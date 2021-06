O vinho do Chiquinho

Este é um rosto muito conhecido em Porto Alegre. O inesquecível Chiquinho Tasca, que tão cedo nos deixou, era a alma da Churrascaria Barranco, ele e o sócio Elson Furini, comumente chamado de Élcio, que toca a casa com o também conhecido Júnior, filho do falecido. Para deixar uma marca, a casa lançou um vinho tinto com a efígie de Chiquinho. Ele teria gostado.

Está na cara

A essa altura do campeonato, quem faz o mesmo trajeto já consegue identificar os pedintes fixos, os novatos, os que estão no fundo do poço e os em que se fica na dúvida: se estão mesmo na pior ou se são profissionais.

Tradição mantida

Com a devida vênia do colega Carlos Pires de Miranda, nem todas as operações gastronômicas do Centro Histórico de Porto Alegre sofreram reduções de porções e/ou perda de qualidade. O Atelier de Massas, na rua Riachuelo, merece a excelente fama que tem, mesmo depois da morte do sócio e artista plástico Gelson Radaelli.

O sol elétrico

A exemplo de outros, mas ainda poucos, órgãos públicos, o Tribunal Regional Federal (TRF-4) contratou empresa para instalar painéis fotovoltaicos no seu edifício-sede e anexo em Porto Alegre. A questão é quando e se acontecerá a massificação da energia solar em residências.

A bolsa ou a derrota I

Se Deus ajuda quem cedo madruga, os candidatos às eleições de 2022 terão que começar desde já a preparar sua estratégia de campanha - e o bolso. Por si só, rede social não elegeu ninguém, a não ser os que de alguma forma conseguiram botar a cabecinha de fora no mar de candidatos. Antes delas, os custos eram outros e provavelmente muito mais salgados.

A bolsa ou a derrota II

Em 2014, por exemplo, com valores da época, uma campanha a presidente exigia entre

R$ 200 milhões a R$ 500 milhões; para governador, entre R$ 50 a R$ 100 milhões; para deputado federal R$ 3 e R$ 10 milhões. Um senador podia chegar a R$ 30 milhões. Para deputado estadual, entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões. Repetindo, valores da época e sem rede social.

Saúde animal

O Complexo em Saúde Animal do curso Medicina Veterinária da Universidade de Caxias do Sul (UCS) - que já conta com clínicas veterinárias para pequenos e grandes animais, laboratórios de diagnóstico, unidade móvel, uma Escola Experimental entre outros -, terá sua estrutura ampliada visando qualificar a formação acadêmica e profissional de seus mais de 700 alunos.

Memorial do Judiciário

Nos dias 8, 9 e 10 de junho, o Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul instala a 5ª Semana Nacional de Arquivos, quando será apresentado o Webinário Fonte e Pesquisa: o potencial dos arquivos do Judiciário. Os eventos serão transmitidos pelo canal do YouTube da instituição.

Historinhas da cidade

Entre as várias perguntas que os especialistas respondem, uma é se pode beber após ter recebido a vacina. Em princípio pode, mas depende da quantidade. Certa feita, anos 1970, um conhecido juiz bom de uísque perguntou ao seu cardiologista se podia beber. - Quanto o senhor bebe por dia? - Ah, poucas doses, pouquíssimas. - Mostre com os dedos quanto, eu não bebo. Relutantemente, mostrou. - Pelo amor de Deus! Nem pensar.



Criança desesperança



Alfonso Abraham/divulgação/jc

Dezenas de famílias estão acampadas na calçada defronte ao Banco do Brasil, na rua Uruguai, ao lado ou a poucos metros do gabinete do prefeito Sebastião Melo (MDB). Apesar de terem recebido várias propostas da prefeitura de Porto Alegre para serem realocados, lideranças do movimento não deixam que eles saiam. Enquanto isso, crianças perambulam em meio à insalubridade e lixo, devido à teimosia dos ditos líderes. Alô, MP!

Quando setembro vier I

Boa parte dos empresários está marcando setembro como o mês crucial para definir o futuro, se vão às compras ou se permanecem encolhidos. Será na primavera que 70% da população deverá estar vacinada, e também será na primavera que a pandemia deverá - ou não - estar em forte refluxo.

Quanto setembro vier II

Parte considerável das operações, como as da área gastronômica, está ou estará à venda, porque a sangria do caixa é medonha. Se for este o caso e se o mercado for comprador, porque as empresas estão baratas, é hora de medir o apetite e a audácia de quem confia no braço para crescer.

Estamxs fritxs I

Todes, todxs, [email protected], todas e todos. O uso do chamado "gênero neutro" está acontecendo em empresas, universidades, escolas, algo que vem ocorrendo há alguns anos e foi impulsionado, principalmente, pelas redes sociais e publicidade. A observação é de Vivian Rio Estella, doutora em Linguística pela Unicamp.

Estamxs fritxs II