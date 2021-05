Do ar para a água

Itaipu Binacional completou 47 anos ontem. No final de semana, a Esquadrilha da Fumaça realizou treinamentos para celebrar a data, inclusive escrevendo frases no céu para homenageá-la. Para permitir o voo sobre Itaipu, foi preciso licença das autoridades paraguaias e brasileiras.

O punhal do destino

Como a página comentou quando o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi desenganado, Deus não é brasileiro. O tucano estava no auge da carreira e seria um possível grande nome de centro para as eleições de 2022. A sorte madastra o apunhalou ainda jovem. Uma enorme, infinita pena. Teve ao seu lado durante toda a doença seu filho Tomás. E Covas pai nunca desistiu de lutar, lembrando os versos de uma música espanhola ainda que los vientos de la vida sopren fuertes.

Um fardo muito pesado

Dentro do conceito urbanístico de que uma cidade só é administrável até 600 mil habitantes, monstros como São Paulo tem a figura das regionais, além do vice-prefeito. Quando os municípios eram maiores com poucas e más estradas, tínhamos a figura do subprefeito, que passava viajando. Não seria má ideia hoje, mas vários deles com QG nos bairros, escolhidos pelo alcaide de acordo com as comunidades.

Apetite chinês

O governo da China comemora a aprovação da sua vacina Sinosfarm pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Seria apenas mais uma no mercado, não fosse o fato de que ela pretende fabricar 5 bilhões de doses anuais para distribuição em países subdesenvolvidos. Tudo na China é superlativo. Inclusive o apetite geopolítico.

Dose salgada

O governo federal assinou contrato com a Pfizer e vai receber 100 milhões de doses. A dez pilas a dose, é um bom negócio. Erro. São US$ 12 a dose. Era US$ 10. E é com gelo de -70 graus centígrados.

Futuro da Indústria

No Dia da Indústria, 25 de maio, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) apresentará o Simecs Transforma, evento online que discutirá os principais temas envolvendo a indústria no Rio Grande do Sul.

Maria Quitéria

A Poligrafia Editora lançou o livro Maria Quitéria - a soldada que conquistou o Império, da jornalista e escritora gaúcha Rosa Symanski, que mergulhou durante anos em estudos e pesquisas sobre essa personagem fascinante.

Dupla ação I

As últimas pesquisas dão razão aos que desconfiam de resultados desses levantamentos. Há as que dão vitória para o ex-presidente Lula (PT) na disputa ao Planalto. Há outras que apontam Bolsonaro à frente. E uma delas diz que ele mal e mal chega ao 2º turno, enquanto existem pesquisas que dizem que ele venceria Lula no segundo round. O essencial de um levantamento de campo é a forma como as perguntas são feitas. Fraudes claras costumam dar tiro no pé dos institutos que as cometem.

Dupla ação II

O certo é que o antipetismo não morreu, então, esse fator ainda deverá estar presente em 2022. Há um sentimento de preocupação entre empresários com uma eventual vitória de Lula. O que nos leva a uma segunda constatação: existe o petismo e o lulismo, este separado do petismo. De qualquer forma, sem Lula na disputa, resta à esquerda Guilherme Boulos, do PSOL, e o fantasma Ciro Gomes (PDT).

Inimigo meu

Como a oposição organizada ao governo quase não existe (a exceção talvez venha a ser a CPI da Covid), o presidente Jair Bolsonaro continua fazendo o possível para ocupar o espaço de criar dificuldades para si próprio. A preciosa observação é do jornalista Carlos Brickmann, do blog Chumbo Gordo.

Homenagem aos imprescindíveis



Rubens Fraulini/Itaipu Binacional/DIVULGAÇÃO/JC

No drive-thru montando nos pavilhões da Fenac, enfermeiros que aplicavam a vacina contra a Covid foram homenageados pela Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. Instrumentistas tocaram músicas como "Hallelujah" para celebrar o recente Dia da Enfermagem. O momento foi acompanhado pela prefeita Fatima Daudt (PSDB), que destacou o trabalho incansável e imprescindível dos enfermeiros.

Repetição do desastre

Parece que alguém do Senado ressuscitou a malograda ideia de congelar preços dos medicamentos. Foi tentado em vários governos, em especial com José Sarney (MDB, 1985-1990). Parece mentira que ainda exista alguém que desconheça que o primeiro efeito nocivo é a falta do produto tabelado, remédios no caso. O homem brasileiro é o único animal que cai no mesmo buraco duas vezes.

Miúdas

JBS vai construir a maior fábrica de empanados do mundo em Rolândia (PR), investimento de R$ 1,8 bilhão.

vai construir a maior fábrica de empanados do mundo em Rolândia (PR), investimento de R$ 1,8 bilhão. PRESIDENTE Jair Bolsonaro ganhou ação movida contra o PCdoB de R$ 55 mil por dano moral.

Jair Bolsonaro ganhou ação movida contra o PCdoB de R$ 55 mil por dano moral. CIRURGIÃO professor da escola de Medicina da Pucrs, Plínio Baú, está lançando no dia 20 o livro "Ensino Individualizado em Plataformas Digitais".

professor da escola de Medicina da Pucrs, Plínio Baú, está lançando no dia 20 o livro "Ensino Individualizado em Plataformas Digitais". AUMENTO do número de casos de Covid pode ter relação com aglomerações do Dia do Trabalho?

do número de casos de Covid pode ter relação com aglomerações do Dia do Trabalho? HOJE é Dia da Luta Antimanicomial, em defesa da completa substituição da lógica dos manicômios.

O demônio em comprimidos