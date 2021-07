Florestamento no Dilúvio

Ou reflorestamento, se considerarmos como ele era antes da canalização. Além das ilhas e da invasão de vegetais no que era água, pouca por causa da estiagem, árvores maiores crescem frondosas. E é bom deixá-las, bem como a vegetação rasteira, especialmente se forem aguapés. Filtram e retêm a poluição, inclusive de metais pesados. Merece mais atenção, o nosso Dilúvio.





Botafogo F.C.

Incêndios em prédios públicos não são coisa rara na história gaúcha. Um dos mais comentados foi no Palácio da Justiça, na Praça da Matriz, anos 1950. Surgiram diversas versões, inclusive uma que o sinistro seria obra de alguém ligado ao governo do Estado, porque um grande grupo de comerciantes havia ganho vultoso processo que deixaria o Tesouro do Estado mais pelado que filhote de passarinho. Também eram comuns incêndios em empresas particulares, concidentemente pouco antes ou pouco depois dos balanços. O que não queimava era vendido com o título genérico de "salvados do incêndio", geralmente pelas seguradoras.

Perguntinha 1

O colegiado da Câmara dos Deputados que articula a derrubada da aprovação do voto impresso fê-lo porque a proposta é ruim ou porque era bandeira de Jair Bolsonaro?

Perguntinha 2

Até quanto tempo antes das eleições de 2022 o Centrão da Câmara dos Deputados fica abraçado com o presidente, haja o que houver?

Correção

Em relação à nota sobre o aumento de recursos do Fundo Eleitoral, leitor observa que o PT votou contra o projeto da LDO em que passou o novo valor no Congresso, ao contrário do que foi publicado na coluna de sexta-feira.

Revolución piorra

Um dos principais mitos fundadores da modernidade é a revolução. Sua origem advém do latim revolutio, que significa, basicamente, o ato de dar voltas. A definição é do professor Victor Missiato, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No caso das revoluções da América Latina, conviria acrescentar "dar voltas sem chegar a lugar nenhum", como uma piorra.

O novo alfabeto

Tudo começou com LGBT, mas com a revelação de novas orientações sexuais, a sigla foi crescendo, crescendo e hoje se transformou em LGBTQIAQ . É um universo poderoso esse.

BRDE labs

A Santa Casa de Porto Alegre, através de seu Centro de Inovação, foi uma das cinco instituições selecionadas pelo BRDE para ser uma das empresas âncoras desenvolvedoras de startups do Programa BRDE Labs 2021.

Resumo da ópera

O poder público, notadamente programas de governo ou de pastas, adoram nomes pomposos mais compridos que esperança de pobre. Está é um primor: Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (Pics) do Sistema Único de Saúde. Pics é muito bom. Ninguém vai decorar mesmo, então fica melhor Pics do SUS e estamos conversados.

Frankenstein do mal

Entre outras maldades, no texto substitutivo da reforma tributária Frankenstein, como a página já tinha advertido há semanas, está o fim da isenção fiscal do Programa de Alimentação do Trabalhador, vigente há 45 anos. Que se façam correções ok, mas capar todo o programa é ruim.

Finais

SHOPPING Iguatemi promove a campanha Tal Pai, Tal Filho presenteando pais com um Jeep Renegade e filhos com miniveículo elétrico. SÃO Pietro Saúde viabilizou a doação e aplicação da vacina contra a gripe Influenza em 100 atletas e 30 profissionais do Grêmio Náutico União. PREFEITURA de Bento Gonçalves constrói, ao mesmo tempo, três novas instituições de ensino. São duas escolas de Educação Infantil com 250 vagas e um estabelecimento de Educação Especial dedicado ao ensino de até 100 jovens autistas e surdos. As obras somam R$ 6,2 milhões.

Titulo nota capitulada Sortudo do Interior