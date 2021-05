Esta vetusta e bela figueira nativa em Arambaré, às margens da Lagoa dos Patos, tem idade estimada entre 400 e 700 anos. Na pior das hipóteses, a lenda da Índia Justa nasceu em 1621, antes do Descobrimento do Brasil, na Idade Média se for 700 anos. Por isso, o deputado estadual Paparico Bacchi (PL) entrou com projeto de lei denominado o município Capital das Figueiras. A figueira também é conhecida como Árvore da Paz, e Justa foi uma índia deixada para morrer junto a ela.

Números que enganam

O fato de Porto Alegre ter atingido 20% da população (em torno de 280 mil pessoas) vacinadas com a segunda dose contra a Covid-19 pode ser vista - refeita - por outro ângulo: o da população vacinável, ou seja, noves fora nenês, crianças e adolescentes. Neste caso, o percentual dos já imunizados na capital gaúcha seria bem maior.

Dia das Vendas...

No primeiro domingo de junho, celebra-se o Dia do Vinho, mais uma data promocional entre tantas outras, visando aumentar as vendas. Dia da Pizza, Dia do Hambúrguer (celebrado sexta-feira passada), Dia do Churrasco, Dia das Mães, Dia dos Namorados, todos criados para vender. Muito dia para pouco dinheiro.

...e Dia dos Nerds

Entre tantos dias de orgulho disso ou daquilo, foi criado o Dia do Orgulho Nerd, aqueles tarados por tecnologia - tarado no bom sentido, claro. Um dia vai aparecer o Dia do Orgulho Eu Sou Normal. E não tem nenhuma data para homenageá-los. Talvez porque sejam poucos...

O milagre

Segundo a Bíblia, Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães. Nossos restaurantes também operam um, mas de outra forma: o milagre da redução das porções com o mesmo preço de antes.

Bandeira no assalto

O quarteto de assaltantes que agiu em Passo Fundo há dias, usou um Monza para perpetrar o assalto, que resultou em combate armado com a Brigada Militar, com resultado Mocinhos 2, Bandidos 0. Usar Monza chama tanta atenção quanto usar carro importado de ponta.

A outra Revolução Farroupilha

A histórica conquista gaúcha, de se tornar estado livre de aftosa sem vacinação, é uma proeza que as populações urbanas não conseguem dimensionar. A Revolução Farroupilha contra a aftosa foi vencida por um conjunto de entidades, criadores e governos, que somaram esforços dia após dia, ano após ano, década após década. A luta agora é outra, impedir novos casos da febre aftosa.

Duas safras

O Senar-RS e a Embrapa estão articulados em um projeto que promete gerar renda aos agricultores, ao mesmo tempo em que pode expandir os negócios da suinocultura e da avicultura, além da pecuária de corte e de leite. É o projeto Duas Safras, que visa a incentivar, dentre algumas alternativas, o plantio de culturas de inverno não apenas para a venda de grãos, mas para a alimentação animal.

No pincel

O fato de o vice-presidente da República e general da reserva, Hamilton Mourão (PRTB), ter emergido depois de longo tempo submerso e defendido punição ao ex-ministro da Saúde e general da ativa Eduardo Pazuello é muito significativo para medir a febre dos meios castrenses, o conjunto das Forças Armadas. Talvez o torpedo também possa atingir outra patente da reserva.

À procura de novos ventos I

O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, disse que uma nova política é questão de tempo. De fato, o modelo atual está mofado, é praticamente a ditadura de panelinhas do século passado. E essa cadeia vai desde a política nos pequenos municípios até o Congresso Nacional. Talvez este precise de uma desratização.

À procura de novos ventos II

Não basta só uma reforma eleitoral que troque seis por meia dúzia. O tranca-espinhas da nomenklatura reinante vai estrebuchar para manter o status quo bolorento. O melhor fungicida que existe é a vontade política dos políticos sinceros e a disposição para enfrentar touro à unha.

Nascidos para furtar

O grande aumento do furto de cabos de cobre da CEEE não terminará enquanto os receptadores não forem identificados por alguma ação de inteligência policial. É um flagelo permanente ver quadras inteiras sem iluminação na noite fechada. Quanto à alegação de que o aumento se deve pela situação econômica, desculpem, ladrão nasce feito. É só aparecer a oportunidade.

Por falar em ladrão...

...o Papa Francisco poderia ter escolhido outra coisa nossa em vez da desastrada menção ao consumo da cachaça, entendido como bebidas alcoólicas em geral. O que temos muito é ladrão, de colarinho branco ao descuidista pé-de-chinelo. No Brasil, em se roubando dá. Melhor seguir o provérbio árabe: "confie em Deus, mas amarre bem seu camelo".

Reza forçada