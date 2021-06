Vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski guarda com carinho a Carteira de Trabalho do seu pai Abrahão, que trabalhou, de 1938 até 1947, no Consultor do Comércio, antigo nome do JC. Para ver como os tempos mudam: Abrahão tinha 14 anos quando começou a trabalhar. Todos os dias ia para o porto da Capital, anotava as mercadorias que chegavam nos navios, datilografava no mimeógrafo a álcool e distribuía a informação nas lojas. Em tempo: o Consultor do Comércio, criado em maio de 1933, se tornou o Jornal do Comércio em 1956.

Profissão em alta

A profissão que mais cresceu no último ano e meio foi a de Profetas do Passado, especialização em vacinas e vírus. Nem precisa canudo. A maioria dos que exercitam a profissão são políticos, especialmente na CPI da Covid.



Glória ao aço nas alturas

O mercado do aço no Brasil tem registrado números que superam, e muito, a performance da economia nacional. Em 2021, o reajuste nas usinas para os distribuidores foi de 35%, enquanto que o acumulado no ano passado chegou a 86%. Os números foram apresentados na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Clair Kuhn (MDB).

Locação de carros

O aluguel de carros diretamente das montadoras já é uma realidade no Brasil. Jeep, Fiat e Renault oferecem essa opção. Fazendo as contas, de repente é mais negócio. Segundo a associação nacional das locadoras, a frota de carros locados já é de mais de 1 milhão de unidades, novo recorde.

Do Cais do Porto ao quarto da madame

Boa parte dos garçons de bares e restaurantes na década de 1960 em Porto Alegre vendiam produtos por fora, com ou sem a concordância dos patrões. Desodorantes e perfumes, estojos de maquiagem, echarpes, isqueiros Monopol e Zippo, uísque escocês, tudo produto estrangeiro contrabandeado - por isso com preço mais em conta -, de qualidade superior e autêntico. Yes, a falsificação era mínima naqueles tempos. A muamba era vendida por marinheiros dos navios que chegavam ao porto da capital gaúcha. E não era para qualquer um, só para os "cadastrados", os atravessadores. Algumas vezes, os marinheiros vendiam em bares por eles frequentados, como o Bar Naval do Mercado Público e boates como o Bambú, na subida da Caldas Jr. à esquerda, onde a barra era pesada. Garçons de cabarés, então, era a totalidade. O mercado era bom demais, a mulherada da casa e os clientes da casa. A casa mais famosa - e mais cara - era a Mônica, no Cristal. Mas eram muitas, como Ma Griffe, Dorinha, Miriam, Ligia, Casa dos Barbantes, Dois Leões, Marlene, o Cabaré da Serraria (hoje prédio do TRT) entre outros. Os Gruta Azul da vida vieram depois. Os perfumes serviam para presentear as moças e casos de longa duração, as amantes, ou para as perpétuas, as esposas. Neste último caso, se dizia que era o presente do remorso.

Usina vagalume

É praticamente certo que desta vez a Usina Térmica de Uruguaiana funcionará de vez . O comprador, o poderoso grupo J&F, tem bala na agulha e disposição. Até agora, a usina a gás natural é um vagalume, acende e apaga. Ainda mais com a possibilidade do fantasma do racionamento.



Os 90 anos de FHC...

O ex-presidente Fernando Henrique Carodso (PSDB) completa 90 anos nesta sexta-feira. Nos últimos tempos, tem sido lembrado pelo encontro que teve com o ex-presidente Lula (PT). Mas FHC, que na verdade nem gosta de Lula, é muito mais do que isso. ... e o Plano Real Fernando Henrique Cardoso deixou o legado do Plano Real, primeiro como ministro de Itamar Franco e, depois, como presidente da República. Só quem viveu a hiperinflação sabe o quanto essa estabilidade representou para o Brasil nesses 27 anos.



Secreta, mas aberta

Os manda-chuvas da CPI da Covid decidiram ouvir o governador cassado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), em sessão secreta. Tem graça. Até mesmo durante o depoimento já devem rolar publicamente informações, metade ou mais falsas ou editadas. Segredo não é um hábito brasileiro.

Missôes, a missão

Dez empresas foram selecionadas no Smart Challenge Turístico, iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Entre elas está a MKT Tecnologia, de Novo Hamburgo, que apresentou a proposta WiFi.Tur.Br que visa disponibilizar informações e autoatendimento para os turistas em diversas línguas. No caso, para as Missões Jesuíticas do Rio Grande do Sul.

Renegociação da Abril

A Abril Comunicações assinou um acordo de renegociação de dívidas com o governo federal. O valor total chega a R$ 830 milhões em passivo, e como garantia o grupo ofereceu 16 marcas, entre elas Veja, Quatro Rodas, Capricho, Você S/A, Mundo Estranho, Placar, Viagem e Turismo, Cláudia, Boa Forma e Guia do Estudante. A informação é do site Jornalistas&Cia.

Novidade...

O presidente do Conselho Regional do Sest Senat no Rio Grande do Sul, Afrânio Kieling, entregou para o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), o projeto da nova unidade da instituição, localizada no Porto Seco da Capital. ...no Porto Seco Com investimentos de R$ 25 milhões , a nova unidade irá oferecer cursos para os profissionais de transporte e gerar 40 empregos diretos. Porto Alegre já tem uma unidade do Sest Senat no bairro Humaitá.



Cara limpa

Se a parcela dos mais jovens está abusando de bebidas alcoólicas, inclusive garotas, o mercado de bebidas sem álcool vai crescendo. O Zaffari Ipiranga vende quentão sem álcool.

