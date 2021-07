Parabéns com músicos

A medicina e a música se uniram na sede do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). Para marcar os 90 anos da entidade, integrantes do grupo "Médicos e Música", do Museu da História da Medicina, foram homenageados pela entidade. O encontro foi comandado pelo presidente do Simers, Marcelo Matias, e por seu vice-presidente, Marcos Rovinski, que preside o Museu, e é também músico e escritor.

Covid nos presídios

Parecer técnico emitido pelo Conselho Regional de Medicina (Cremers) no início da pandemia embasou pelo menos 101 decisões judiciais sobre pedidos de liberdade para apenados que alegavam pertencer ao grupo do risco. Magistrados de muitos estados utilizaram o documento elaborado a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul para negar o relaxamento das prisões. O parecer conclui que os apenados estavam mais seguros nos presídios, ressalta Eduardo Neubarth Trindade, vice-presidente do Cremers.

Perfeição acústica

A construção civil de Brasília atingiu a perfeição em matéria de acústica. Por mais que o morador tenha sono leve, não consegue ouvir nadica de nada do que se passa no quarto ao lado, mesmo que sejam as trombetas de Jericó somadas aos carros de som eleitorais.

História da Alemanha

Ficou pronto o 22° livro de Felipe Kuhn Braun, História do povo Alemão (History of the German People). A primeira obra bilíngue do escritor de Novo Hamburgo conta a formação histórica do povo alemão. No final de semana, também foram celebrados os 197 anos da chegada das primeiras famílias de origens germânicas ao Brasil.

Trio maravilha

O Brasil tem agora três presidentes. O Supremo, já de longa data, o Centrão, na pessoa do novo chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP). E Jair Bolsonaro, que depende dos outros dois.

Perversidades tributárias

Macbooks, iPad e iPhone vendidos no Brasil são os mais caros do mundo. Em relação aos Estados Unidos, o iPhone custa 92% a mais e o iPad 145%. Os dados são do site Poder360. E é assim em tudo. De maneira que chegamos à perfeição: pobres, endividados e esguelados.

Férias de julho

O mês de julho é bastante usado para férias de inverno, para quem as tira. Com o cenário da pandemia, o número de viagens e deslocamentos caiu brutalmente. Mas o "efeito férias de julho" está ocorrendo na cidade. A movimentação, de qualquer forma, é maior pelo avanço da vacinação.

Prejuízo que nos espera

Se realmente se concretizarem as previsões de um corredor polar que se estenderá até setembro, com temperaturas muito baixas, estamos bem arrumados. A neve será uma certeza, o que é o lado bonito, mas o resto é tragédia que afeta a renda e o abastecimento. Podemos esperar inflação de alimentos.

Ia esquecendo...

...de dizer que o frio intenso já afeta Santa Catarina e Minas Gerais desde a semana passada, com geada que afetou os cafezais. Moral: vai subir o preço do café.

Três em três

Como em todas as guerras, e esta contra o vírus é uma, há uma série de avanços notáveis. Estudo da Organização dos Estados Americanos (OEA) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) mostram que a digitalização na América Latina cresceu em três meses o que se esperava em três anos.

Bomba de álcool

Em Três Passos, o professor de Geografia Cezar Santos inovou ao resgatar uma bomba d'agua antiga e manual, em uma "bomba de álcool gel". O invento despertou a curiosidade do deputado estadual Paparico Bacchi (PL), que resolveu testar e aprovar a funcionalidade do equipamento.

Mais vacinas

Quase 500 mil vacinas contra a Covid-19 chegam ao Rio Grande do Sul até amanhã. É um reforço e tanto. Com a imunização na faixa de 31 anos, em Porto Alegre, a chegada dos novos lotes significa que adentraremos na população com menos de 30 anos nos próximos dias. É uma ótima notícia.

Palito gigante

Balneário Camboriú (SC) continua com a Síndrome Torre de Babel. Vai erguer o maior palito - perdão, prédio - da América Latina, com 300 metros de altura. Já tem um de 240 metros.



Miúdas