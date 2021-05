O repouso do guerreiro

A aposentadoria de Clovis Tramontina no comando do grupo, programada para 2022, pode encerrar um capítulo, mas não a história da empresa que começou a fazer enxadas e outros equipamentos para colonos de Carlos Barbosa e região. Seu Clovis levou a fábrica ao sucesso total, com ampliação dos produtos aliado a um marketing engenhoso. Se não há lar sem produto Tramontina, em cada produto deveria ter a inscrição "Made by Clovis".

Historinha da cidade I

Consumidor entra em uma confeitaria, olha as diversas tortas, se decide por uma Marta Rocha. Chega a atendente e ele faz o pedido. - Eu queria a metade. Ela pega a faca e a suspende perto do corte. - Onde exatamente o senhor quer que eu corte. - Na metade, já falei, - Sim, mas onde?

Historinhas da cidade II

Razoavelmente bem vestido, sem nenhum andrajo ou penúria visível, homem na faixa dos 40 anos corta o caminho de um transeunte em calçada movimentada do Centro Histórico de Porto Alegre. - Olha, não vou lhe assaltar. Em seguida, desfia um rosário de misérias e pede dinheiro. É uma situação em que você não sabe se deve agradecer ou se assustar.

Olhai as flores da cidade



FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

Seu João tem 72 anos. Seu João é jardineiro. Seu João cuida das praças da prefeitura de Sapucaia do Sul. Seu trabalho é de décadas e ele não desiste das suas amadas flores e plantas, amor repartido com os sapucaienses. Com sua inseparável enxada, trabalha protegido do vírus para não perder as flores e plantas.

Do papel para o hacker

Leitor reclama da digitalização de documentos da prefeitura de Porto Alegre, alguns há anos na fila de espera. O perigo agora são os hackers. Não dá para ser feliz.

A volta da máquina de escrever I

O ataque cibernético ao Judiciário gaúcho foi apenas mais um dos tantos sofridos por empresas, pessoas físicas e governos. Ganhou destaque pela importância da instituição. Na verdade, é mais uma batalha da III Guerra Mundial já em curso. Atinge todo o planeta. Tudo que tem chip e eletrônica pode evaporar de um segundo para outro e tornar nossa vida e nossos empregos em xeque, como nenhuma das outras duas guerras mundiais conseguiu.

A volta da máquina de escrever II

Isso inclui toda sorte de sistemas, aviação, governos, saúde pública, eletricidade e até a água que sai da sua torneira. O que podem fazer as forças armadas nesta guerra mundial? Nada. Não dá para usar tanques, canhões ou mísseis contra as tropas inimigas. Tanto que se falou na dependência de um miserável chip, mas o deslumbramento pela instantaneidade toldou nossa visão. Somos gatinhos recém-nascidos, ainda com olhos fechados.

Frio catarinense

O frio já entrou rachando na serra catarinense, especialmente nos Caminhos da Neve. Na madrugada de sexta-feira, a área central de São Joaquim registrou -6,4 graus.

A marcha

A manifestação bolsonarista realizada no sábado, feriado de 1º de Maio, em Porto Alegre, cidades do Interior e em várias capitais do Brasil ressuscitou a música Eu te amo tanto meu Brasil, cantada pela dupla Dom e Ravel, de 1964 em diante. Era sucesso nas emissoras de rádio e cantarolada pelo público. O movimento de sábado também lembrou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ato de março de 1964, que reuniu multidões e acelerou o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart.

Já o voto impresso

...reivindicado pelos manifestantes durante o ato no Parcão em Porto Alegre, o voto impresso parecia uma má ideia, antes do ataque cibernético ao Judiciário gaúcho. Agora, não parece tão ruim assim. Menos pelas urnas, que são sistema fechado, e mais pela transposição para a computação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Miúdas

