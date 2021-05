Esforço duplo

A limpeza e conservação de praças de Porto Alegre exige esforço físico, enfrentando a intempérie, a jornada dura, o perigo de contrair doenças, ainda mais agora, a incompreensão das pessoas ao jogar lixo de qualquer jeito sem destinação correta. Só o que não é em dobro é o salário. Na foto, equipe que realizava, ontem, sob forte calor, o trabalho de capina, corte de grama e limpeza na praça Frei Coronel Celso Brancher em Porto Alegre: Maicon da Silva, Ederson Guilherme Domingues, Lucas Michel Sodré, Marcos Henrique da Silva, Juarez Roosevelt de Oliveira, Maikon dos Santos e Daniel Trassante dos Santos. A eles e demais trabalhadores, nosso sincero aplauso e agradecimento.

Suspensão de pagamentos

Inflação de ofertas

Um veterano empresário do setor de imóveis é de opinião que o investimento no mercado imobiliário, sob o ponto de vista de quem busca renda, já não era lá essas coisas antes da pandemia, que dirá agora. Existem 6 mil apartamentos vazios em Porto Alegre, e cada novo que alguém compra, o anterior fica vazio. Sala comercial, então, nem se fala, em função do avanço do home office.