na cidade grande.

Carne nova no mercado

Considerada como revolução bancária, o home banking que estará disponível a partir de amanhã, permite compartilhamento de dados pessoais entre bancos e assemelhados, incluindo extratos, cartões, filiação etc. O Banco Central garante que o sistema é seguro. Digam isso para os hackers e os vigaristas.

Fala o DMLU

Ao contrário da reação de outros órgãos da prefeitura de Porto Alegre quando sofrem críticas, o DMLU agradeceu à coluna a foto do lixo no Laçador e tomou as devidas providências. Aliás, nem foi crítica, foi constatação.

Entrada livre

A prefeitura da Capital abandonou a ideia da exigência do passaporte sanitário ou de vacinação contra a Covid em eventos públicos, deixando isso para a consciência de cada um. Neste ponto, parte do povo é miseravelmente falho. E só olhar as aglomerações quando o bicho ainda tinha o pente cheio de balas da morte, mesmo sem o canhão Delta.

Toyota na barbearia

Para a concessionária Savarauto de Porto Alegre, agosto não é o mês do desgosto. Está oferecendo aos clientes Toyota uma experiência completa na loja da avenida Nilo Peçanha, 2000. Quem agendar a revisão do carro vai receber um tratamento especial da Barbearia El Cartel Fernandes. Já na loja da Mercedes-Benz, os descontos são de 30%.

Pelo sim pelo não

A PEC do voto impresso foi uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, vero, faltaram 79 votos. Um montão deles. Mas o "sim" à novidade teve 229 votos e o "não", 218. Se fosse maioria simples, teria passado. Só que o mundo não vive de se.

Que venga el toro

O choro maior da derrota do voto impresso não é dos perdedores, é dos contrários a ele. Tipo vade retro Satanás, do que nos livramos Virgem Nossa Senhora dos Aflitos! Como alguém já disse, foguete não tem ré. Não façamos disso ventania. Como disse o sensato vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), o Congresso Nacional decidiu, está decidido. Que venga el toro da PEC seguinte.



Soprano sopra velinhas

A Soprano, empresa de Farroupilha, completa 67 anos, o que não é pouca coisa no Brasil. Tem atuação global nos mercados de construção civil, materiais elétricos, moveleiro e utilidades domésticas.

Criança com diabetes

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e a primeira-dama, Valéria Leopoldino, receberam o presidente do Instituto da Criança com Diabetes, Balduino Tschiedel. O encontro marcou oficialmente a largada da 22ª Corrida (virtual) para Vencer o Diabetes.

A presença de Anita

A vereadora de Porto Alegre Mônica Leal (PP) divulgou na Câmara a Exposição Virtual "Olhar de Anita", promovida pela BPW POA e pelo Instituto Anita Garibaldi, com apoio do Consulado Geral da Itália e do Gabinete da Primeira-Dama, Valéria Leopoldino. Veja no dia 25 no Instagram @exposicao_olhardeanita.

Até tu, Brutus