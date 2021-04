O ditado "uma andorinha só não faz verão" não se aplica a essa formosa árvore que deita para fora na avenida Erico Verissimo, não longe da Ipiranga. Ela sozinha faz um túnel verde e não precisa de companheiras, como o da rua Gonçalo de Carvalho. É um espetáculo solo.

Mourão fora

Infelizes proprietários

Ercy Torma

Casamento de cobra

O olho torto da ganância

Nunca como dantes na história os homens foram tão ávidos, mesmo às custas da própria honra. Afanos públicos e privados são cobertos pela ganância que os torna cegos para as consequências. É um desfile diário. Os tempos atuais tem uma preciosa definição do escritor espanhol Mateo Alemán (1547-1614): "Nunca o olho do ávido dirá, assim como dirão jamais o mar e o inferno, a mim basta".

Sem controle

Direto sem caixa

Ponto de saturação I

Estamos chegando a um ponto em que as pessoas começam a se dar conta de que já vamos para um ano e lá vai pedrada de mais do mesmo. As mesmas esperanças frustradas, o mesmo enfoque nos hospitais, as mesmas informações sobre vacinas com poucas variações, as mesmas cobranças e, sobretudo, a presença massacrante do vírus na capa de jornais, em televisões e rádios.