Triste entardecer 

Desta vez, o pôr-do-sol deu um tom triste ao emoldurar o esqueleto do prédio incendiado da Secretaria Estadual de Segurança, que infelizmente custou a vida dos bombeiros 1º tenente Deroci de Almeida da Costa e do 2º sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós. Fica a homenagem póstuma da página a eles e ao diuturno trabalho do que sempre se chamou de "os bravos soldados do fogo".

Subindo por onde se desce

Nos arranjos ministeriais do presidente Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (DEM) caiu para cima. Deixa a Secretaria-Geral da Presidência da República e ganha o novo Ministério do Emprego, sua quarta pasta na atual gestão. Prêmio à fidelidade.



O profissional

A entrada do senador Ciro Nogueira (PP), do Piauí, na chefia da Casa Civil desalojou o general Ramos, que vai para o posto antes ocupado por Onyx Lorenzoni. Líder do PP e guru do Centrão, Ciro é um camaleão político. Já foi até cabo eleitoral de Lula (PT).

E os russos?

A discussão em torno do voto distrital leva em conta importações de modelos estrangeiros - como a Alemanha - sem saber se ele se aclimatará no Brasil. Mas o que está sendo esquecido é o povo que vota. Se até o sistema atual é por ele incompreendido, imagina entender alemão.

Estacionamentos

Há meses, a coluna noticiou o fechamento de dois grandes estacionamentos, que funcionavam há décadas no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. Especulou-se as razões e donos de garagens expuseram motivos como aplicativos de transporte e área azul na vizinhança. Mas o negócio ainda atrai investidores. No próprio Bom Fim, na Ramiro Barcelos, um casarão foi demolido, e o terreno foi ocupado por um estacionamento.

Boa idéia

O vereador de São Borja Lindolfo Hardt (PP) teve uma boa ideia, que benficiará pessoas com deficiência física no município: o Banco de Materiais Ortopédicos. Os equipamentos serão novos ou usados em boas condições, doados pela comunidade ou fabricantes. Foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Merece ser copiada.

Ainda sobre o Fundo Eleitoral

Os temas em Brasília mudam com rapidez e o foco já está na reforma ministerial. Mas o assunto Fundo Eleitoral rende, caso da boa tirada do jornalista Carlos Brickmann ( www.chumbogordo.com.br ): "O Fundo Eleitoral é o dinheiro que Excelências tomam dos cidadãos para decidir quem ocupará os cargos que lhes permitirão continuar a tomá-lo".



A precisão do Flecha Ligeira

Nos tempos em que a rua Riachuelo abrigava uma série de bares cruzados com restaurantes, um deles tinha uma ruidosa turma que praticava halterocopismo, aquele esporte de baixo impacto no curto prazo e alto no longo. Começavam os trabalhos em torno das 11h, com folga para o trabalho ou para a sesta, para retornar assim que o sol desmaiasse. Faziam horas extras noite adentro sempre de forma ruidosa, até que a Lei do Silêncio lhes fosse esfregada na cara. Assim era a vida, sempre molhada com uísque, vodca entre outros destilados. Diziam que bebida fermentada era para os fracos, então, só os que estavam em estágio probatório bebiam cerveja ou chope. Eventualmente comiam algo para forrar o estomo, como dizia o Baiano, o estafeta de prontidão do grupo. Certo dia, quando abriram os trabalhos, alguém entrou para dar a triste notícia que o ex-atleta Zeca havia falecido. Que coisa, e coisa e tal, lágrimas furtivas se fizeram presentes em alguns olhos. Encarregaram o Flecha Ligeira, sócio remido do grupo para ver local e hora do velório. Minutos depois, ele fez relatório. - Tudo certo, São Miguel e Almas, 15 horas. Antes de rumar ao campo santo, ergueram vários brindes em memória ao infeliz trabalhador do copo. Cumprido o protocolo, foram de táxi ao velório. A visita seria breve, afinal, quem não é visto não é lembrado. Olharam o caixão de revesguelha. Como a morte muda o rosto, pensaram em uníssono. Nisso, chegou um conhecido ainda não convertido. - Não sabia que vocês eram amigos do João. Bateu um calafrio na turma. - Que João? Esse é o Zeca! - O Zeca será enterrado em Pelotas, onde nasceu. Os olhos procuraram em vão o Fecha Ligeira. Pela primeira vez ele fez jús ao apelido.

Mais uma

Impressiona o avanço da Lojas Havan no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, inaugurou a loja número 162 em Rio Grande, na realidade uma megaloja com 10 mil metros quadrados. É a 12ª unidade no Estado, empregando 200 pessoas. Matéria na página 6.

Rio e remo de luto

Morreu o compositor nativista Miguel Antônio Bicca, 80 anos, autor da obra-prima Cantiga do Rio e Remo, uma beleza que logo se cantarola logo após ouvi-la, foge dos temas recorrentes sou gaúcho-cavalo-sou macho-pago-querência. "Pega a canoa que rio fundo não dá pé" e a referência ao espinhel mostram um homem que entendia do campo como um todo. Honra e glória a ele.

De vento em popa

A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em Porto Alegre foi de 10,6% em junho último, contra 7,8% do mês imediatamente anterior, conforme apurou o Panorama do Mercado Imobiliário - Porto Alegre, elaborado pelo Sinduscon-RS / Alphaplan / Órulo. Com 607 imóveis, as unidades verticais somam 93% do total, com os apartamentos de um dormitório representando 57% do total.

O Mercado em foco

A recuperação do Mercado Público de Porto Alegre foi o prato principal do almoço desta quinta-feira que reuniu o prefeito Sebastião Melo (MDB), o deputado federal Osmar Terra (MDB), o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cézar Schirmer (MDB), mais o vereador Pablo Melo (MDB), responsável pela organização do encontro. Terra é o emissário para viabilizar a conquista de recursos federais.

Variante especulação