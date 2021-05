As águas rolaram

A usina Itaipu Binacional completa 37 anos de geração de energia, metade nossa, metade Paraguai. Foi em um sábado, 5 de maio de 1984, que a primeira das 20 turbinas começou a funcionar - a construção iniciou em janeiro de 1975. Cumulativamente, em fins de junho ela atingirá 2,8 bilhões de gigawatts/hora. Nenhuma outra usina do mundo gerou tanta energia.

O chamado

Cidadão está posto em sossego quando toca o celular. Prefixo de São Paulo. Atende. - Alô? É sobre sua filha. - Diga. - Ela está muito mal. - Ah é? Espera aí. Segundos depois ele fala alto. - Filha, não sabia que estás muito mal. Estás? - Não, pai. Resposta. - Tu tu tu tu...

Crise na Venezuela

Na Venezuela, o salário-mínimio teve um aumento de quase 300%, informa o G1. A questão é que com o novo valor de 7 milhões de bolívares, equivalente a US$ 2,5, não dá para comprar nem um quilo de carne por lá. Falta de tudo. A crise já era braba e vinha se agravando. Com a pandemia, imaginem a situação atual.

Fundo demais

A Câmara dos Deputados estuda a volta do financiamento de candidatos nas eleições pelas empresas. Seria também o momento para reformular o financiamento público das campanhas eleitorais. Além do fundo partidário, existem mais dois aportes. É muito dinheiro público para o pouco dinheiro do contribuinte.

Diabruras cibernéticas I

Em boa hora, a Câmara dos Deputados manteve os vetos do presidente Jair Bolsonaro a alguns trechos da Lei das Assinaturas Eletrônicas. Do jeito que o diploma legal foi posto em votação, a população sem acesso à internet seria prejudicada. E está é uma exclusão comum nos dias que correm. Há criadores de facilidades que viram dificuldades.

Diabruras cibernéticas II

Todo dia surgem novas formas de pagar, resolver problemas antes só disponíveis em papel e coisas afins, com a ideia fixa de que todo mundo tem internet e que todo mundo consegue manuseá-la com a mesma facilidade dos extasiados criadores. Mas não mesmo. E não é só a camada mais pobre que sofre com as diabruras cibernéticas, sem falar nos idosos.

Um erro bem brasileiro

Quem quiser derrotar Jair Bolsonaro não precisa nem deve perder tempo desqualificando seus eleitores. Precisa apenas obter mais votos do que ele. Esta sábia observação é do jornalista Carlos Brickmann, do blog Chumbo Gordo, e ignorada desde que o Brasil tem eleições. Nos debates, os candidatos se preocupam mais em alvejar o adversário do que colocar seus projetos da vitrine.

Exceção da regra

Leitor ligou para doze agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para se informar sobre encomenda que não chegou. Desculpa: o carteiro não encontrou alguém em casa - desculpa furada. A funcionária Maria Tereza Lazarotti, da agência São Jorge, foi a exceção. O atendeu com gentileza e deu informações com qualidade.

Pets no shopping

A propósito da nota de ontem sobre projeto de lei que permite pets em lojas e shoppings de Porto Alegre, a vereadora Lourdes Spengler (MDB) aduz que fica a critério do lojista permitir ou não a presença de animais de estimação. Os espaços "pet friendly" já existiam, mas não estavam amparados por lei. Agora sim ficou claro.

Miúdas

POR QUE os horários do T-5 da Carris são tão longos? Demanda tem.

os horários do T-5 da Carris são tão longos? Demanda tem. PRAÇAS de alimentação dos shoppings estão repletas de "caçadores de clientes".

de alimentação dos shoppings estão repletas de "caçadores de clientes". MINISTÉRIO Público Federal suspendeu atividades presenciais até o dia 14.

Público Federal suspendeu atividades presenciais até o dia 14. NÃO são apenas as pessoas que estão surtando. É o planeta inteiro.

são apenas as pessoas que estão surtando. É o planeta inteiro. CORREÇÃO: na nota de ontem da energia solar da Fundatec, o parceiro é a Unicred.

Revelação na saúde