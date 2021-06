Extratora de pinhão

Esta estranha maquineta artesanal parece uma guilhotina tamanho júnior, mas é uma extratora de pinhões, ou pelo menos julga ser. Exige prática e habilidade. Cortando as pontas primeiro, só vai. A natureza não é perfeita - fosse, melancia vinha com alça. Quem plantava sem querer a araucária era a gralha azul, pássaro que enterrava parte dos pinhões para comer mais tarde, mas esquecia o local do enterro.

Desproteção de dados I

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) está sendo cumprida só em pequena parte, a das empresas sérias que primeiro buscam o ok dos destinatários de mensagens. A maior parte acrescenta à concordância o direito de vender seu peixe em letras digitais miúdas ou expressas de tal forma que na metade já não se sabe mais o que diz no início. É lúgrube nossa privacidade.

Desproteção de dados II

Com 223 milhões de CPFs vazados no início do ano, chega a ser piada falar em proteção de dados. Sem falar em empresas que, de alguma forma, sabem do seu telefone e usam robôs para capturar seus gostos, hobbies e outras preferências. Bastou digitar uma frase remetendo à proteção de dados, por exemplo, que alguns minutos depois chegam e-mails sobre ela.

Reis do planeta

O Facebook entrou no restrito clube de empresas que têm valor de mercado da

US$ 1 trilhão, ou R$ 5 trilhões. Junta-se à Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet, holding de empresas ligadas ao Google. Todas elas prosperaram com o advento da era digital. Notem que não há indústria na lista. É o clube dos 0 e 1.

Sumiu por que...

O Brasil segue registrando melhoria significativa nos números de Covid, com o avanço da vacinação, que chegará nesta semana a 100 milhões de doses aplicadas na população. A melhoria e os efeitos da vacinação em massa são percebidos principalmente no número de óbitos, que caiu 21,2% em apenas uma semana.

...por que sumiu?

A média diária de falecimentos em razão da doença, que era de 2.059 na segunda-feira da semana passada, continua elevada, mas caiu por sete dias seguidos e chegou ontem a 1.621 óbitos. A informação é da coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Por algum motivo, o foco é nas novas cepas.

Abre e fecha

A proposta de taxação de lucros e dividendos apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, obviamente desagradou sobremaneira o mercado financeiro. Em especial o bursátil. Essas taxações tal como postas podem abrir a porteira da sonegação e fechar o galpão da entrada de empresas que pretendem abrir o capital em bolsa.

A cidade que caiu no frio

Pela primeira vez em muito tempo, a expressão popular "frio de renguear cusco" faz todo sentido. Com vento cortante e sensação térmica perto do zero grau em Porto Alegre, é de cortar o coração só de imaginar o frio que passam os desprotegidos na rua e em barracos cheios de frestas.

Frio e calor

Esse frio todo cá e calor extremo lá. O verão no Hemisfério Norte está castigando o leste da América do Norte, chegando a fazer acima de 40 graus centígrados em algumas regiões do Canadá. A expectativa é se as plantações de soja no meio oeste dos Estados Unidos serão suficientes - o ano agrícola termina em agosto. Como diz Antônio Sartori da Brasoja, hoje o mercado compra e vende chuva.

Walter Galvani

A morte por parada cardíaca do jornalista e escritor Walter Galvani, 87 anos, representa o fim da era de ouro dos veículos de Breno Caldas da antiga Caldas Júnior. Comandou a Folha da Tarde, conhecido como o Vespertino da Cidade. Lia-se muito jornal em Porto Alegre então, a ponto de ter espaço para um vespertino.

A grande culpada

Agora que a prefeitura pretende diminuir as gratuidades no transporte coletivo, é de se recordar como foi que o passageiro comum começou a pagar pelos que não pagam. O grande culpado é a colenda porto-alegrense. Um vereador entrava com pedido para esta ou aquela categoria para ganhar votos e o resto dizia sim para não ficar de mal com ela.

A missão de Vellinho

Em mensagem à página, o empresário Paulo Vellinho faz fortes críticas aos que pretendem "tirar leite de vaca morta" pregando o uso do nosso carvão de baixa qualidade. Relata missão por ele chefiada nos anos 1970 em que foram levadas amostras, rejeitadas pelos países europeus. Inobstante, nada tem contra o uso aqui do carvão, desde que não entre um centavo de dinheiro público.

Novidades no ar

A Southwest Airlines, uma das maiores empresas aéreas dos Estados Unidos, planeja voar no futuro para destino no Brasil e na América do Sul, decolando de Fort Lauderdale, na Flórida, Meca dos brasileiros.

Quando a porteira abrir