A cobra vegetal

O artista plástico Roberto Caricaturista, 65 anos, (fone 51-99197.1027) reúne o útil ao agradável. Além de expor seus trabalhos, também adotou um espaço ao lado do prédio da Caixa na Rua da Praia. Transformou laboriosamente um espaço vazio no sonho de consumo dos passarinhos. E toda a despesa sai do seu bolso. Até mesmo a "cobra" que se vê ao fundo é um tronco de jacarandá derrubado por um temporal. Ele faz caricatura ao vivo ou em festas familiares. É bom de traço.

Fama e fortuna rápida

Além do prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou como vencedora do BBB, a advogada paraibana Juliette pode ganhar até R$ 43 milhões anuais no Instagram. Explicando: hoje ela tem 28 milhões de seguidores e com um publipost por dia chegaria a este valor. O cálculo é da INFLR, startup especializada em marketing de influência. É assim que se ganha fama e fortuna rapidamente.

Bancos islâmicos

O Senado começa a discutir o Marco Legal das Finanças Islâmicas, para abrir as portas para os bancos islâmicos, que já operam na Europa. O diferencial é que eles não cobram juros. Em compensação, quando emprestam dinheiro, ficam com uma participação (compartilhamento de lucros e perdas). Operam dentro dos limites rigorosos da Lei Islâmica (sharia). Administram mais de US$ 3 trilhões no mundo.

Meios de pagamento

O Serprorgs promove nesta sexta-feira, às 11h, o Mesas TI Live. O evento, que ocorre de forma online, terá o tema: "Meios de pagamento: um futuro próximo muito além do e-commerce". A palestra será com o diretor de Tecnologia e Inovação do Banrisul, Jorge Krug. Inscrições no site do Seprorgs.

Origem comprovada

O STF decidiu, no dia 3 de maio, que é constitucional a aplicação do artigo que pode gerar imposto sobre os depósitos que não tiverem a origem comprovada. Alegações centravam-se no fato de que a Receita Federal estaria legislando ao criar imposto de renda sobre fato gerador não previsto em lei complementar, tributando depósitos bancários e confundindo acréscimo patrimonial com fato administrativo de depositar.

Isso explica...

...uma dúvida que assola o cidadão, como podem os corruptos dispor da renda mal havida às vezes de dezenas e até centenas de milhões, parte para pagar advogados caríssimos que não tinham origem legal e sem mesmo pagar imposto. Então, era sempre essa pergunta, como pode? Com a decisão do STF, as coisas clareiam.

Assembleia expressa

O deputado estadual Fábio Ostermann (Novo) teve uma boa ideia. Para aliviar a carga do plenário, os projetos simbólicos de interesse local - nomes de rodovias, festas regionais etc -, criou a tramitação expressa da Assembleia Legislativa. E ela já foi inaugurada ontem. A própria comissão aprovou e zé fini.

Avaliação de Bolsonaro

A pesquisa da XP/Ibespe relativa a maio mostrou pequeno arrefecimento na avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro, com 29% de ótimo e bom, e 49% de ruim/péssimo. Cresceu de 23% para 26% os que consideram que a economia está no caminho certo.

Os campeões da chatice I

Os temas mais recorrentes das reclamações com foco na LGPD no site Reclame Aqui tratam de ligações indesejadas (46%), coleta excessiva ou irregular de dados (16%) e cobrança indevida e exclusão de dados (13%). Os maiores setores-alvo foram telecomunicações (20%), varejo (16%) e bancário (10%). O levantamento foi feito pelo advogado Paulo Vidigal, que é do ramo.

Os campeões da chatice II

Os telefonemas indesejados são as maiores pragas do mundo moderno. Ligam a qualquer hora, inicialmente utilizam gravações sem ouvidos para ouvir reclamações e eventuais desaforos de cansados cidadãos. De nada adianta bloquear o número, porque usam redes. Isso sim merecia uma CPI, se desse pirão saísse alguma linguiça.

Miúdas

GRAMADO ganha amanhã/19h o telejornal diário no youtube.com/gramadotv.

ganha amanhã/19h o telejornal diário no youtube.com/gramadotv. APRESENTAÇÃO será do jornalista Miron Neto. O streaming avança célere em cima da TV aberta.

será do jornalista Miron Neto. O streaming avança célere em cima da TV aberta. PERIGO real e imediato mais recente é a cepa indiana. Qual será a próxima nacionalidade?

real e imediato mais recente é a cepa indiana. Qual será a próxima nacionalidade? CHINA constrói um aeroporto gigante no meio do mar no norte do país. Haja avião.

constrói um aeroporto gigante no meio do mar no norte do país. Haja avião. JÁ querem criar outra CPI, a do orçamento paralelo. Como já dito aqui, é para sangrar Bolsonaro.



