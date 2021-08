Já começou

O trabalho de preparação no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A Expointer começa em menos de um mês - ocorre de 4 a 12 de setembro. A azáfama dos funcionários vai num crescendo, a começar pela capina do teimoso inço. Se tudo der certo, teremos uma festa de superação. O campo vai bem, obrigado, resta saber se as circunstâncias não vão atrapalhar.



Everest tributário

Entre tributos federais, estaduais e municipais, taxas e contribuições, o Brasil possui 92 tributos vigentes. Como se não bastasse, existe muita controvérsia sobre a incidência desses tributos no caso a caso, e muitas dúvidas sobre o processo de recolhimento, que muitas vezes não é claro nem para o próprio servidor público. A definição é do analista Allan Augusto Gallo Antonio, do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica.

A cadeia do funcionalismo

É uma lei da vida, ou lei da compensação: com o trabalho em casa, entre maio de 2020 e junho deste ano, a União economizou R$ 1,4 bilhão. O calculo é do site Poder360. Só em diárias e locomoções foram R$ 962 milhões, para azar de aéreas, hotéis, restaurantes, táxis e toda cadeia produtiva de viagens. Também explica porque a iniciativa privada não fabril gostou da ideia.

Uma ideia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, jogou uma peteca no ar para solucionar o total absurdo dos precatórios, usar como moeda nas privatizações. Mas também se queixa da "Indústria dos precatórios". Se assim é, faltou controle ao longo dos anos. Mas é uma ficção. Governos geralmente são trens desgovernados.

Mundo cruel

A diferença entre uma dívida muito grande e uma pequena é que, nesta última, tomam sua casa, carro, mobília, dinheiro no banco, e se tiver um cão de raça levam também. Na grande, pode dormir sossegado.

A guerra dos alimentos

No decorrer dos próximos meses, assistiremos à escalada da inflação, com o custo de vida tornando proibitiva a compra de carne entre tantos outros alimentos que outrora vinham à mesa. Nunca se comeu tanta carne de pescoço. Sorte tem os assalariados com poder de barganha para obter correção salarial. Aos outros, as couves.

Por falar em carne...

...o preço da carne de frango está subindo tanto que derrubou até uma antiga certeza aviária, a de que galinha não voa. E voa alto como urubu. Aliás, boi também voa.

Família unida

Ao deixar o Senado para assumir a chefia da Casa Civil do governo federal, Ciro Nogueira (PP-PI) deixou a vaga para sua suplente, a própria mãe. Com isso, subverteu o provérbio secular muito usado em empresas, de pai para filho desde o ano tal. Agora é de filho para a mãe desde as últimas eleições.

De olho na rua

A constatação do Núcleo de Pesquisas do Sindilojas Porto Alegre de que há uma redução de 30,9% de consumidores em relação a 2020 que pretendem fazer compras por e-commerce no Dia dos Pais, mostra mais uma vez que boa parte da população quer mesmo é ir para a rua. Faz todo sentido depois de ficar um ano e meio aprisionados pelas telinhas. Querem sol, espaço, movimento, gente.

Nuvens de tempestade

A pandemia está como a nuvem da política do deputado Magalhães Pinto: olha, está de um jeito; olha de novo, está de outro. Há nuvens de tempestade no ar. Israel, modelo de vacinação, quer fechar de novo, a China também acusa o golpe. Quando a variante Delta disse presente, foi dito que o alvo preferencial eram os não-vacinados. E agora, segue?

Palavra de californiano

E essa? Em novo estudo da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia em San Diego, os pesquisadores confirmaram que pacientes que tomam medicamentos com estatinas tiveram um risco 41% menor de morte no hospital devido à Covid-19. As descobertas foram publicadas em 15 de julho de 2021 na Plos One.

Também tem disso