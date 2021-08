A vez dos estômagos

Gramado vai servir de modelo para a retomada segura dos roteiros de eventos ligados à boa gastronomia com o 13° Festival de Cultura e Gastronomia. Em formato presencial, o evento vai ocorrer de 2 a 12 de setembro, na rua Pedro Benetti. Aliás, todos os municípios da região estão tocando eventos como antes da pandemia e mais um pouco.

Menos mortes

Vamos lá, também há espaço para notícias positivas em torno da pandemia. Em julho, 31% dos municípios brasileiros não registraram nenhuma morte por Covid, o que representa 1.750 cidades. O levantamento é do G1.

O xis do problema

Tramita na colenda projeto de lei da vereadora Fernanda Barth (PRTB) que garante aos alunos da Capital o ensino do português sem o neutro "x", indefinindo o sexo, e o esquisito "alunes". O projeto inclui a comunicação da prefeitura. Já tem o apoio de cinco vereadores.

Seu Verardi

Funcionário símbolo gremista, Antônio Carlos Verardi, falecido em 2019 aos 89 anos, é um dos personagens do livro "Jornalismo e vestiário: histórias e bastidores contados por um assessor de imprensa", do jornalista João Paulo Fontoura. O lançamento será nos dias 16 e 17 de agosto no Laghetto Viverone Moinhos e Viva Open Mall.

A melhor do mundo

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decidiu que uma idosa de 87 anos de idade, residente em Imbituba (SC), que é sogra de um homem acusado de lavar dinheiro, não precisa prestar depoimento no processo que investiga o suposto crime. Ela era usada como laranja na conta bancária. Pelo menos um genro elege a sogra como a melhor mulher do mundo.

Mês do desgosto

O mau augúrio que cerca o mês de agosto parece estar se confirmando neste ano. Tanques nas ruas, polarização com um lado gritado mata e outro esfola, instabilidade fiscal crescente e um primo do coranavírus dizendo "presente!"



Louca disparada

O passeio dos blindados em Brasília em dia de votação do voto impresso faz lembrar um poema do pernambucano Acêncio Ferreira. "Lá vem os gaúchos em louca disparada/ Pra quê?/ Pra nada..." Só muda o pingo e o estado. Como diz um chiste dos anos 1970, não me venha de borzeguins ao leito.

A culpa do Congresso

A propósito da nota de ontem sobre o fim da separação entre os Três Poderes, hoje uma piada, o leitor João Carlos Wilhelm Coelho acha mais um culpado, o Congresso Nacional "que não legisla e não fiscaliza o que já legislou. Vivem de e para a política de curto alcance".

Guaiaca eleitoral

Se é oportunismo usar o Bolsa Família ou assemelhado em ano eleitoral, também é fato que a esquerda não pode criticar esse expediente. Tanto o ex-presidente Lula (PT, 2003-2010) quanto Dilma Rousseff (PT, 2011-2016) foram pródigos em abrir esta generosa guaiaca. Especialmente Dilma, maior responsável pela situação fiscal do Brasil de hoje.

Inimigo oculto

As chances de reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022 baseiam-se basicamente na economia e vitória das vacinas com dominação do vírus. Mas eis que surge um poderoso inimigo, o possível racionamento de energia. Aí a vaca vai pro brejo.

Remoção da cárie

A mais feia cárie de Porto Alegre tem 30 dias para iniciar seu processo de restauração. A 10ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre expediu mandado de interdição e desocupação total da Galeria XV de Novembro, conhecida como Esqueletão. Podemos esperar recursos protelatórios. Têm muito esqueleto nesse armário. Tem sido excelente depósito para alguns. Matéria na página 8.

Advogados