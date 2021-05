Aquecimento global

Com esse frio, até macaco lagarteia no Zoológico de Sapucaia do Sul. O costume gaúcho de pegar um solzinho para se aquecer já era comum nos animais como o lagarto e outros répteis, para carregar as "baterias". Outra maneira de carregar as baterias pelos gaúchos é aquela que o Papa Francisco acha que tomamos demais.

De pobre e sujinho...

A prefeitura tem a ideia de despoluir o Guaíba, o que é uma louvável iniciativa. Óbvio que será um projeto a longo prazo, mas é preciso muito mais para limpar nosso rio ou lago. Antes de mais nada, será preciso despoluir os afluentes, caso contrário, será enxugar gelo. É o caso do Rio dos Sinos e do Gravataí, um esgoto só. A maior bronca será o Jacuí.

...para pobre, mas limpinho

Nos anos 1990, surgiu o Programa Pró-Guaíba, financiado por organismos internacionais e um banco de fomento mundial. Tinha até um escritório em Porto Alegre, com vários funcionários. Esse projeto levava em conta que seria necessário primeiro cuidar dos afluentes, na bacia hidrográfica do Guaíba. Que fim levou o programa, não se sabe e ninguém viu, mas em algum lugar os estudos devem estar.

Clube da consulta

Pandemia pode ser oportunidade de ganhar dinheiro através de fórmulas de ocasião. Um grupo de médicos especialistas fundou um clube cujos sócios são pessoas que podem fazer consultas sobre qualquer doença. Apareceu uma mancha, por exemplo, lá estará um dermatologista o esperando na tela. Para entrar no clube tem que pagar joia de 300 mensalidades, cujo valor é desconhecido. Mas não é mixaria não.

O passeio do elefante...

Vai se confirmando a redução, ou quase extinção, do PTB gaúcho, por má condução do seu presidente nacional, Roberto Jefferson, ao assacar contra a honra do vice-governador Ranofo Vieira Júnior, o que revoltou a bancada. É mais uma prova de partidos com um único cacique, que dirige solo os destinos da sigla e a chefia quase como uma seita religiosa.

...em uma loja de cristais

Recorde-se que lá atrás a deputada federal Ivete Vargas tomou de Leonel Brizola à socapa e à sorrelfa o comando de antigo partido PTB criado por Getúlio Vargas, o esperto. Brizola rasgou sua ficha na frente das câmeras de TV e fundou o PDT, que por sua vez também foi comandado com mão de ferro pelo político gaúcho, o que o fez perder quadros valiosos.

O ataque dos pregos

Quem trafega costumeiramente pela avenida Castelo Branco e trecho da freeway até a Arena vem relatando que precisa frequentar borracharias por conta de pregos nos pneus, às vezes, tendo que parar no acostamento. Ora, prego não nasce sozinho é porque alguém o botou lá para atacar o motorista. Se durante o dia é barra pesada, imagina de noite e na madrugada. Alô EPTC, Brigada e Polícia Rodoviária Federal.

Se não tem tu...

As recentes manifestações anti-Bolsonaro não tiveram a repercussão desejada nas capas da grande imprensa, inclusive jornais que castigam o presidente sem dó nem piedade. Se não gostam do capitão, também não desejam o ex-presidente Lula (PT) de volta. Essa polarização só pode ser quebrada por um grande nome de centro ou pelo imponderável.

...vai tu mesmo

Acontece a mesma coisa em boa parte do PIB brasileiro, mas com um diferencial. Como nas eleições anteriores, se Lula vencer, o capital vai de estrela vermelha mesmo, os chamados companheiros de viagem. Afinal, business as usual dentro do espírito pragmático do "se não tem tu, vai tu mesmo".

A judicialização da CPI

A CPI da Covid não tem poder de investigação sobre estados e municípios. Mas se os recursos são federais, poderia tê-la? Assunto para o STF resolver. Quer dizer, mais uma ronha que o presidente do Brasil, o Supremo, terá que resolver.

Mais um imposto

Tramita no Congresso mais um projeto tiro no pé, o imposto sobre grandes fortunas de 5%, entendido como acima de R$ 4,9 milhões incluindo patrimônio. É confundir imóvel com renda, primeiro erro. É um convite para a evasão fiscal, segundo erro. Terceiro, mas não menos importante, mais um imposto no Everest da carga tributária.

Atletas do óbvio

Para aparecer, alguns parlamentares acionam seus poucos neurônios para falar do óbvio ululante do dramaturgo Nelson Rodrigues. Um senador distribuiu releases informando que a vacinação em massa é fundamental para a retomada da economia. Como é que a gente não se deu conta disso antes?

Miúdas

UM dos últimos trabalhos de Jaime Lerner foi um bairro planejado em Gramado.

dos últimos trabalhos de Jaime Lerner foi um bairro planejado em Gramado. EMPRESAS que usam aço no seu negócio não entendem como pode subir tanto de preço.

que usam aço no seu negócio não entendem como pode subir tanto de preço. MANIFESTANTES anti-Bolsonaro picharam os muros do Theatro São Pedro. Foi mal.

anti-Bolsonaro picharam os muros do Theatro São Pedro. Foi mal. BANHEIRO na freeway em Gravataí podia ser mais bem cuidado pela concessionária.

na freeway em Gravataí podia ser mais bem cuidado pela concessionária. NÃO esqueçamos: o trabalho é a farra dos velhos. Ainda mais durante a pandemia.



A superstição do cocar