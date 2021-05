Movida pelo sol

A Fundatec - Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências, em parceria com a Unicfed, inaugura um sistema fotovoltaico (foto) em sua infraestrutura, localizada no bairro Partenon, na Capital. As placas passam a ser responsáveis pela captação de luz solar para o funcionamento completo da instituição, reduzindo em grande proporção o uso de energia elétrica.

Um quadro de desolação

Se na economia há esperança, na educação o futuro é sombrio. Além dos velhos problemas, há um afundamento na qualidade dos cursos superiores. Faculdades oferecendo doutorados por R$ 50,00 mensais, ensino à distância medíocre, alunos mal preparados e futuros profissionais liberais que não poderiam nem estar na faculdade.

Cruel, muito cruel

O Cpers e sindicatos afins estão mirando no alvo errado. A Procuradoria-Geral do Estado pediu liminar para vacinar os professores, mas o ministro do STF Ricardo Lewandowski não vê necessidade neste momento. Quando será este momento, só os deuses do Supremo sabem.

Alguém acredita no Brasil

O governo federal promoveu a 6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias, do Programa de Parcerias de Investimentos com a previsão de receber R$ 186 milhões de empresas interessadas em administrar 22 aeroportos. O resultado foi além da expectativa, gerando R$ 3,3 bilhões ao governo federal. Crise vem, crise vai.

Ô de casa!

Dizer que o ataque cibernético ao Tribunal de Justiça foi feito no exterior é meia verdade. Para evitar rastreamento, os responsáveis pulam de roteador em roteador ao redor do mundo. O autor ou autores podem até morar na esquina.

Bem na pedra

Porto Alegre já vacinou 25% da população, contrastando com os 15% do país inteiro. O Estado como um tudo está nessa marca. Tudo somado e diminuído, estamos bem na parada.

Deus não é brasileiro

Dá uma enorme pena ver o que está acontecendo com o prefeito paulistano Bruno Covas (PSDB), que está com câncer. Administrou com sucesso uma cidade com mais população do que o Rio Grande do Sul inteiro. Um dos mais promissores quadros dos últimos tempos, subjugado pela maldita doença. Deus não é, e nunca foi brasileiro.

Os escravos do Olimpo

Para quem não mora no Olimpo e vê seu salário não ser corrigido nem pela metade da inflação, nem uma fração do custo de vida, é duro ter que se virar nos 30 e sem mesmo ter uma vida com mínimo de qualidade. É ainda tem a humilhação. A canga pesa.

O filé do boi

Para equalizar receita e despesa, mais uma pequena margem, a maioria das empresas está fazendo cortes drásticos na folha salarial. Só que algumas estão indo além do dever, e cortam os imprescindíveis. Não existe boi sem filé.

Time de ocasião

Partindo do pressuposto da inevitabilidade de os clubes de futebol manterem os salários astronômicos mais obrigações trabalhistas para seus atletas, incluindo os meia-boca, não se pode descartar a ideia do craque ou jogador acima da média ser freelancer. Ou seja, contratado por empreitada. Como concurso de miss. Algumas candidatas nem conhecem as cidades que representam.

Pedido de andaime

O presidente do STICC (Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil), Gelson Santana, apresentou ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza (MDB), o Programa Obra Pública Legal. Santana solicitou o apoio da Casa para estender o projeto aos mais distantes rincões do Estado.

Digitalização analógica

A propósito da vagareza na digitalização de imóveis na prefeitura da Capital, leitor conta o caso do seu condomínio. Há um ano e meio, ele espera para obter o Habite-se. Em não saindo, não é averbado na matrícula, e por isso não pode fazer a escritura definitiva. Adquirentes que querem quitar sua compra não conseguem, e incorporadores que precisam receber também não recebem. É mole?

Miúdas

OBJETIVO da CPI não é o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É sangrá-lo.

CONGRESSO quer estender o auxílio do governo. Boa. Colaborem com parte dos seus subsídios.

JOVEM que matou cinco pessoas, duas crianças, foi descrito como "pessoa comum".

É SEMPRE assim com serial killers. Sempre são pessoas de quem ninguém suspeita.

COMO a página já havia comentado, turismo da vacina está bombando. Antes era Riad, agora EUA.



Pet no shopping