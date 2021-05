Do município gaúcho de São Vendelino vem o exemplo de mães ocupando o cargo de prefeita e vice-prefeita. Em janeiro, a professora Marlí Lourdes Oppermann Weissheimer (PTB, direita na foto) iniciou o seu terceiro mandato à frente do município de pouco mais de 2,5 mil moradores, carinhosamente conhecido como "O Pequeno Paraíso". A vice-prefeita é a técnica em enfermagem Margarete Kurmann Gossenheimer (PTB). Elas se reuniram com o secretário estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato (PTB), para tratar de melhorias para a cidade.

Agora vai



Felipe Fontoura/Saam/DIVULGAÇÃO/JC

Sobre as queixas na demora de digitalização de documentos da prefeitura, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade contratou nova empresa para realizar a digitalização do arquivo do Escritório de Licenciamento de Porto Alegre. Deverá dobrar o número de escaneamentos por dia. Hoje, são 250 mil pastas físicas com plantas e memoriais descritivos de casas e prédios.

Proanimal

O deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP) protocolou o projeto de lei que prevê a criação do Programa Nacional de Proteção Animal (Proanimal) de concessão de incentivos fiscais no âmbito do Imposto de Renda devido pelas empresas. Dessa forma, o contribuinte pessoa jurídica poderia deduzir até 4% dos tributos para projetos voltados ao controle de zoonoses e proteção animal.

É a glória

O que não pode é glorificar o crime como algumas redes de TV estão fazendo. Apresentadora de uma delas disse que os abatidos pelos policiais em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, nem sabiam atirar, porque "só mataram um policial". O tráfico deve ter aplaudido.

Aliás...

...este raciocínio equivale a dizer que um assaltante não sabe assaltar, porque só cometeu um assalto.

Sobre esperanças

O pior ficou para trás, disse o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Jr. O pior ficou para trás, disse o presidente da Azul, John Rodgerson. O pior ficou para trás, mas temo nova onda da Covid, disse um pequeno comerciante na volta do Mercado Público de Porto Alegre. O varejo e os empregos sempre são os primeiros a entrar numa crise e os últimos a sair dela.

Perguntinhas

Se as patentes das vacinas forem quebradas, qual será o interesse dos laboratórios em desenvolvê-las e fazer "puxadinhos" para as novas cepas? E terá o Brasil capacidade de atender toda a demanda em tempo recorde? Por sinal, até hoje a China ainda não enviou o Insumo Farmacêutico Básico (IFA). Sem ele, babaus

O nome do jogo I

O que os depoentes da CPI não aprendem e nunca vão aprender é que jamais poderiam entrar no jogo dos perguntadores. É meio caminho andado para autoincriminação. Algumas perguntas são tão infantis que a testemunha deveria devolver a pergunta com outra.

O nome do jogo II

O próprio presidente Jair Bolsonaro tem um arsenal de questões perturbadoras que poderiam abalar a credibilidade dos atacantes. Mas não, prefere jogar na defesa e malhando no ferro frio das mesmas vociferações batidas e repetidas. Também parece que ele não tem ou não ouve os assessores.

Vox populi

Uma das frases mais repetidas que se ouve nas rodas de papo é "vai dar em nada", sobre os recentes casos de corrupção. Em sendo no Brasil, está é uma realidade histórica.

Dinheiro na mão é tentação

O jornalista e compositor Sérgio Porto, pseudônimo Stanislaw Ponte Preta, cunhou uma frase nos anos 1960 que é atualíssima: "Ou reinstaure-se a moralidade ou nos locupletemos todos". Está acontecendo a segunda parte.

Guerra das seringas

Que existe uma guerra de vacinas até as seringas descartáveis sabem. É uma guerra suja, uma difama a outra usando armas manejadas por profissionais da desinformação. Para o público, fica no ar a interrogação em quem acreditar, se os próprios especialistas divergem.

No prejuízo

As operações gastronômicas do Centro Histórico da Capital não devem contar com o retorno à normalidade. Funcionários públicos e dos escritórios deverão permanecer trabalhando de casa. Alguns para sempre.

Miúdas

INSTITUIÇÃO que melhor funciona no Brasil é a da venda casada.

que melhor funciona no Brasil é a da venda casada. DE novo, o Cpers encontrará seu destino repetido de fazer greve ou não dar aula.

novo, o Cpers encontrará seu destino repetido de fazer greve ou não dar aula. AÇÕES da Guarda Municipal contra algomerações em bares são como enxugar gelo.

da Guarda Municipal contra algomerações em bares são como enxugar gelo. TAMPAS metálicas rebaixadas na avenida São Pedro causam transtornos aos motoristas nos dois sentidos.

metálicas rebaixadas na avenida São Pedro causam transtornos aos motoristas nos dois sentidos. GRUPO Troca Logística instalou placas fotovoltaicas na unidade de Campo Bom. Economia de R$ 40 mil/ano.



Meu Brasil brasileiro