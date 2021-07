A solidariedade que emociona

Luiz Fernando, Merice Brummelhaus e Mikael Luiz comeram o pão que o diabo amassou por longo tempo, até que a solidariedade de cerca de 80 amigos e vizinhos estendeu-lhes a tábua de salvação. Moradores de Boa Vista Fundos, Teutônia, viram seu aviário ser destruído por um temporal em 2010, mas com a ajuda dos bons samaritanos não só reconstruíram o negócio como já estão construindo o quarto aviário, a herança que deixarão para o filho. Essa sim é a força que move o mundo: a família unida.

Nem tudo são rosas I

O fato de a maioria da população ter celular/smartphone não significa que toda essa massa sinta-se à vontade em realizar operações bancárias e pagamentos online, especialmente idosos. Como os grandes bancos fecharam mais de mil agências em 2020, o dobro de 2019, o porcentual dos "desbancarizados" tende a aumentar.

Nem tudo são rosas II

O Brasil que conhece a fundo a internet e seus meandros e armadilhas é tratado pelo sistema como a totalidade da população, o que é um enorme erro. Para os nerds e operadores desse universo, o povão "burro" é apenas um detalhe, eles que se virem. Por este ângulo, a tecnologia piorou e deixou o dia-a-dia mais complicado.

O senador genérico

O Ministério da Defesa e os comandantes das três Forças Armadas reagiram com indignação aos ataques do senador Osmar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, que fez insinuações de corrupção de oficiais, falando em "lado podre" das Forças Armadas de forma generalizada. Aziz sempre foi boquirroto.

As cartas para 2022

O tabuleiro eleitoral para 2022 está sendo preenchido. E não são apenas peças que estão nele. Os jogadores já estão se movimentando a pleno. Nesse cenário, além de candidaturas que vão sendo postas, há cenários sendo montados, com fortalecimento ou enfraquecimento momentâneo de nomes. Mas muita água ainda vai rolar...

Bancos sociais

A Assembleia Legislativa entrega hoje a Medalha da 55ª Legislatura à Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs. A proposição parte da deputada estadual Patrícia Alba (MDB).

Migração

A partir deste mês, a Fundacred, fundação sem fins lucrativos de crédito educacional, migra toda a sua operação de cobranças para o Banco do Brasil. A principal entidade bancária do País possibilita uma abrangência nacional com atendimento pleno em todas as regiões do Brasil.

De impressionar

Diga-se qualquer coisa de Jair Bolsonaro, menos da sua capacidade de chamar público. A motociata na Capital levou 35 minutos saindo do ponto de partida.

Um dia como outro qualquer

Sentado sempre no mesmo degrau em prédio pequeno na Rua da Praia, um pedinte estende a mão para receber de uma idosa uma nota de R$ 2. Agradece, mas aduz um pedido: - Traz um almoço do restaurante aqui em frente? Custa só dezoito real. A senhora bota as mãos nos quadris, uma delas segurando firmemente a bolsa. - Como assim só dezoito reais? Dou o que posso, ouviu? Ela vai em frente e ele não acusa o golpe. Está acostumado.

Há vagas

O edital de chamamento público para interessados em ocupar 120 estandes disponíveis no Centro Popular de Compras foi publicado na sexta-feira, no Diário Oficial de Porto Alegre. Também são 120 vagas para o cadastro reserva. As inscrições ocorrem de 19 de julho até 3 de agosto.

Ladrões de eletricidade I

Se as 7 pragas do Egito forem atualizadas, certamente uma seria adição do furto de cabos de energia na Capital. É exasperante ter esse sentimento de impotência que ninguém consegue atenuar, o que dirá resolver. Em menos de um mês, os ladrõezinhos de cabos e os iníquos receptadores deixaram a rua Olavo Bilac às escuras. É fácil na ponta do furto e é fácil na ponta de quem compra.

Ladrões de eletricidade II

Moradores cujos prédios ou casas têm câmeras de vigilância já entregaram para a Brigada Militar vídeos que mostram os lalaus de eletricidade. Não se trata "apenas" de ficar sem luz por dias, trata-se de deixar quem faz home office sem eira nem beira, portanto, sem ganha-pão. Esses facínoras mereciam uma punição.

Devagar se vai...

...ao longe, diz o ditado. Porto Alegre já tinha, até sexta-feira, 27,03% da sua população vacinada com dose única ou duas doses. E continua ponteando o ranking das capitais brasileiras. É preciso elogiar o trabalho estafante do pessoal da Saúde e a coordenação e logística da prefeitura.

Antes e depois

A última pesquisa do Poder 360 apresenta uma série de singularidades. Pelo levantamento, 26% dos eleitores de Jair Bolsonaro em 2018 são hoje favoráveis ao impeachment do presidente da República. E 82% dos eleitores de Fernando Haddad (PT) querem vê-lo impedido.

Doação às toneladas

Para combater à fome e o rigoroso frio gaúcho, amanhã, a partir das 9h, a Legião da Boa Vontade inicia a entrega de benefícios para cerca de 500 famílias atendidas pelo Centro Comunitário de Assistência Social da LBV e entidades parceiras, em Porto Alegre. A ONG vai proporcionar mesa farta com a entrega de cestas de alimentos, litros de leite, cobertores e material de limpeza e higiene pessoal. No Estado, serão entregues cerca de 20 toneladas em doações.

Carga pesada