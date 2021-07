Uma tragédia para todos nós

A péssima notícia do dia foi o incêndio que liquidou com o prédio da Secretaria Estadual de Segurança Pública em Porto Alegre. Vai ser mais do que um transtorno, será uma tarefa gigantesca recompor os serviços da pasta. A pergunta que todos se fazem é como pode uma construção como essa pegar fogo? Na imagem, o trabalho dos bombeiros, mais uma vez heroico.

No balanço dos milhões

Cherchez l'argent, procure o dinheiro, dizem os franceses. O dinheiro é assexuado, mas apaixona homens e mulheres, disse o antropologista italiano Paolo Mantegazas. Todo homem tem seu preço, dizemos nós. Um pedacinho de centenas de milhões de dólares em vacinas faz balançar até os que se julgam incorruptíveis.

A que mais incomoda

A julgar pelos inúmeros relatos que chegam, a vacina Janssen é uma das mais ou a que mais dá efeitos colaterais desagradáveis, como febre alta e dor no corpo. Mas dura pouco, um dia ou dois no caso da febre.

Melhorando, com um porém

A lotação das UTIs fica abaixo dos 90% em todos os estados. A Fiocruz aponta queda dos indicadores da Covid pela terceira semana consecutiva, eis a boa noticia do dia. As internações e mortes vem caindo 2% ao dia. A mosca na sopa é que o patamar ainda é elevado.

Bloco do eu sozinho

Graças às advertências e conselhos do então ministro da Fazenda, Antonio Pallocci, no seu primeiro governo, Lula (PT) tratou logo de tentar acalmar o mercado financeiro, nomeando auxiliares ortodoxos, como Henrique Meirelles para o comando do Banco Central. Hoje, com temor de que algum assessor econômico seu diga algo que tumultue esse mesmo mercado, Lula proibiu que alguém fale em seu nome.

Inimigos até por aí

Uma aliança espúria entre petistas e bolsonaristas conseguiu sangrar ainda mais os cofres do Tesouro e ao mesmo tempo cobrir o Congresso Nacional com o manto da vergonha. Triplicar os recursos do Fundo Eleitoral mostra que os parlamentares - menos 148 que votaram contra - transformaram na Casa da Mãe Joana.

Orçamento interativo

Cada vereador faz emendas ao orçamento 2022 de Porto Alegre à sua maneira. O vereador Ramiro Rosario (PSDB) criou a sua, que pretende ser inédita. Dentro de 30 dias, os porto-alegrenses podem participar da definição das emendas do edil, que batizou a iniciativa de "Orçamento Interativo". O processo seletivo recebe, até o dia 15 de agosto, sugestões de projetos e obras.

O caso do anunciante teimoso

Ele chegou com aquele ar pomposo que todo político fazia questão de transportar para onde quer que fosse, ainda mais na sua cidade, nem grande nem pequena, com comadres não menos nem mais faladoras que qualquer concorrente de cidades vizinhas. Mas a dura realidade é que agora ele estava na boca do povo, o diz-que-diz-que extrapolara a cavidade bucal das fofoqueiras e agora era retransmitida por homens que molhavam as ideias nos bares e rodas de aperitivo da cidade, com aterrissagem até em pessoas não afeitas a fofocalhada. Identificara uma dessas senhoras do mal, uma maluquete mais falante do que caturrita de hospício. Só que ela jurara inocência, credo doutor, nunca vi falar disso. E por aí ela foi. Como homem público, sabia do poder dos murmúrios que falavam tão alto quanto os alto-falantes das quermesses da paróquia. Lera uma frase do correligiánario mineiro José Maria Alkmin, que não interessava o fato e, sim, a versão. Para evitar que a barragem rompesse de vez, foi ao jornal da cidade. Seu prestígio naquele poderoso rotativo seguia intacto. Entrou na saleta do editor-chefe sem pedir licença. Sem maiores rodeios, expôs a ele seu plano. Tinha seus riscos, mas não se tonteia um capincho, tem que ser golpe fatal de cara. - Olhe, doutor, vou confessar que tenho minhas dúvidas sobre a eficácia do seu plano. E muitas. - Meu amigo, você pode entender muito de enfileirar palavrinhas, mas de estratégia política entendo eu. - Mas... - ...mas nada - cortou o político, batendo impaciente o castão da bengala na mesa do jornalista. - Eu não estou pedindo, estou mandando o senhor publicar. Até porque vou pagar esse a pedido. Não era homem de bivaquear em beira de rio a ser atravessado. Seus ancestrais eram conhecidos pela coragem, homens que preferiam morrer a perder a honra, que era bem o caso. Ainda relutante, o editor botou uma pausa na máquina de escrever. O visitante tirou do bolso um rascunho do texto, que era curto e grosso. - Quero meia página, só com a frase no meio. O editor leu. - Mas doutor, isso é linguagem chula! - Repito, estou pagando e assinando. Fui claro? Temeroso que desta vez o pesado castão o atingisse, redigiu a frase. Ligou para o Comercial, pediu o valor e o passou para o político, que puxou o talão de cheque. No dia seguinte o jornal estampava na sua página mais nobre o texto assinado pelo politico, frase que abalou a cidade. - Comunico à praça que não sou corno. x-x-x-x-x Jornal aberto em suas mãos, um amigo, frequentador assíduo da casa do doutor, não pode conter um sorriso. - Esses políticos, sempre mentindo...

Novo hábito

O comércio passa por várias transformações. Uma das informações interessantes publicadas no caderno especial que circula nesta edição do JC é sobre os supermercados. As vendas por e-commerce cresceram seis vezes. Representavam 0,5%, agoram somam 3% do consumo. Quem diria que faríamos compras do supermercado pelo celular.

Programa de capacitação

O Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) preparou, em parceria com a Produttare Consultoria Estratégica, o Programa Simers de Capacitação, direcionado a associados e seus colaboradores. Mais uma avanço para o agronegócio gaúcho.

Americanos resistentes