Quem se vacinou contra a Covid nos postos e, em especial, no Posto de Saúde Modelo só tem a agradecer a organização e gentileza da equipe de enfermagem, incluindo soldados do Exército. Mesmo com a chuva de ontem, todas e todos foram solícitos e gentis. Olha que lidar com pessoas idosas e reclamantes sem noção sem perder a cordialidade e organizar as filas não é bolinho, como diz o povo.

Supremo futebol

O STF marcou data para decidir se o Brasil deve ou não realizar a Copa América. O Supremo já é presidente do Brasil e agora também é presidente da CBF.

Heitor Müller

Causou consternação geral o falecimento do ex-presidente da Fiergs Heitor Müller, 81 anos . Nascido em Tupandi, então distrito de Montenegro, sua veia empreendedora saltou muito cedo. É uma perda enorme também para este colunista, amizade que vem daquela época. Seu bom humor era notável.

Feliz aniversário

O BRDE completa 60 anos no dia 15 de junho, terça-feira, às 15h, com grande comemoração, incluindo manifestação dos diretores e governadores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também será anunciado o Seminário de Desenvolvimento "A Região Sul Sustentável e Inovadora".

Assassinato dos espaços

Além das céleres e esquisitas adições de letras como xis no lugar de vogais nas palavras, uma outra moda domina parte dos nomes de empresas, eliminando o espaço ou intercalando com letras maiúsculas e até números no nome de fantasia, como marca registrada. É outra subversão gráfica.

Caixa dos Advogados

A Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (CAA/RS) promove no sábado, 12 de junho, das 9h às 17h, o dia D na vacinação contra a gripe em drive-thru no estacionamento do estádio Beira Rio. Os advogados podem levar até 10 familiares.

Confraria das Armas

Sem defender o uso indiscriminado de armas, a vereadora Comandante Nádia Gerhard (DEM) criou a confraria das mulheres Elas de 9mm, alusão ao calibre da arma, para fazer frente à preferência de criminosos por mulheres e idosos. No grupo fechado nas redes sociais, se ensina tudo sobre armas, legislação etc. Inclui curso prático de preparação em escolas de tiro parceiras no Estado.

Logística pluvial

Vendedores de guarda-chuvas são os melhores indicadores de chuva próxima. Duas ou três horas antes da precipitação, eles já oferecem estes protetores pluviais por toda a cidade. Tem muito a ensinar sobre logística.

O mar que nos cerca

Como outras cidades litorâneas, Tramandaí enfrenta odores mal-cheirosos porque a estação de tratamento de efluentes não dá conta, e uma nova está com obras paradas por falta de verba. O lençol freático fica logo abaixo da superfície, por isso não se pode construir garagens subterrâneas - o custo seria altíssimo para evitar que a água esmagasse as paredes.

Por isso...

...o tratamento de efluentes é vital, ainda mais com a maré de construções de novos prédios. O falecido humorista Carlos Nobre, veranista de Tramandaí, dizia que se todos puxassem a descarga ao mesmo tempo, a cidade afundaria num mar de dejetos. A palavra foi outra, mais deixa assim.

Prazo fatal

O Senado aprovou projeto de lei que estipula o prazo máximo de cinco dias para a liberação de insumos de medicamentos de combate à pandemia ou situações de emergência. Boa. Mas melhor ainda se entrasse um projeto estipulando esse prazo para burocracias em geral.

Cenas da Serra

O jornalista gramadense Miron Neto estava a passear no Lago Negro com suas duas cachorras Linda e Bela quando viu uma cena pré-pandemia. O espaço estava lotado de turistas, mas nenhum usava máscara, ao contrário dos nativos. Sua descrição para o fato: "Me senti um ET".

Miúdas