O exemplo arrastou

José Carlos Cunha, 75 anos, desde os cinco anos era levado pelo pai, Alcides Fernandes da Cunha, ao horto florestal de Sapucaia do Sul para plantar árvores "que produzam alimento para os animais". Acompanhado da cadela Bolinha, seu José vai ao menos uma vez por semana para levar mudas e sementes para manter o local arborizado. Sobre o hábito do pai, foi sucinto: "O exemplo arrasta!"

O fardo tributário

Na sua proposta de reforma tributária, o governo quer cobrar 5% sobre a valorização do imóvel. Para ser justo, teria que abater o equivalente quando da desvalorização do imóvel. Na realidade, o governo vai é fazer a sua reforma tributária, que equivale a dizer aumento da carga tributária. Ninguém faz reforma para perder dinheiro.

O furo é mais embaixo

Uma reforma tributária digna desse nome teria que primeiro eliminar vários elos da corrente burocrática e sobretudo encurtar o caminho entre o imposto e sua destinação. Há alguns anos foi feito um cálculo de origem-destino, cuja conclusão é um despautério. De cada R$ 100,00 de impostos federais recolhidos, apenas R$ 12,00 chegavam ao seu destino.

Vai nessa, freguês

Tem tanta vacina disponível no mercado além de outras que estão em vias de aparecer que, num futuro próximo, até camelô poderá vendê-las. Claro que na versão pirateada ou mais fria que retaguarda de pinguim.

A cauda do pavão

Seres humanos são como pavões de qualquer zoológico, quando querem se exibir abrem a imensa e colorida cauda para impressionar. Os ministros do Supremo Tribunal Federal agem desta forma quando são espiados pelas câmeras na transmissão das sessões. Se o voto fosse secreto, as caudas encolheriam até a normalidade.

Para valer

Seis semanas depois de ter iniciado a vacinação em massa contra a Covid com a Oxford/AstraZeneca, a cidade paulista de Botucatu registrou queda de 71% dos casos de coronavírus, confirma o Ministério da Saude.

No prejuízo

Boa parte da poupança está sendo dirigida ao consumo, o que explica em boa parte a economia aquecida. Com a taxa Selic abaixo da inflação, o poupador se deu conta que está perdendo dinheiro nas aplicações de renda fixa. E vai continuar assim até a poupança acabar. Ok, mas depois podemos esperar queda no consumo.

Lázaros

Esse Lázaro Barbosa de Souza, serial killer morto pela polícia em Goiás, não há milagre que ressuscite, como Lázaro de Betânia do milagre bíblico.

Dúvida atroz I

A maioria dos deputados estaduais que prometiam seguir o presidente Jair Bolsonaro fosse onde fosse após largar o PSL hoje estão com uma dúvida atroz. Devido às pesquisas e às marchas e contramarchas do seu líder, agora, os parlamentares já acham que a campanha de reeleição ao Legislativo pode sofrer sério abalo em 2022, se continuarem grudados no presidente.

Dúvida atroz II

Não bastasse toda essa ronha, a possibilidade do capitão escolher um partido de pouca expressão no Rio Grande do Sul seria outro problema. E dos grandes. Quanto a apear de um cavalo que manqueja, pelo menos provisoriamente, é comum no mundo da política. São poucos os que abraçam líderes lomba abaixo.

Colina Verde

Causou consternação entre clientes e amigos o falecimento vítima de Covid de Ido Schwantes, 71 anos, proprietário de um dos melhores restaurantes gaúchos, quiçá do Brasil, o Colina Verde, em Nova Petrópolis, especializado em comida alemã. A esposa Marlene e filhos tocam o empreendimento.

Seu Adelino vai firme

Nesta quinta-feira, a Lojas Colombo abrirá uma nova unidade em Viamão, a quarta filial na cidade. A inauguração faz parte do plano expansão da empresa, que pretende entregar 17 novas unidades na Região Sul, e recentemente adquiriu a rede catarinense Feirão dos Móveis, com 70 lojas.

Dio mio!

Segundo dados da embaixada italiana no Brasil, cerca de 30 milhões de brasileiros são descendentes de imigrantes italianos, o que, em números absolutos, é igual à metade da população da Itália. É como se tivéssemos uma mini Itália no Brasil, sendo três vezes a população de Portugal, segundo o especialista em dupla cidadania Rafael Gianesini, da Cidadania4u.

Teste rápido