Cafés especiais I

A exemplo do que aconteceu há cerca de 15 anos com as cervejas artesanais, Porto Alegre vive um boom de cafeteiras e cafés especiais, incluindo o uso de água mineral sem gás na preparação. O expresso servido nas melhores cafeterias se destaca pela qualidade do café e pelo modo de tirá-lo. O preço é mais alto do que o do cafezinho comum, mas o público parece estar disposto a pagar.

Cafés especiais II

A onda dos baristas premiados que tiravam a bebida no capricho vai se desvanecendo em boa parte das casas. Além disso, cafés especiais de verdade exigem procedência e sabor também diferenciados. Por tudo, é uma saudável tendência essa.

Os bichos-filhos

Se há um mercado que tem futuro róseo e crescente é o pet. A pandemia só fez aumentar o número das famílias que adotam um bicho-filho. Tanto que gigantes da educação como a Ser Educacional investem no setor - o grupo comprou um hospital veterinário e curso de Medicina Veterinária no Rio de Janeiro.

O outro lado

É comum ouvir que a Operação Lava Jato destruiu empresas e custou empregos, prejudicando a todos. É parecido com o antigo "rouba mas faz". O site Poder360 quantificou esse prejuízo após exaustivas pesquisas em empresas atingidas. Elas deixaram de faturar R$ 563 bilhões com perda de 206,6 mil empregos. Já o Estado deixou de arrecadar R$ 41,3 bilhões.

Plano Safra

O Sicredi realizou ontem evento online para o lançamento do Plano Safra 2021/2022. A live teve participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e apresentação da jornalista Alessandra Bergmann, do Momento Agro do SBT-RS, e do programa Campo e Batom, da Rádio Press.

O mundo é dos virtuais

Na semana passada, o judoca João Derly recebeu homenagem da Federação Gaúcha de Judô e passou a integrar o seleto grupo de Kodanshas. Assim, passou da faixa preta para a coral. E o vídeo que registrou esse momento viralizou nas redes: em menos de uma semana atingiu quase 1 milhão de pessoas.

E vamo que vamo

No Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), os preparativos para a Expointer 2021 estão a todo vapor. A confirmação tardia não afugentou as empresas, que vem manifestando grande interesse em estar no Parque Assis Brasil. "A Expointer é a nossa feira, por isso estamos empenhados em construir uma edição que contribua para a retomada da economia", disse o presidente do Simers, Claudio Bier.

Agora vai?

O governo federal decidiu vender 100% do capital dos Correios, com previsão de leilão em março de 2022. É uma privatização que tem apoio público. Mas é um caminho difícil. A Câmara dos Deputados precisa aprovar o projeto e 2022 é ano eleitoral.

Temor de invasões I

Em 18 de maio passado, a Câmara Federal aprovou, por 263 x 181 votos, o PL nº 827/20, da deputada Rosa Neide (PT-MT), proibindo despejo ou desocupação de imóveis até o final deste ano. No Senado, no dia 23 de junho, com modificações, o PL foi aprovado por 38 x 36 votos.

Temor de invasões II

Agora, retorna à Câmara para reapreciação. Se aprovado e sancionado, há o temor de um estímulo às invasões. A 6ª Turma do Tribunal Regional Federal 1ª Região/DF já havia decido nos autos do RE 407688/AC, que o direito constitucional de moradia não se confunde com o direito à propriedade imobiliária.

Ainda não

A despeito das notícias que tratam da volta dos turistas para a Serra das Hortênsias, ainda não dá para largar foguetes. A Câmara de Vereadores de Gramado aprovou projeto do Executivo reduzindo em 40% o valor dos aluguéis da badalada Rua Coberta.

Aniversariante da semana

O Lifar - Laboratório Industrial Farmacêutico, braço industrial do Grupo Dimed/Panvel, comemora nesta semana 52 anos de existência. Atualmente, mantém sua planta industrial na cidade de Porto Alegre, com expertise na fabricação de cosméticos, produtos de higiene e suplementos alimentares.

Escrito nas estrelas