A obra de Herr Wiederspahn

foram adotados pela rede de lojas de material de construção Os espaços dos jardins dos canteiros do Viaduto da Conceição, que conecta a entrada de Porto Alegre à Zona Leste, em frente do prédio símbolo da Tumelero,da Capital. A adoção abrange quatro canteiros que estão recebendo plantas perenes e brita rosa. O edifício Ely começou a ser construído em 1922, mais uma obra do arquiteto teuto-brasileiro Theodor Wiederspahn.

Historinhas da cidade

Cidadão recebeu ligação de alguém se dizendo funcionário do Ministério da Saúde, fazendo pesquisa básica sobre a pandemia. Quem recebeu deixou rolar para ver como era o golpe. Idade, estado civil, profissão essas coisas. No meio do papo falou que ele referia uma senha, clicando nela provava seu trabalho para o Ministério da Saúde. - Qual é, meu, tá achando que sou otário? Depois de segundos de hesitação, o vigário voltou à carga. - É que sua filha está muito mal. Amadores...

Ela, de novo

Pesquisa feita com gestores de fundos pelo Bank of America mostra que no ranking das preocupações, a Covid está em quarto lugar. A primeira é a inflação, seguida da crise no mercado de títulos e bolhas de ativos. A inflação voltou a ser um temor global.

Vacina para todos

É lugar comum situar o Brasil como exemplo de vacinação insuficiente, mas antes de martelar o prego, seria bom ver o quadro geral. Houve titubeios evidente, mas veja-se o caso de Porto Alegre, que já vacina pessoas de 18 anos com comorbidades. E é democrática, pega o braço do rico e do pobre.

A CPI ignorada

Pode parecer que devido à alaúza dos meios de comunicação, a CPI da Covid, no Senado, tenha entrado nos corações e mentes de população. Negativo. Tirando aquela fatia que lê e ouve tudo para se manter inteirado, o resto não está nem aí. O chamado povo até desconhece o que seja. Ouve o barulho do tambor, mas uma vez furado, não vê nada dentro.

Futuro imperfeito

A toda hora surgem artigos sobre quais novas profissões serão criadas e quais profissões já existentes terão lugar no camarote oficial. Mas para um sem número de atividades atuais, o futuro já chegou e vai piorar ainda mais. Com as transações virtuais, os seguranças dos carros-fortes terão reduzido campo de ação. O grosso deve ir para a segurança privada. Em princípio.

Presencial e virtual

Em época de várias reuniões, sejam elas presenciais ou virtuais, os deputados estaduais estão literalmente "se virando nos 30". Esse foi o caso do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes (PP), que ontem participou simultaneamente de agendas presencial, no Palácio Piratini, e virtual, da Comissão do Mercosul e Assuntos e Internacionais do Parlamento gaúcho.

Os omissos

O Projeto de Decreto Legislativo conhecido como Emenda de Kigali está parado na Câmara dos Deputados. Sua aprovação traria medidas de combate ao efeito estufa e geraria acesso a US$ 100 milhões do Fundo Multilateral. O PDL estabelece uma redução gradual no consumo de hidrofluorcarbonetos, como já acontece em mais de 100 países. Estranha essa parada. Interesses?

Cadê o homem?

O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro anda bem desaparecido das vitrines. Se vai concorrer à presidência da República em 2022, ainda não se sabe. Talvez nem ele saiba. As últimas pesquisas o colocam com 7% das intenções de voto. Para o cientista político Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, este percentual tende a se transferir para o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno.

Miúdas

COMEÇA hoje o racionamento de água no interior. Bagé deve começá-lo hoje.

AUMENTA o número de pedintes que dormem nas calçadas. Faltam marquises.

PREFEITA de Novo Hamburgo, Fatima Daudt (PSDB) será empossada hoje como vice-presidente de Habitação da Frente Nacional de Prefeitos.

GOLPES também no Whatsapp. O último é pedir dados pessoais para agendar vacinação.

NEM todos encolheram. A Cacau Show vai ampliar o número de franquias de 2,4 mil para 3 mil ainda neste ano.



