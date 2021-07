Festival coreano

De 9 a 11 de julho, missão diplomática coreana realiza um grande festival online, direto de Brasília, e ao vivo do Youtube. Trata-se do Festival República da Coreia, que terá Kpop, gastronomia, cinema, Kdramas, documentários sobre tecnologia e a Covid-19, música tradicional, universidades coreanas, entre outras atrações. A imagem mostra a capital Seul.

A volta por cima

A História nos ensina que após guerras ou outros eventos mundiais traumáticos, a economia dos países atingidos se recupera para além da conta. No pós-pandemia - na realidade uma guerra mundial - deve acontecer o mesmo em boa parte dos países que já contam com condições pré-existentes, salvo rebote avassalador do vírus.

Manda quem pode...

...obedece quem precisa. O mercado de capitais no Brasil e boa parte da economia real param no dia 9 de julho por causa do feriado em São Paulo, a locomotiva do Brasil.

Venda de colchões

A maioria dos fabricantes de colchões está largando foguetes pelo aumento das vendas, a ponto de um dizer que teve o maior pedido em cinco anos, durante a pandemia. Faz sentido caprichar no colchão, afinal, passamos um terço da vida deitado neles.

Boa ideia

A Cooperativa Languiru aproveita o momento para lançar, oficialmente, a segunda edição do programa "Na Cozinha com a Languiru - Centros da Juventude". A iniciativa busca propiciar novas oportunidades para adolescentes e jovens de comunidades em área de vulnerabilidade social de Porto Alegre como, por exemplo, a Lomba do Pinheiro e a Vila Cruzeiro.

A menor sobre a maior

A judicialização de qualquer assunto é seguramente uma das maiores causas do entupimento do Judiciário. Caso do teto dos vencimentos do funcionalismo público municipal, ora no STF. Se a Constituição diz que não pode ser maior do que o subsídio do prefeito, como vige uma lei de Câmara de Vereadores? Não precisa ser um Pontes de Miranda para saber que a lei maior é a que vale.

Golpe anunciado

Esse golpe aplicado em usuários do WhatsApp, de sequestrar a conta, já foi motivo de alerta da página há mais de 60 dias. Começa com ligação de alguém que se diz funcionário do Ministério da Saúde, querendo fazer breve pesquisa. Em seguida, pede que se digite uma série de números que confirmariam o trabalho para a chefia no ministério. Teclou, se ferrou.

Um nome posto...

Uma coisa é certa. Ao assumir sua orientação sexual, o governador Eduardo Leite (PSDB) ficou conhecido nacionalmente de um dia para outro, condição sine qua non para ter alguma chance de se eleger presidente da República. Com isso, suas chances de ser o nome do PSDB para o Planalto em 2022 crescem muito, até porque a concorrência não entusiasma.

...para a eleição 2022

É cedo para avaliar a direção dos votos para Leite. Em princípio, perderia o voto dos conservadores e católicos fervorosos e parte dos evangélicos que não vota em Jair Bolsonaro. Em compensação, aumenta a chance do voto feminino. Repetindo que é cedo, mas pode ser, sim, o nome para a terceira via, que todos procuram.

Não há vagas

Apesar de toda a embrulhada em que se meteu ou foi metido o presidente Jair Bolsonaro, seu vice, Hamilton Mourão (PRTB), está limpo como ar depois de chuva, e com prestígio até aumentado. Se o capitão sofrer impeachment, Mourão assumiria. A não ser que as razões do impedimento afetem toda a chapa de 2018.

Perguntinha

Caso o presidente Bolsonaro sofra impeachment ou por qualquer outro motivo não dispute a eleição de 2022, para quem irão os sólidos 28% de apoio que ele tem do eleitorado? Ou irão para ninguém?

Tudo na santa

Só para constar: aglomeração em bares não pode, mas aglomeração de protesto pode. Aí é aglomeração do bem. Parece até que nestas o vírus não é transmissível. Cadê as furibundas vozes anti-aglomeração quando são dos outros?

Nos mais influentes