A imagem do paraíso

A imagem remete a alguma região tropical com a natureza em pleno vigor, mas é no município gaúcho de Caraá, no Litoral Norte. A água limpa que jorra neste local é uma das tantas atrações turísticas da região. Ganha um vale-rapadura quem adivinhar de qual rio é esta nascente. Pois é o Rio dos Sinos, que aos poucos se transforma em um símbolo perfeito de poluição industrial e de esgoto doméstico.

Meio ambiente

Desde 2019, o grupo chileno CMPC assumiu o compromisso de reduzir 50% de suas emissões de gases de efeito estufa, diminuir em 25% o uso de água em seus processos industriais e, até 2025, ser uma companhia com zero resíduo em aterros sanitários. É um exemplo da nova mentalidade, que ganha espaço no meio empresarial. A empresa é dona da indústria de celulose em Guaíba.

Créditos de carbono

A propósito, nesta edição do JC, circula o, com reportagem sobre o mercado de créditos de carbono, que deve crescer e, cada mais fazer parte do dia a dia das empresas.

A gincana do silêncio

Houve tempo em Porto Alegre que as gincanas movimentavam toda a cidade. Algumas tinham tarefas tão difíceis que pelo menos parte dos grupos precisava ser de ricos, dadas as exigências de deslocamento, não raro em cidades do Interior. Até as emissoras de rádio acompanhavam as diversas etapas, que as vezes eram missão quase impossível.

Pois em certa noite, frequentadores de um famoso restaurante receberam um pedido inusitado do proprietário. Casa lotada, ele subiu numa mesinha e com voz alta e clara conclamou os fregueses a fazer um sacrifício para uma equipe de gincana, cuja tarefa era fotografar a casa em horário de pico com a casa totalmente fechada e sem luz interna e externa. Em resumo, como se estivesse fechada em definitivo. E que daria um desconto na despesa.

Para entrar no clima, pediu que os clientes se esgueirassem para baixo das mesas e ali ficassem por poucos minutos. Tudo que indicasse movimento era oculto e silenciado, incluindo garçons e cozinheiros. Alguns comensais relutaram, mas no fim entraram um pouco chateados no apertado espaço debaixo das mesas. Alguns minutos, depois o proprietário ligou todas as luzes e equipamentos. Agradeceu profusamente a colaboração de todos, podiam sentar, comer e beber.

Dias depois surgiu a verdade nua e crua. Toda a operação foi engendrada porque o maroto soube que a hora tal, viria um oficial de Justiça para entregar uma intimação fora de hora, porque ele era muito impossível achá-lo durante o dia.

Só o que o oficial viu foi escuridão e silêncio. Ainda não foi desta vez.