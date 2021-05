Das galinhas ao Galpão Crioulo

Além do Palácio Piratini, outra instituição no seu espaço está de aniversário, o Galpão Crioulo do Palácio, que completa 50 anos, modelo para todo o Interior do Estado. O autor da ideia foi Victor Faccioni, então chefe da Casa Civil do governo Euclides Triches. Antes dele, o espaço servia para a primeira-dama criar galinhas. O destacado tradicionalista Glauco Saraiva coordenou a instalação. O espaço se tornou uma referência para reuniões e eventos, antes da pandemia, claro. Na imagem, um lançamento de Expointer anos atrás.

A taquara do meio

O poder nasce do cano de um revólver, disse o camarada Mao Tse Tung, também conhecido por Mau Tse Tung. É a pura verdade. A guerra é a diplomacia por outros meios, escreveu Von Clausewitz, outra verdade desde que se esteja sentado numa escrivaninha em lugar seguro, longe do fragor da batalha. E todo guerreiro tem seu guarda-costas. Um habitué do falecido Restaurante Dona Maria, na rua José Montaury, Centro de Porto Alegre, era mais partidário de Mao em matéria de revólver. Conhecido por queimar campo, expressão gauchesca para definir os exagerados, o distinto cidadão relatava proezas quando era guarda-costa do general Flores da Cunha, nos idos da década de 1920. - Sempre carregava um 44 cano longo, para abrir um buraco do tamanho de uma cesta de basquete no futuro finado - gabava-se. Também era notória a sua excelente condição de saúde, segundo ele mesmo. - Nunca entrei num hospital na minha vida... peraí, minto. Entrei uma vez quando levei um balaço no joelho, na Revolução de 1930. Acertava uma taquara a 70 metros de distância, garantia, mesmo espremida entre outras duas, a mais estreita. A roda desconfiava, mas ninguém queria comprar briga. Não seria difícil, porque a valentia que outrora tivesse estava espalhada em 1,60 metro, e mais redondo e largo que barril de chope. Mas um novato destemido na roda fazia contas em guardanapo de papel, enquanto o gabola desfilava proezas. A certa altura, guardou a caneta e o interrompeu. - Olhe, fiz as contas levando em consideração a idade que o senhor diz ter. Se de fato o senhor foi segurança do general, tinha 14 anos. Um cano de 44 longo era maior que o senhor. Talvez quando fosse segurança do general poderia ter respondido à bala. Na hora, lembrou-se de um compromisso urgente. Antes de sair, virou-se para a roda. - Peguei vocês, hein?

Claudinho Pereira

Reportagem Cultural desta edição no JC é com Claudinho Pereira , um ás do disco desde os tempos do Encouraçado Butikin. Foram os tempos gloriosos das boates da Independência e dos bar-chopes. Certa vez, alguém o encontrou absorto no corredor de uma boate. Perguntou se ele estava bem. - Estou como cavalo no desfile farroupilha. Ca... e andando e sendo aplaudido.



A conta, por favor

Os números da pandemia prestam-se a várias contas, e uma delas é esta. Até o final de abril, foram 374.532 óbitos por Covid para uma população de 209,5 milhões de brasileiros. Em números redondos, foram 13,5 milhões de infectados, representado 6,4% da população. Significa que 97,22% dos infectados foram curados. Enfatizando, até abril.

O espirro

O Banco da China deixou os investidores e especuladores do bitcoin no pincel, ao anunciar que não trabalhará mais com criptomoedas. Foi um baque daqueles, terremoto sentido em todo mundo. Quando a China espirra, o mundo pega pneumonia. Eventualmente, pega a Covid.

O Doutor Azul

Levantamento da startup Omens com o Datafolha revelou que 64% dos homens com disfunção eréctil não procuram médico, e 60% não discutem o assunto com ninguém. Se fato é, como se abriram para o entrevistador? Quanto a ir ao médico, a maioria consulta o Doutor Azul ou alguns dos seus colegas.

Intolerância

Marcio Chachamovich, da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs), entregou o livro "Discurso de Ódio: Desafios Jurídicos" à delegada Andréa Mattos, da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. O livro visa ajudar o Poder Judiciário e outras instituições a solucionar casos de discurso de ódio. A Firs irá promover um evento conjunto para tratar do antissemitismo e suas diversas formas.

Desejo e realidade

Embora todas as opiniões expressas nos meios de comunicação repitam que o general Eduardo Pazzuello, ex-ministro da Saúde, foi mal no seu depoimento na CPI, abaixo da superfície nada um sentimento de frustração com o andar da carruagem. É a velha história de confundir desejo com realidade.

Baixas na Serra

Durante os 14 meses da pandemia, fecharam 12% dos bares e restaurantes de Gramado, e até o final do ano devem fechar outros 10%, segundo a Abrace, entidade do setor. Ruim, de fato, mas há indícios de que em Porto Alegre o número já é maior até agora.

Por falar em baixas...

...indubitavelmente, o setor de gastronomia foi o mais atingido pela pandemia. Seja pequeno, quebre; seja médio, quebre também.

Emboscadas telefônicas I

O deputado estadual Pepe Vargas (PT) entrou com projeto de lei que proíbe instituições financeiras de fazerem empréstimos e contratos por telefone. Parece uma boa ideia. É uma questão que tem outra por trás. Ingenuidade é uma forte característica do nosso povo, a ponto de fazer uma operação dessas sem ler as madrinhas miúdas do contrato.

Emboscadas telefônicas II

É o mesmo caso dos assédios das operadoras de telefonia e outros serviços, que tem a particularidade de oferecer um serviço xis quando pouco tempo depois a real é dois xis. Ah, mas pode entrar na Justiça. Pode é ter mais incomodação e custo, sem falar no tempo e aflição. Se resultar em multa para a operadora, representará migalha do faturamento.

Estava escrito

Como prognosticado, a CPI do Senado transformou-se num enorme circo de diz-que-diz-que. De tantos depoentes, é um festival de "eu fora". Vai ser a única CPI da história do Congresso cujo final já está traçado antes mesmo do seu início.

